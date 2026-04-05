बिहार: मोतिहारी शराब कांड में नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला, 2 और मरे; अब तक 9 की गई जान

तुरकौलिया थाने में शंकर सरैया के योद्धा मांझी की भी मौत हो गई है। इसके अलावा लड्डू साह नाम के एक शख्स की गंभीर स्थिति में वेंटिलेटर पर इलाज चल रहा है। लड्डू की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। वह रघुनाथपुर थाने के बालगंगा मुसहरी टोला का निवास है।

Bihar News: बिहार के मोतिहारी जिले के चर्चित तुरकौलिया शराब कांड में मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इस कांड में अब दो अन्य लोगों की भी मौत हो गई है। शराब कांड में मरने वालों की संख्या अब 9 हो गई है। जानकारी के मुताबिक, रघुनाथपुर थाने के हरदिया के विनोद साह की पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई है।

तुरकौलिया थाने में शंकर सरैया के योद्धा मांझी की भी मौत हो गई है। इसके अलावा लड्डू साह नाम के एक शख्स की गंभीर स्थिति में वेंटिलेटर पर इलाज चल रहा है। लड्डू की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। वह रघुनाथपुर थाने के बालगंगा मुसहरी टोला का निवास है।

तुरकौलिया व रघुनाथपुर में जहरीला पदार्थ के सेवन से मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। तुरकौलिया, रघुनाथपुर के अलावा अब शहर के नगर थाना क्षेत्र में भी जहरीला पदार्थ के सेवन का मामला सामने आया है। अपने स्तर से निजी तौर पर इलाज कराने वालों की मौत हो रही है। प्रशासन के माईकिंग के बावजूद कई लोग अपने स्तर से चोरी छुपे इलाज कराने में जुटे हैं। इसके कारण मरीजों की हालत बिगड़ने पर नाजुक हालत में सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं।

इससे पहले शनिवार सुबह जब रघुनाथपुर के हरदिया गांव निवासी लालकिशोर राय को लेकर परिजन सदर अस्पताल पहुंचे तो उनकी मौत हो गई। वहीं, शाम में तुरकौलिया थाना क्षेत्र के शंकर सरैया शेख शरण टोला निवासी मो. इलियास को लेकर परिजन इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचे। स्थिति चिंताजनक होने के कारण चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। लेकिन दूसरे अस्पताल में जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। शाम में शव लेकर परिजन सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के लिए पहुंचे।

19 केन जहरीली स्प्रिट बरामद एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि 19 केन जहरीली स्प्रिट बरामद की गई। तस्करों ने जगह जगह सप्लाई इन डब्बों की सप्लाई की है। एसआईटी एक-एक कर कड़ियों को जोड़ रही है। इस कड़ी में स्प्रिट बरामद की जा रही हैं। पीली केन में बरामद स्प्रिट मेथनॉल है, जो जहरीला है। इसको पीने से मौत होने की पूरी गुंजाइश है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि किसी के पास अनजाने में भी ऐसा केन हो तो अविलंब विनष्ट कर दें।