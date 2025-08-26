कितना पैसा लिए हो शराब वालों से, वही पैसा बहा रहे हो; प्रशांत किशोर से पूछने लगे जेडीयू के मनीष वर्मा

जन सुराज पार्टी की सरकार बनने पर फौरन शराबबंदी को बंद करने का खुला ऐलान कर चुके प्रशांत किशोर पर जेडीयू महासचिव मनीष वर्मा ने बड़ा हमला किया है। उन्होंने पूछा है कि शराब वालों से कितना पैसा लिया गया है और क्या उसी पैसे से प्रचार चल रहा है।

जन सुराज पार्टी की सरकार बनने पर बिहार से शराबबंदी फौरन हटाने का खुला ऐलान कर चुके प्रशांत किशोर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भरोसेमंद करीबी और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने बड़ा हमला बोल दिया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए मनीष वर्मा ने प्रशांत किशोर से सीधा सवाल पूछा है कि उन्होंने शराब वालों से कितना पैसा लिया है और क्या वह उसी पैसे को जन सुराज पार्टी के प्रचार में बहा रहे हैं।