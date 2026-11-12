गर्लफ्रेंड अनुष्का संग सीएम सम्राट चौधरी से मिले मनीष कष्यप, गीता भेंट कर लिया आशीर्वाद

मनीष कश्यप ने गर्लफ्रेंड अनुष्का के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। सीएम को गीता भेंटकर आशीर्वाद लिया।

प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के नेता और चर्चित यू-ट्यूबर मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। मनीष कश्यप अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा के साथ मुख्यमंत्री से मिलने लोकसेवक आवास पहुंचे। उन्होंने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया और रहा कि राइज एंड फॉल से लौटने के बाद उनसे आशीर्वाद लेने गया था। मनीष ने सीएम को उपहार में गीता भेंट किया।

मनीष कश्यप ने इस मुलाकात का फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। यूट्यूबर ने कहा कि रियलिटी शो राइज एंड फॉल में अपनी दमदार मौजूदगी से खूब सुर्खियां बटोरने के बाद बिहार वापस आकर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस खास मौके पर मेरी होने वाली जीवनसंगिनी भी साथ मौजूद रहीं। इस दौरान हम दोनों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भारतीय संस्कृति, ज्ञान और जीवन दर्शन का प्रतीक श्रीमद्भगवद्गीता की पुस्तक सप्रेम भेंट की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री जी से मिले स्नेह, सम्मान और आशीर्वाद के ये पल हम दोनों के लिए बेहद खास और यादगार रहेगा।

कभी अपने वीडियो को लेकर चर्चा में रहने वाले यू्ट्यूबर मनीष कश्यप इन दिनों अपनी लव स्टोरी को लेकर चर्चा में हैं। पांच नवंबर को उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा के साथ रिश्ता को सार्वजनिक किया। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दोनों ने कई रोमांटिक फोटो डालकर नई सफर की जानकारी दी हलचल मच गई। उसके बाद कई फोटो और वीडियो सामने आए जिनमें मनीष और अनुष्का एक दूसरे के करीब नजर आए।

अगले साल शादी करेंगे मनीष कश्यप और अनुष्का शर्मा की शादी की शादी में अभी देरी है। दोनों ने ऐलान किया है कि 2027 में शादी करेंगे। इससे पहले दोनों अक्सर साथ देखे जाते हैं। इस साल दोनों ने दीपावली का त्योहार भी एक साथ मनाया। एक साथ दीप जलाते और फुलझड़ी चलाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया और आम जनों को त्योहार की शुभकामनाएं दी।

पत्रकारिता से पहचान, राजनीति से भी जुड़े हैं पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया विधानसभा इलाके के डुमरी महनवा गांव के निवासी मनीष कश्यप की असली पहचान पत्रकारिता से हुई। उन्होंने आम समस्याओं पर वीडियो बनाया और जन जागरुकता का प्रसार किया। बाद में वे राजनीति में आ गए। शुरुआत बीजेपी के साथ की। लोकसभा चुनाव 2024 के समय जब वे बगावत के मूड में आ गये तो बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने उन्हें मनाया और शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात भी कराई। लेकिन, विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मनीष कश्यप ने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी से नाता जोड़ लिया। पीके ने उन्हें चनपटिया विधानसभा सीट पर लड़ाया। मनीष कश्यप हार गए लेकिन, तीसरे स्थान पर रहे और सबसे अधिक वोट लाने वाले जन सुराज नेता बन गए। उन्हें 37 हजार से अधिक मत मिले। उनकी होने वाली पत्नी अनुष्का शर्मा भी एबावीपर बैकग्राउंड से है।