मनीष कश्यप ने अनुष्का शर्मा से रिलेशनशिप पब्लिक की, क्या करती हैं उनकी गर्लफ्रेंड?
बिहार के चर्चित यू-ट्यूबर मनीष कश्यप ने पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहीं अनुष्का शर्मा से रिलेशनशिप पब्लिक कर दी है। मनीष कश्यप ने अनुष्का को हमसफर बताया है तो अनुष्का शर्मा ने मनीष को मेरी दुनिया बताया है। शादी आगे होगी।
बिहार के चर्चित यू-ट्यूबर मनीष कश्यप ने शादी करके घर बसाने की ओर कदम बढ़ा दिया है और पटना में पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहीं अनुष्का शर्मा से अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर दिया है। मनीष कश्यप और अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया अकाउंट पर साथ में फोटो शेयर करते हुए एक-दूसरे से रिश्ते का सार्वजनिक इजहार कर दिया है। मनीष कश्यप ने फोटो डालते हुए अनुष्का को ‘हमसफर’ बताया है, जबकि अनुष्का ने फोटो के साथ ‘मेरी दुनिया’ लिखा है। मनीष कश्यप की गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा पटना वीमेंस कॉलेज में पत्रकारिता की छात्रा हैं और पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के इस साल हुए चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की तरफ से अध्यक्ष पद की उम्मीदवार थीं। अनुष्का शर्मा स्टूडेंट यूनियन का चुनाव नहीं जीत सकी थीं और तीसरे नंबर पर रही थीं। चुनाव से पहले उनका रोते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो अपने चरित्र पर विपक्ष के लोगों की तरफ से सवाल उठाने की वजह से आहत दिख रही थीं।
मनीष कश्यप भ्रष्टाचार और राजनीति के मसलों पर एक्टिविस्ट यू-ट्यूबर की तरह रिपोर्टिंग के लिए मशहूर रहे हैं और कई बार विवादों में पड़े हैं। उन्हें एक बार गिरफ्तार भी कर लिया गया था। मनीष भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से जुड़े रहे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो 2020 में पश्चिम चंपारण जिले की चनपटिया विधानसभा सीट से निर्दलीय लड़ गए। 9 हजार से कुछ ज्यादा वोट के साथ वह तीसरे नंबर पर रहे थे। बाद में उन्होंने भाजपा छोड़ दी। 2025 के चुनाव में वह प्रशांत किशोर के साथ हो गए और जन सुराज पार्टी के टिकट पर दोबारा चनपटिया से लड़े और तीसरे नंबर पर रहते हुए 37 हजार से कुछ ज्यादा वोट लाए।
पटना में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव हार गई थीं मनीष कश्यप की गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा
मनीष कश्यप की गर्लफ्रेंड पटना वीमेंस कॉलेज में जर्नलिज्म की स्टूडेंट हैं। चर्चा है कि अनुष्का का घर औरंगाबाद के ओबरा इलाके में हैं। अनुष्का इस साल पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से पहले भी एबीवीपी में सक्रिय रही हैं। चुनाव में अनुष्का शर्मा 924 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थीं, जबकि 2025 में एबीवीपी की मैथिली मृणालिनी 3524 वोट लाकर जीतने में कामयाब रही थीं। मैथिली ने एनएसयूआई कैंडिडेट मनोरंजन राजा को हराया था, जबकि 2026 में एनएसयूआई के शांतनु शेखर 2896 वोट लाकर जीते। दूसरे नंबर पर जेडीयू के प्रिंस कुमार को भी 1400 वोट मिले थे।