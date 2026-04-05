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बिहार: मोतिहारी शराब कांड में नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला, 2 और मरे; अब तक 9 की गई जान

Apr 05, 2026 08:46 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम
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तुरकौलिया थाने में शंकर सरैया के योद्धा मांझी की भी मौत हो गई है। इसके अलावा लड्डू साह नाम के एक शख्स की गंभीर स्थिति में वेंटिलेटर पर इलाज चल रहा है। लड्डू की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। वह रघुनाथपुर थाने के बालगंगा मुसहरी टोला का निवास है।

बिहार: मोतिहारी शराब कांड में नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला, 2 और मरे; अब तक 9 की गई जान

Bihar News: बिहार के मोतिहारी जिले के चर्चित तुरकौलिया शराब कांड में मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इस कांड में अब दो अन्य लोगों की भी मौत हो गई है। शराब कांड में मरने वालों की संख्या अब 9 हो गई है। जानकारी के मुताबिक, रघुनाथपुर थाने के हरदिया के विनोद साह की पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई है।

तुरकौलिया थाने में शंकर सरैया के योद्धा मांझी की भी मौत हो गई है। इसके अलावा लड्डू साह नाम के एक शख्स की गंभीर स्थिति में वेंटिलेटर पर इलाज चल रहा है। लड्डू की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। वह रघुनाथपुर थाने के बालगंगा मुसहरी टोला का निवास है।

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तुरकौलिया व रघुनाथपुर में जहरीला पदार्थ के सेवन से मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। तुरकौलिया, रघुनाथपुर के अलावा अब शहर के नगर थाना क्षेत्र में भी जहरीला पदार्थ के सेवन का मामला सामने आया है। अपने स्तर से निजी तौर पर इलाज कराने वालों की मौत हो रही है। प्रशासन के माईकिंग के बावजूद कई लोग अपने स्तर से चोरी छुपे इलाज कराने में जुटे हैं। इसके कारण मरीजों की हालत बिगड़ने पर नाजुक हालत में सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं।

इससे पहले शनिवार सुबह जब रघुनाथपुर के हरदिया गांव निवासी लालकिशोर राय को लेकर परिजन सदर अस्पताल पहुंचे तो उनकी मौत हो गई। वहीं, शाम में तुरकौलिया थाना क्षेत्र के शंकर सरैया शेख शरण टोला निवासी मो. इलियास को लेकर परिजन इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचे। स्थिति चिंताजनक होने के कारण चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। लेकिन दूसरे अस्पताल में जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। शाम में शव लेकर परिजन सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के लिए पहुंचे।

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19 केन जहरीली स्प्रिट बरामद

एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि 19 केन जहरीली स्प्रिट बरामद की गई। तस्करों ने जगह जगह सप्लाई इन डब्बों की सप्लाई की है। एसआईटी एक-एक कर कड़ियों को जोड़ रही है। इस कड़ी में स्प्रिट बरामद की जा रही हैं। पीली केन में बरामद स्प्रिट मेथनॉल है, जो जहरीला है। इसको पीने से मौत होने की पूरी गुंजाइश है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि किसी के पास अनजाने में भी ऐसा केन हो तो अविलंब विनष्ट कर दें।

शराब धंधेबाजों पर छापेमारी जारी

इधर सिकरहना में पचपकडी थानाध्यक्ष पूजा कुमारी द्वारा शराब व शराब कारोबारियों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर विभिन्न स्थानों पर छापेमारी किया गया। छापेमारी के दौरान करीब 1000 लीटर फर्मेंटेड ताड़ी को नष्ट किया गया तथा थाना क्षेत्र के महम्मदपुर में रघुवीर पासवान के झोपड़ी से 15 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद किया गया। वही मो. इशराफिल के घर के पीछे झाड़ी से 80 बोतल नेपाली शराब बरामद किया गया है। दोनों मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पचपकड़ी के राजबाबु को उसके घर से 27 बोतल नेपाली शराब के साथ पकड़ा गया। एफआईआर दर्ज करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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