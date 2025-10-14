कांग्रेस-RJD के बीच कुछ टूट रहा है क्या? मनोज झा के ट्वीट से महागठबंधन पर अटकलों का सैलाब
मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से मिले बिना तेजस्वी यादव पटना लौट आए हैं। तेजस्वी के दिल्ली से निकलते ही मनोज झा ने एक ऐसा ट्वीट किया है, जिसने राजद और कांग्रेस के गठबंधन पर अटकलों का सैलाब ला दिया है।
राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे या फिर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिले बिना पटना लौट आए हैं। IRCTC केस में पेशी के लिए तेजस्वी रविवार को दिल्ली गए थे। तेजस्वी के दिल्ली से निकलते ही राजद सांसद मनोज झा ने एक ऐसा ट्वीट किया है, जिससे कांग्रेस और राजद के गठबंधन पर अटकलबाजी शुरू हो गई है। मनोज ने रहीम का दोहा ट्वीट किया- “रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाय। टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ परिजाय” और लिख दिया- “हर अवसर के लिए प्रासंगिक…।”
विपक्षी दलों के महागठबंधन में सीट बंटवारे पर तनातनी के बीच मनोज ने दोहे को हर अवसर के लिए प्रासंगिक बताकर संकेत दे दिया है कि लालू यादव और सोनिया गांधी के जमाने का यह गठबंधन गंभीर संकट में है। दोहे का अर्थ है- प्रेम का रिश्ता नाजुक होता है, इसे झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार यह टूट जाए तो फिर जुड़ता नहीं और अगर जुड़ भी जाए तो गांठ रह जाती है। वैसे, आरजेडी और कांग्रेस 2010 में अलग लड़ चुकी हैं। राजद को 22 और कांग्रेस को 4 सीट आई थी।
महागठबंधन में कई दिनों से बातचीत और बैठक के बावजूद सीट बंटवारा नहीं हुआ है। राजद ने कांग्रेस को 2020 से कम सीटें लड़ने कहा है, क्योंकि तब वो 70 सीट लड़कर 19 ही जीत पाई थी और तेजस्वी 12 सीट के अंतर से सरकार बनाने से चूक गए थे। राजद का कांग्रेस से कहना है कि सीट उतनी और वही लेना चाहिए, जिसे ठीक से लड़ा और जीता जा सके।
कांग्रेस ने बिहार में जबसे कृष्णा अल्लावरु को प्रभारी बनाकर भेजा है, तब से उसका एक दबाव राजद पर है। राहुल गांधी की यात्राओं से उसमें इजाफा हुआ है। ना सीएम फेस पर बात बन पा रही है और ना सीट पर। कई दिनों से सीट की बात अंतिम दौर में है, लेकिन अंत ही नहीं हो रहा है।
इंडिया अलायंस में अंदर से बहुत तनाव है। विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के नेता मुकेश सहनी ने कल इस बात की पुष्टि कर दी, जब उन्होंने कहा कि महागठबंधन अस्वस्थ है, दिल्ली में इलाज से ठीक हो जाएगा। सहनी भी पटना लौट आए हैं। मुकेश सहनी परेशान हैं, क्योंकि जब तेजस्वी को ही सीएम घोषित करने पर कांग्रेस सहमत नहीं है, तो मुकेश सहनी और डिप्टी सीएम को कौन पूछ रहा है।
मनोज झा के ट्वीट के बाद कांग्रेस और राजद में गठबंधन बने रहने को लेकर कयासों का बाजार गर्म हो गया है। राजनीतिक गलियारों में इस ट्वीट को लेकर तरह-तरह की चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के अधिक सीटों पर अड़ने के बाद ही मनोज का पोस्ट आया है। हालांकि, राजद को भरोसा है कि महागठबंधन बना रहेगा और आज-कल में सीट बंटवारे का औपचारिक एलान हो जाएगा।