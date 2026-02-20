Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मनोज ने नूरजहां से शादी कर 'नेहा' नाम रखा, रात को पत्नी ने ही चाकू घोंप मार डाला; अदालत में दोषी करार

Feb 20, 2026 10:45 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, हमारे संवाददाता, बगहा, पश्चिम चंपारण
share Share
Follow Us on

घटना के संबंध में मां ने अदालत में दिए बयान में कहा कि मेरा बेटा मनोज खून से लथपथ दरवाजे पर खड़ा था और मदद की गुहार लगा रहा था। पुलिस के पहुंचने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई।

मनोज ने नूरजहां से शादी कर 'नेहा' नाम रखा, रात को पत्नी ने ही चाकू घोंप मार डाला; अदालत में दोषी करार

बिहार के पश्चिम चंपारण के बगहा में धनहा थाने के दोनहा चमारटोली के मनोज राम हत्याकांड में पत्नी नूरजहां उर्फ नेहा पर स्पीडी ट्रायल के तहत 30 दिनों में ही गुरुवार को दोष सिद्ध हो गया है। नये बीएनएस कानून तहत बगहा न्यायालय में पहले मामले में दोष सिद्ध हुआ है। इतना ही नहीं एफआईआर दर्ज करने से लेकर दोष सिद्ध होने तक में मात्र आठ महीने समय लगे हैं। इसमें बगहा कोर्ट के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की कोर्ट ने इस मामले फैसला सुरक्षित रखा है। शुक्रवार को इसमें फैसला सुनाया जाएगा।

अपर लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने बताया कि पति की हत्या करने के आरोप में जेल बंद आरोपित पत्नी नेहा उर्फ नूरजहां का आरोप सिद्ध हो गया है। मामला धनहा थाना कांड संख्या 204/25 से संबंधित है। आरोप है कि नेहा उर्फ नूरजहां ने पति मनोज पर चाकू से हमला किया। इसमें वह बुरी तरह घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन उसने मरने से पहले बयान दिया कि पत्नी ने ही मुझपर चाकू से हमला किया है।

ये भी पढ़ें:नहीं आए मामा तो उनके घर पहुंच गई CBI, नीट छात्रा मौत मामले में ढाई घंटे तक सवाल

इधर, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने मामले को स्पीडी ट्रायल के तहत शीघ्र निष्पादन के लिए आगे बढ़ाया। इस मामले में अभियोजन पक्ष के आठ व बचाव पक्ष के दो गवाहों को सुनने के बाद पति की हत्या में पत्नी पर दोषसिद्ध पाया। इधर, अदालत की सख्ती के बाद एक पखवाड़े के भीतर आठ महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही दर्ज की जा चुकी है। कोर्ट ने मरने से पहले पति के बयान को अहम साक्ष्य माना।

घटना के संबंध में मां ने अदालत में दिए बयान में कहा कि मेरा बेटा मनोज खून से लथपथ दरवाजे पर खड़ा था और मदद की गुहार लगा रहा था। पुलिस के पहुंचने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। गौरतलब है कि घटना 23 जून 2025 की अर्धरात्रि करीब 1.30 से दो बजे के बीच की है। 10 वर्ष पूर्व मनोज ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर दूसरे धर्म की नूरजहां से शादी की थी। शादी के बाद उसका नाम नेहा रखा गया।

ये भी पढ़ें:बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एआई की पढ़ाई मुफ्त, 52 हजार शिक्षकों की बहाली

एफआईआर से सजा तक आठ माह में पूरा

धनहा थाना क्षेत्र के दौनहा चमरटोली में मनोज राम की हत्या में दोष सिद्ध हुआ है। नये कानून बीएनएस के तहत ट्रायल शुरू होने से महज एक माह के अंदर इस मामले में फैसला आ गया है। इतना ही नहीं एफआईआर दर्ज करने से लेकर फैसला आने तक सबकुछ मिलाकर आठ माह में ही पूरा हो गया। इसमें बगहा कोर्ट के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल करते हुए इस मामले में फैसला दिया है। गौरतलब है कि इसके पूर्व बगहा में इसी कोर्ट के द्वारा 90 दिनों में सरिता हत्याकांड में फैसला सुनाया गया था। इस बार इस रिकार्ड को ब्रेक किया गया है।

मौत से पहले दिया बयान पत्नी ने ही चाकू से गोदा

सरकारी अस्पताल दहवा से रेफर होने के बाद पडरौना अस्पताल फिर गोरखपुर में इलाज के क्रम में मनोज ने बयान दिया था। इसमें उसने कहा था कि पत्नी नेहा ने ही चाकू से मारा। पुलिस ने नेहा को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर बक्से के नीचे से हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया था।

ये भी पढ़ें:LIVE: बिहार विधानमंडल का बजट सत्र, थोड़ी देर में शुरू होगी कार्यवाही
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
West Champaran Husband Wife Husband-wife Fight अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।