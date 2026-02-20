मनोज ने नूरजहां से शादी कर 'नेहा' नाम रखा, रात को पत्नी ने ही चाकू घोंप मार डाला; अदालत में दोषी करार

घटना के संबंध में मां ने अदालत में दिए बयान में कहा कि मेरा बेटा मनोज खून से लथपथ दरवाजे पर खड़ा था और मदद की गुहार लगा रहा था। पुलिस के पहुंचने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई।

बिहार के पश्चिम चंपारण के बगहा में धनहा थाने के दोनहा चमारटोली के मनोज राम हत्याकांड में पत्नी नूरजहां उर्फ नेहा पर स्पीडी ट्रायल के तहत 30 दिनों में ही गुरुवार को दोष सिद्ध हो गया है। नये बीएनएस कानून तहत बगहा न्यायालय में पहले मामले में दोष सिद्ध हुआ है। इतना ही नहीं एफआईआर दर्ज करने से लेकर दोष सिद्ध होने तक में मात्र आठ महीने समय लगे हैं। इसमें बगहा कोर्ट के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की कोर्ट ने इस मामले फैसला सुरक्षित रखा है। शुक्रवार को इसमें फैसला सुनाया जाएगा।

अपर लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने बताया कि पति की हत्या करने के आरोप में जेल बंद आरोपित पत्नी नेहा उर्फ नूरजहां का आरोप सिद्ध हो गया है। मामला धनहा थाना कांड संख्या 204/25 से संबंधित है। आरोप है कि नेहा उर्फ नूरजहां ने पति मनोज पर चाकू से हमला किया। इसमें वह बुरी तरह घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन उसने मरने से पहले बयान दिया कि पत्नी ने ही मुझपर चाकू से हमला किया है।

इधर, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने मामले को स्पीडी ट्रायल के तहत शीघ्र निष्पादन के लिए आगे बढ़ाया। इस मामले में अभियोजन पक्ष के आठ व बचाव पक्ष के दो गवाहों को सुनने के बाद पति की हत्या में पत्नी पर दोषसिद्ध पाया। इधर, अदालत की सख्ती के बाद एक पखवाड़े के भीतर आठ महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही दर्ज की जा चुकी है। कोर्ट ने मरने से पहले पति के बयान को अहम साक्ष्य माना।

घटना के संबंध में मां ने अदालत में दिए बयान में कहा कि मेरा बेटा मनोज खून से लथपथ दरवाजे पर खड़ा था और मदद की गुहार लगा रहा था। पुलिस के पहुंचने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। गौरतलब है कि घटना 23 जून 2025 की अर्धरात्रि करीब 1.30 से दो बजे के बीच की है। 10 वर्ष पूर्व मनोज ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर दूसरे धर्म की नूरजहां से शादी की थी। शादी के बाद उसका नाम नेहा रखा गया।

एफआईआर से सजा तक आठ माह में पूरा धनहा थाना क्षेत्र के दौनहा चमरटोली में मनोज राम की हत्या में दोष सिद्ध हुआ है। नये कानून बीएनएस के तहत ट्रायल शुरू होने से महज एक माह के अंदर इस मामले में फैसला आ गया है। इतना ही नहीं एफआईआर दर्ज करने से लेकर फैसला आने तक सबकुछ मिलाकर आठ माह में ही पूरा हो गया। इसमें बगहा कोर्ट के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल करते हुए इस मामले में फैसला दिया है। गौरतलब है कि इसके पूर्व बगहा में इसी कोर्ट के द्वारा 90 दिनों में सरिता हत्याकांड में फैसला सुनाया गया था। इस बार इस रिकार्ड को ब्रेक किया गया है।