चनपटिया से चुनाव लड़ेंगे मनीष कश्यप; जन सुराज के प्रत्याशी बने, प्रशांत किशोर ने दिया सिंबल
संक्षेप: Bihar Elections: यूट्यूबर मनीष कश्यप को जन सुराज ने पश्चिमी चंपारण की चनपटिया सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। प्रशांत किशोर ने पार्टी सिंबल दिया। इस मौके पर कश्यप ने कहा कि वे राजनीति को सेवा और जनसरोकार का माध्यम बनाना चाहते हैं। चनपटिया की जनता ने हमेशा बदलाव और जागरूकता का संदेश दिया है।
Bihar Chunav: पश्चिमी चंपारण की चनपटिया विधानसभा सीट से मशहूर यू-ट्यूबर मनीष कश्यप को जन सुराज ने प्रत्याशी घोषित किया है। पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने उन्हें पार्टी सिंबल दिया। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कश्यप ने कहा कि वे राजनीति को सेवा और जनसरोकार का माध्यम बनाना चाहते हैं। चनपटिया की जनता ने हमेशा बदलाव और जागरूकता का संदेश दिया है, और अब समय है कि जन सुराज के विचारों को धरातल पर उतारा जाए।
आपको बता दें कुछ महीने पहले ही मनीष कश्यप ने बीजेपी छोड़ जन सुराज का दामन थामा था। 2020 के विधानसभा चुनाव में वे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चनपटिया से चुनाव लड़े थे। उन्हें 9,239 वोट मिले थे, तीसरे नंबर पर रहे थे। कश्यप चनपटिया के ही महनवा रमपुरवा गांव के निवासी हैं। इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में चनपटिया से भाजपा से विधायक उमाकांत सिंह और महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के अभिषेक रंजन उम्मीदवार बने हैं।दोनों ही पिछले चुनाव में भी मनीष कश्यप भिड़े थे।
लोकसभा चुनाव के दौरान अप्रैल 2024 को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की मौजूदगी में वे भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन कुछ महीनों बाद ही बीजेपी छोड़ जन सुराजी बन गए। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स वाले मनीष कश्यप तब चर्चा आए जब तमिलनाडु में कथित बिहारी मजदूरों की पिटाई से जुड़े वायरल वीडियो प्रकरण में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 9 महीने मदुरई सेंट्रल जेल में बिताए और फिर रिहा हुए थे। अब मनीष कश्यप सियासी पारी खेल रहे हैं। ऐसे में देखना होगा की चनपटिया में चुनावी भिड़ंत कितनी जोरदार होगी।