Many children fainted during Independence Day parade in Muzaffarpur got dizzy in the sun and were admitted to hospital मुजफ्फरपुर में स्वतंत्रता दिवस की परेड के दौरान कई बच्चे बेहोश; धूप में आया चक्कर, अस्पताल में भर्ती, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsMany children fainted during Independence Day parade in Muzaffarpur got dizzy in the sun and were admitted to hospital

मुजफ्फरपुर में स्वतंत्रता दिवस की परेड के दौरान कई बच्चे बेहोश; धूप में आया चक्कर, अस्पताल में भर्ती

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुजफ्फरपुर के पंडित नेहरू स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह मे परेड के दौरान गर्मी लगने से कई बच्चे बेहोश हो गए। जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के झंडोतोलन से ठीक पहले यह घटना घटी।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुरFri, 15 Aug 2025 04:19 PM
share Share
Follow Us on
मुजफ्फरपुर में स्वतंत्रता दिवस की परेड के दौरान कई बच्चे बेहोश; धूप में आया चक्कर, अस्पताल में भर्ती

मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित पंडित जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान धूप लग जाने से कई बच्चे बेहोश हो गए। आनन फानन बच्चों को एंबुलेंस से मॉडल अस्पताल लेकर जाया गया। सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉ. बीएस झा ने बताया कि सभी बच्चों को इमरजेंसी में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया कि बच्चों की हालत स्थिर है।

उधर बच्चों के बेहोश होने की सूचना पर सीएस डॉ. अजय कुमार ने भी मॉडल अस्पताल पहुंच कर उनका हाल जाना। सीएस ने बताया कि बच्चों की हालत ठीक है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से विश्व ने भारत की शक्ति को देखा। इस ऑपरेशन से आतंकवाद के समर्थक पड़ोसी देश को सबक सिखाया गया। सभी जगह जय भारत, जय-जय भारत हो रही है।

ये भी पढ़ें:युवाओं को नीतीश का डबल गिफ्ट; नौकरी की परीक्षाओं की फीस मात्र 100, मेन्स में माफ
ये भी पढ़ें:100 रुपये परीक्षा शुल्क, उद्योगों को सब्सिडी; नीतीश के 4 बड़े ऐलान

ध्वजारोहण के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार राज्य का तेजी से विकास कर रही है। मुजफ्फरपुर में भी तेजी से विकास हो रहा है। सड़क, आरओबी के साथ अब पारू में 700 एकड़ का नया औद्योगिक क्षेत्र बनने जा रहा है। इससे निवेश और रोजगार बढ़ेगा। शहर में 46 करोड़ की राशि से अटल कला भवन का निर्माण होने जा रहा है। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले में अरबों रुपये की विकास योजनाओं की घोषणाएं की थी। सभी पर काम हो रहा है। मुजफ्फरपुर की क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ यहां की लीची की मिठास भी मशहूर है।

ये भी पढ़ें:मिड डे मील की सब्जी में निकला सांप, खाने से 200 बच्चे बीमार; एक की हालत गंभीर
ये भी पढ़ें:MDM में मिली छिपकली; प्रिसिंपल ने जबरन बच्चों को खिलाया खाना! 15 बच्चे बीमार

इससे पहले उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बीएमपी, डीएपी, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड, सैप व अन्य जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया, बाद में परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में उन्होंने मैट्रिक व इंटर परीक्षा में जिले में अव्वल आए तीन-तीन विद्यार्थियों, दुर्घटनाओं में सहायता करने वाले, समय पर टैक्स जमा करने वाले तथा बेहतर सेवा के लिए भाभा कैंसर अस्पताल व निजी क्षेत्र के प्रशांत हॉस्पिटल को सम्मानित किया।