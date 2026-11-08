अनुष्का 22 की और मनीष कश्यप 34 के, दोनों के बीच कब और कैसे हुआ प्यार; होने वाली बीवी के साथ सामने आए यूट्यूबर

मनीष कश्यप ने दोनों के मिलने की कहानी बयां करते हुए अनुष्का से पूछा कि आपने सबसे पहले मैसेज कब किया था? इसपर अनुष्का ने कहा कि साल 2020 में। मनीष कश्यप ने कहा कि साल 2020 में ये नाबालिग थीं और ग्यारहवीं क्लास में पढ़ती थीं।

पिछले कुछ दिनों से चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप और उनकी गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा काफी चर्चा में हैं। दोनों की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई थीं जिसके बाद दोनों के रिश्ते को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही थीं। अब दिवाली के दिन यूट्यूबर मनीष कश्यप खुद अपनी होने वाली बीवी अनुष्का शर्मा के साथ सामने आए। दोनों ने एक तरफ जहां सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दीं तो वहीं अपने प्यार को लेकर कई खुलासे भी किए। दोनों ने अपने इजहार-ए-इश्क की पूरी कहानी भी दुनिया के सामने रखी है। मनीष कश्यप ने बताया कि अनुष्का शर्मा 22 साल की हैं और वो 34 साल के हैं।

मनीष कश्यप ने अपने वीडियो में बताया कि सोशल मीडिया पर लोग उनसे पूछ रहे हैं कि दोनों (मनीष कश्यप और अनुष्का शर्मा) कब मिले और कैसे मिले? मनीष कश्यप ने दोनों के मिलने की कहानी बयां करते हुए अनुष्का से पूछा कि आपने सबसे पहले मैसेज कब किया था? इसपर अनुष्का ने कहा कि साल 2020 में। मनीष कश्यप ने कहा कि साल 2020 में ये नाबालिग थीं और ग्यारहवीं क्लास में पढ़ती थीं। इसके बाद मनीष कश्यप ने कहा कि 2 साल तक अनुष्का ने उन्हें लगातार सुबह-शाम मैसेज किया। जब मनीष कश्यप ने अनुष्का से पूछा कि आप क्यों लगातार मैसेज कर रही थीं? तब इसपर अनुष्का ने कहा कि जिस चीज को शिद्दत से चाहो तो वो जरूर मिल जाती है और आप (मनीष कश्यप) मेरे शिद्दत वाले प्यार हैं। मनीश कश्यप ने बताया कि पहली बार उन्होंने अनुष्का से वीडियो कॉल पर बात की थी।

मनीष कश्यप ने बताया कि अनुष्का से सबसे पहले मिलने उनके दोस्त मणि दुबे गए थे। इसके बाद वो अनुष्का से मिले थे। मनीष कश्यप ने बताया कि दोनों साल 2023 में जनवरी के महीने में मिले थे। उसके बाद जब मनीष कश्यप पर एनएसए तो अनुष्का काफी परेशान रहीं। 9 महीने तक वो काफी रोती रहीं और वो काफी उदास भी रहती थीं। उस वक्त अनुष्का की मां ने उनकी सपोर्ट की थी।

मनीष कश्यप ने रिश्ते के बारे में मां को बताया मनीष कश्यप ने बताया कि उन्होंने अपनी मां को रिश्ते के बारे में बताया था और अनुष्का की तस्वीर उन्हें भेजी थी। उस वक्त मां को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनकी होने वाली बहू इतनी सुंदर कैसे। मां को अनुष्का पसंद आ गई थी। उसके बाद धीरे-धीरे कहानी आगे बढ़ी। मनीष कश्यप ने बताया कि साल 2024, 25 और 26 में अनुष्का ने उनके लिए नवरात्र में नौ दिनों का उपवास रखा था। मनीष कश्यप ने बताया कि जब उनकी तस्वीर सामने आई थी तब कई मंत्री और नेताओं ने भी उन्हें फोन कर शुभकामना दी थी।