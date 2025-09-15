प्रशांत किशोर की सभा से पहले भाई से हाथापाई, कुर्सी फेंकते निकल गए मनीष कश्यप

बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप चनपटिया सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी छोड़कर जन सुराज पार्टी में चले गए, लेकिन टिकट की रेस में राज किशोर चौधरी के साथ चल रही उनकी तकरार प्रशांत किशोर की सभा से पहले सामने आ गई।

बिहार के पश्चिम चंपारण जिले की चनपटिया विधानसभा सीट से 2020 में निर्दलीय लड़कर हारे चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप 2025 में जन सुराज पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। भाजपा छोड़कर जन सुराज में शामिल हुए कश्यप की टिकट को लेकर राज किशोर चौधरी से तकरार चल रही है, जो गुरुवार को प्रशांत किशोर की जनसभा से पहले खुलकर सामने आ गई। सभा के पंडाल में पोस्टर लगाने को लेकर मनीष के भाई करण कश्यप और चौधरी के समर्थकों में बहस हाथापाई में बदल गई। इससे गुस्साए मनीष कश्यप का पंडाल से कुर्सी फेंककर तमतमाते हुए निकलने का एक वीडियो वायरल है। वीडियो की पुष्टि लाइव हिन्दुस्तान नहीं करता है। (वायरल वीडियो खबर के अंत में नीचे है)