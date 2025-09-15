प्रशांत किशोर की सभा से पहले भाई से हाथापाई, कुर्सी फेंकते निकल गए मनीष कश्यप
बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप चनपटिया सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी छोड़कर जन सुराज पार्टी में चले गए, लेकिन टिकट की रेस में राज किशोर चौधरी के साथ चल रही उनकी तकरार प्रशांत किशोर की सभा से पहले सामने आ गई।
बिहार के पश्चिम चंपारण जिले की चनपटिया विधानसभा सीट से 2020 में निर्दलीय लड़कर हारे चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप 2025 में जन सुराज पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। भाजपा छोड़कर जन सुराज में शामिल हुए कश्यप की टिकट को लेकर राज किशोर चौधरी से तकरार चल रही है, जो गुरुवार को प्रशांत किशोर की जनसभा से पहले खुलकर सामने आ गई। सभा के पंडाल में पोस्टर लगाने को लेकर मनीष के भाई करण कश्यप और चौधरी के समर्थकों में बहस हाथापाई में बदल गई। इससे गुस्साए मनीष कश्यप का पंडाल से कुर्सी फेंककर तमतमाते हुए निकलने का एक वीडियो वायरल है। वीडियो की पुष्टि लाइव हिन्दुस्तान नहीं करता है। (वायरल वीडियो खबर के अंत में नीचे है)
गुरुवार को चनपटिया के कुड़ियाकोठी खेल मैदान में प्रशांत किशोर की जनसभा हुई थी। इससे पहले दोपहर करीब 12 बजे मनीष कश्यप और जन सुराज पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष राज किशोर चौधरी के समर्थक पोस्टर-बैनर लगाने को लेकर आपस में ही भिड़ गए। वायरल वीडियो में दोनों के समर्थक आपस में उलझते और हाथापाई करते दिख रहे हैं।
पहले बहस फिर धक्का-मुक्की, मनीष कश्यप यूट्यूबर्स से भिड़े; जन सुराज के कार्यक्रम में हंगामा
बताया जाता है कि प्रशांत किशोर की सभा वाली जगह पर राज किशोर चौधरी का बैनर-पोस्टर लगाया जा रहा था। मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप भी समर्थकों के साथ सभा स्थल के पास बैनर-पोस्टर लगाने पहुंचे। राज किशोर चौधरी के समर्थकों ने करण को बैनर लगाने से मना कर दिया। इसको लेकर दोनों के समर्थक भिड़ गए। वहां मौजूद लोगों ने बीचबचाव करके दोनों को अलग कर दिया।
मनीष कश्यप जन सुराज में शामिल; प्रशांत किशोर ने दी सदस्यता, बोले- बदलाव चाहने वाले साथ आएं
इस बात की खबर मिलने पर मनीष कश्यप भी वहां पहुंच गए और अपने समर्थकों को पोस्टर लगाने को कहा। इसके बाद राज किशोर चौधरी के समर्थकों और कश्यप के बीच कहासुनी होने लगी। तब मनीष कश्यप गुस्से से तिलमिलाते हुए कुर्सी फेंक सभा स्थल से निकले और गाड़ी में बैठकर चले गए। उसके बाद करण कश्यप भी चले गए। हालांकि बाद में जब प्रशांत किशोर की सभा हुई तो मंच पर मनीष कश्यप नजर आए और भाषण भी किया।