नचनिया विवाद पर उबाल, सम्राट चौधरी के बचाव में कूदे मनोज तिवारी; क्या बोले खेसारी
संक्षेप: Bihar Election: बिहार चुनाव में नचनिया टिप्पणी पर मचा घमासान। मनोज तिवारी ने सम्राट चौधरी का बचाव किया, तो खेसारी लाल यादव ने कहा कि नेताओं को शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए।
Bihar Election: बिहार में चुनावी माहौल के बीच उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा खेसारी लाल यादव को ‘नचनिया’ कहे जाने के बयान ने सियासत गर्मा दी है। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सांसद और गायक मनोज तिवारी ने कहा कि यह पूरा विवाद कुछ लोगों की साजिश है। उन्होंने कहा, “मैंने सम्राट भाई से बात की है। वो कलाकारों का बहुत सम्मान करते हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की असली पहचान है। ज्यादातर कलाकार बीजेपी में हैं, क्योंकि यहां कला और मेहनत दोनों की कद्र है।”
सम्राट चौधरी के बचाव में उतरे मनोज तिवारी
मनोज तिवारी ने अपील की कि चुनावी माहौल में शालीनता बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, “अलग-अलग पार्टी से चुनाव लड़ना कोई गुनाह नहीं। हमें एक-दूसरे को छोटा दिखाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी हमेशा मर्यादा और सम्मान की राजनीति करती है, और हर किसी को इसका पालन करना चाहिए।”
पत्रकारों से बातचीत के अंत उन्होंने कुछ पंक्तियां गाकर बिहार की मिट्टी को सलाम किया और कहा कि यह गीत बिहार के उस गर्व और जागरूकता को समर्पित है जो एनडीए के नेतृत्व में फिर से उभर रही है।
बोलने का हक है, मगर मर्यादा जरूरी; बोले खेसारी लाल यादव
इस विवाद पर न्यूज एजेंसी एएनाई से बातचीक में खुद खेसारी लाल यादव ने भी संयमित अंदाज में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “जिसने मेहनत की है, उसके लिए हर शब्द की अहमियत होती है। अगर कोई मुझे नचनिया कहता है, तो कोई बात नहीं, वो (सम्राट चौधरी) मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन राजनीति में एक सीमा होनी चाहिए। समाज हमें सुनता है, इसलिए शब्दों में मर्यादा रखनी चाहिए।” खेसारी ने जोड़ा कि जो मेहनत करता है, उसे किसी शब्द से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात अगर समाज के आदर की हो, तो नेताओं को सोच-समझकर बोलना चाहिए।