कांग्रेस-RJD के बीच कुछ टूट रहा है क्या? मनोज झा के ट्वीट से महागठबंधन पर अटकलों का सैलाब

मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से मिले बिना तेजस्वी यादव पटना लौट आए हैं। तेजस्वी के दिल्ली से निकलते ही मनोज झा ने एक ऐसा ट्वीट किया है, जिसने राजद और कांग्रेस के गठबंधन पर अटकलों का सैलाब ला दिया है।

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे या फिर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिले बिना पटना लौट आए हैं। IRCTC केस में पेशी के लिए तेजस्वी रविवार को दिल्ली गए थे। तेजस्वी के दिल्ली से निकलते ही राजद सांसद मनोज झा ने एक ऐसा ट्वीट किया है, जिससे कांग्रेस और राजद के गठबंधन पर अटकलबाजी शुरू हो गई है। मनोज ने रहीम का दोहा ट्वीट किया- “रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाय। टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ परिजाय” और लिख दिया- “हर अवसर के लिए प्रासंगिक…।”

विपक्षी दलों के महागठबंधन में सीट बंटवारे पर तनातनी के बीच मनोज ने दोहे को हर अवसर के लिए प्रासंगिक बताकर संकेत दे दिया है कि लालू यादव और सोनिया गांधी के जमाने का यह गठबंधन गंभीर संकट में है। दोहे का अर्थ है- प्रेम का रिश्ता नाजुक होता है, इसे झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार यह टूट जाए तो फिर जुड़ता नहीं और अगर जुड़ भी जाए तो गांठ रह जाती है। वैसे, आरजेडी और कांग्रेस 2010 में अलग लड़ चुकी हैं। राजद को 22 और कांग्रेस को 4 सीट आई थी।