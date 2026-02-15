महाशिवरात्रि पर पटना में ट्राफिक रूट में कई बदलाव, निकलने से पहले यह खबर जानना जरूरी है
महाशिवरात्रि पर लोगों शोभायात्रा और लोगों की भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने शहर में आने वाले भारी वाहनों के लिए रविवार की रात 12 बजे के बाद समय निर्धारित किया है।
महाशिवरात्रि पर निकलने वाली शोभायात्रा को देखते हुए पटना यातायात पुलिस ने रविवार के लिए पटना की सड़कों के लिए विशेष व्यवस्था की है। आज जगदेव पथ से शेखपुरा तक फ्लाईओवर के नीचे वाहन नहीं चलेंगे। रूकनपुरा से चिड़ियाखाना गेट नंबर-1 तक सिटी बसें नहीं चलेंगी। यह व्यवस्था रविवार दोपहर दो बजे से जुलूस या शोभायात्रा समाप्त होने तक रहेगी। यातायात पुलिस ने इमरजेंसी वाहन एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड के वाहनों को रूट प्लान से मुक्त रखा है।
शहर के अलग-अलग इलाकों विशेष कर राजीवनगर, दीघा, डाकबंगला आदि इलाकों से खाजपुरा स्थित शिवमंदिर में शोभा यात्रा आती है। इसीलिए इन मार्गों पर वाहनों के परिचालन को या तो प्रतिबंधित कर दिया गया है या रूट डायवर्ट किया गया है। यातायात पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने बताया कि रविवार को जो रूट प्लान है उसके अनुसार ही लोग वाहनों का परिचालन करें।
भारी वाहन आज रात 12 बजे के बाद शहर में प्रवेश करेंगे
महाशिवरात्रि पर लोगों शोभायात्रा और लोगों की भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने शहर में आने वाले भारी वाहनों के लिए रविवार की रात 12 बजे के बाद समय निर्धारित किया है। इसे चेकपोस्ट पर रोक दिया जाएगा ताकि शहरी इलाके में यातायात को सुचारु रखा जा सके।
नेहरू पथ और आसपास की सड़कों पर आज की यातायात व्यवस्था
● राजाबाजार फ्लाईओवर के नीचे डुमरा टीओपी मोड़ से जगदेव पथ मोड़ तक सभी प्रकार के सामान्य वाहनों का परिचालन नहीं होगा
● रूकनपुरा से चिड़ियाखाना गेट नंबर -01 तक नगर सेवा या सिटी राइड बसों का परिचालन फ्लाईओवर के ऊपर से होगा
● नेहरू पथ में जगदेव पथ मोड़ से हवाई अडडा, आयकर गोलंबर, पटना जंक्शन की ओर आने वाले ऑटो या व्यावसायिक वाहन जगदेव पथ मोड से दक्षिण की ओर जाएंगे जो फुलवारी जेल मोड़ होते हुए गंतव्य स्थाल की ओर जाएंगे।
● नेहरू पथ से दीघा, राजीवनगर, एजी कॉलोनी जाने वाले छोटी वाहन को राजाबाजार फ्लाईओवर के पाया संख्या चार से आंबेडकर पथ से मोड़ दिया जाएगा, जो मौर्या पथ होते हुए आशियाना दीघा रोड से गंतव्य स्थल की ओर जा सकेंगे।
● नेहरू पथ से डुमरा टीओपी मोड़ के पास पूरब से पश्चिम जाने वाले वाहनों को डुमरा टीओपी से हवाई अड्डे के पश्चिमी गेट की ओर डायवर्ट किए जाएंगे जो फुलवारी जेल मोड़ से जगदेव पथ होते हुए गंतव्य स्थल की ओर जाएंगे।
● आशियाना दीघा रोड में जाने वाले वाहनों को राजाबाजार फ्लाईओवर के ऊपर से रूकनपुरा से रूपसपुर पुल के नीचे विजयनगर से यू-टर्न किया जाएगा जो फिर आंबेडकर पथ से नीचे होते हुए जाएंगे।
● आशियाना-दीघा रोड से नेहरू पथ से आशियाना दीघा रोड में पासपोर्ट आफिस मोड़ से आंबेडकर पथ होते हुए जगदेव पथ मोड़ के पास नेहरू पथ में जाएंगे या जगदेव पथ से फुलवारीशरीफ जेल मोड़ होते हुए आगे पूरब की ओर जा सकेंगे।
शोभायात्रा की ड्रोन से निगरानी
पटना में शहर के विभिन्न स्थानों से भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम और एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि भीड़-प्रबंधन, सुचारू यातायात व्यवस्था और विधि-व्यवस्था का संधारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिला मुख्यालय द्वारा 75 प्रमुख स्थानों पर दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इनके साथ लाठी बल भी लगाया गया है। इसके अलावा क्यूआरटी को भी तैनात रहेगा। डीएम और एसएसपी ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी की नजर में रहेगी। वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था है। ड्रोन से भी निगरानी होगी। अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करने वाले तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एपी, नगर, मध्य तथा एसडीओ, पटना सदर के पर्यवेक्षण में चार-सदस्यीय टीम लगातार सक्रिय है। संदेहास्पद सूचना जिला नियंत्रण कक्ष (0612-2219810/ 2219234) या डायल 112 पर दी जा सकती है।
