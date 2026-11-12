गर्लफ्रेंड अनुष्का संग सीएम सम्राट चौधरी से मिले मनीष कष्यप, गीता भेंट कर लिया आशीर्वाद
मनीष कश्यप ने गर्लफ्रेंड अनुष्का के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। सीएम को गीता भेंटकर आशीर्वाद लिया।
प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के नेता और चर्चित यू-ट्यूबर मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। मनीष कश्यप अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा के साथ मुख्यमंत्री से मिलने लोकसेवक आवास पहुंचे। उन्होंने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया और रहा कि राइज एंड फॉल से लौटने के बाद उनसे आशीर्वाद लेने गया था। मनीष ने सीएम को उपहार में गीता भेंट किया।
मनीष कश्यप ने इस मुलाकात का फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। यूट्यूबर ने कहा कि रियलिटी शो राइज एंड फॉल में अपनी दमदार मौजूदगी से खूब सुर्खियां बटोरने के बाद बिहार वापस आकर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस खास मौके पर मेरी होने वाली जीवनसंगिनी भी साथ मौजूद रहीं। इस दौरान हम दोनों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भारतीय संस्कृति, ज्ञान और जीवन दर्शन का प्रतीक श्रीमद्भगवद्गीता की पुस्तक सप्रेम भेंट की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री जी से मिले स्नेह, सम्मान और आशीर्वाद के ये पल हम दोनों के लिए बेहद खास और यादगार रहेगा।
कभी अपने वीडियो को लेकर चर्चा में रहने वाले यू्ट्यूबर मनीष कश्यप इन दिनों अपनी लव स्टोरी को लेकर चर्चा में हैं। पांच नवंबर को उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा के साथ रिश्ता को सार्वजनिक किया। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दोनों ने कई रोमांटिक फोटो डालकर नई सफर की जानकारी दी हलचल मच गई। उसके बाद कई फोटो और वीडियो सामने आए जिनमें मनीष और अनुष्का एक दूसरे के करीब नजर आए।
अगले साल शादी करेंगे
मनीष कश्यप और अनुष्का शर्मा की शादी की शादी में अभी देरी है। दोनों ने ऐलान किया है कि 2027 में शादी करेंगे। इससे पहले दोनों अक्सर साथ देखे जाते हैं। इस साल दोनों ने दीपावली का त्योहार भी एक साथ मनाया। एक साथ दीप जलाते और फुलझड़ी चलाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया और आम जनों को त्योहार की शुभकामनाएं दी।
पत्रकारिता से पहचान, राजनीति से भी जुड़े हैं
पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया विधानसभा इलाके के डुमरी महनवा गांव के निवासी मनीष कश्यप की असली पहचान पत्रकारिता से हुई। उन्होंने आम समस्याओं पर वीडियो बनाया और जन जागरुकता का प्रसार किया। बाद में वे राजनीति में आ गए। शुरुआत बीजेपी के साथ की। लोकसभा चुनाव 2024 के समय जब वे बगावत के मूड में आ गये तो बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने उन्हें मनाया और शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात भी कराई। लेकिन, विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मनीष कश्यप ने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी से नाता जोड़ लिया। पीके ने उन्हें चनपटिया विधानसभा सीट पर लड़ाया। मनीष कश्यप हार गए लेकिन, तीसरे स्थान पर रहे और सबसे अधिक वोट लाने वाले जन सुराज नेता बन गए। उन्हें 37 हजार से अधिक मत मिले। उनकी होने वाली पत्नी अनुष्का शर्मा भी एबावीपर बैकग्राउंड से है।
मनीष और अनुष्का के बीच उम्र का फसला 12 साल
मनीष कश्यप ने खुद बताया कि अनुष्का शर्मा और उनके बीच उम्र का फसला 12 सालों का है। मनीष 34 के हो चुके हैं जबकि अनुष्का की उम्र 22 साल की है। हालांकि, इससे दोनों संतुष्ट हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह तरह की चर्चा भी होती है। मनीष कहते हैं कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें