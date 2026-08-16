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मनोज तिवारी ने खुद को बताया संस्कारी, प्रशांत किशोर को अहंकारी; कहा- चुनाव जीतने के बाद भी गाली दे रहे

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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भोजपुरी स्टार एवं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद जिस तरह के अपशब्द बोल रहे हैं, वो सुनकर हैरान हूं। हम संस्कारी हैं, उस तरह की भाषा नहीं बोल सकते हैं। 

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भाजपा सांसद मनोज तिवारी (बाएं) और जन सुराज चीफ प्रशांत किशोर (दाएं) के बीच जुबानी जंग (फाइल फोटो)

भोजपुरी कलाकार एवं भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद मनोज तिवारी ने जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर तीखा पलटवार किया है। मनोज तिवारी ने खुद को संस्कारी बताया है, जबकि पीके को अहंकारी करार दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव की बात चुनाव तक ही होती है, लेकिन प्रशांत किशोर के मुंह से इलेक्शन जीतने के बाद भी गाली निकल रही है। बता दें बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा को हराने के बाद प्रशांत किशोर ने मनोज तिवारी को फ्रॉड आदमी बताया था।

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "जो जीतने के बाद झुकता है, वो संस्कारी होता है और जो जीतने के बाद भी गाली दे, वो अहंकारी होता है। प्रशांत किशोर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह सुनकर हैरान हूं।"

मनोज बोले- मैं संस्कारी बिहारी

मनोज तिवारी ने कहा, "मैंने एक हजार से ज्यादा कलाकारों को मंच दिया। देश और दुनिया में बिहार का परचम लहराया। आप (पीके) चुनाव जीतने के बाद भी अपशब्द बोल रहे हैं। जनता सब देख रही है। हम तो संस्कारी बिहारी हैं, हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो जीते हैं, तो बांकीपुर का ध्यान रखें। उन्हें बधाई।"

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प्रशांत किशोर ने मनोज तिवारी को बताया फ्रॉड

पिछले दिनों एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा था कि मनोज तिवारी फ्रॉड आदमी हैं। वह सिर्फ चुनाव के समय बरसाती मेंढ़क की तरह बिहार में आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। पीके ने मनोज तिवारी को चैलेंज दिया कि अगर उनमें हिम्मत है, तो भोजपुर जिले में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिजन को न्याय दिलाकर दिखाएं।

भाजपा सांसद ने पीके पर लगाए आरोप

दरअसल, पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में प्रचार के दौरान पिछले महीने भाजपा कैंडिडेट का प्रचार करने आए मनोज तिवारी ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगाए थे। भाजपा सांसद ने कहा था कि पीके ने भरत तिवारी की मां से कहा था कि उन्हें तभी न्याय दिलाएंगे, अगर वह जन सुराज पार्टी का प्रचार करने बांकीपुर आएंगी।

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प्रशांत किशोर और मनोज तिवारी में जुबानी जंग

इसी के बाद दोनों नेताओं में जुबानी जंग छिड़ गई। पहले पीके ने मनोज तिवारी पर पलटवार किया। फिर मनोज ने प्रशांत किशोर पर जवाबी हमला बोला। अब इस पर जन सुराज पार्टी की क्या प्रतिक्रिया आती है, यह देखने वाली बात होगी।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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