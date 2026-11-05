मनीष कश्यप से गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा के चुनावी गुण मिले, दोनों ही तीसरे नंबर पर रहकर हारे; कपल की 10 प्यारी फोटो
बिहार के बहुचर्चित यू-ट्यूबर मनीष कश्यप और पटना यूनिवर्सिटी में एबीवीपी की छात्र नेता अनुष्का शर्मा ने मुंबई में साथ घूमने की फोटो दिखाकर रिलेशनशिप का ऐलान कर दिया है। शादी का सीजन सामने है तो विवाह की चर्चा तेज है।
Manish Kashyap Girlfriend Anushka Sharma Photos: चर्चित यू-ट्यूबर मनीष कश्यप ने पटना यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की छात्र नेता अनुष्का शर्मा संग रिश्तों का सार्वजनिक ऐलान कर दिया है। मुंबई में मैरीन ड्राइव पर समुद्र किनारे और ताज होटल के पास एक साथ घूमने की फोटो दोनों ने अपने-अपने सोशल मीडिया खातों पर छापकर बता दिया है कि अनुष्का मनीष की ‘हमसफर’ बन चुकी हैं और मनीष अनुष्का की ‘मेरी दुनिया’ बसा चुके हैं। आगे शादी-विवाह का सीजन शुरू हो रहा है तो चंपारण से चमके मनीष कश्यप और औरंगाबाद से आने वाली अनुष्का शर्मा बैंड, बाजा और बारात की तारीख का ऐलान भी जल्द कर सकते हैं।
मनीष कश्यप और अनुष्का शर्मा का रिश्ता सामने आने के बाद राजनीतिक बातें भी खूब हो रही हैं, क्योंकि दोनों कोई ना कोई चुनाव लड़ चुके हैं। जैसे शादी-ब्याह में लड़का-लड़की के गुण मिलने की बात होती है, वैसे ही मनीष कश्यप और अनुष्का शर्मा के राजनीतिक गुण और चुनावी परिणाम मेल खाते हैं। मनीष कश्यप दो बार पश्चिम चंपारण (बेतिया) जिले की चनपटिया असेंबली सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों ही बार तीसरे नंबर पर अटककर विधायक बनने का मौका चूक गए। मनीष कश्यप की गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष पद का 2026 का चुनाव बतौर एबीवीपी कैंडिडेट हारीं और तीसरे नंबर पर ही रह गईं, जबकि पिछले चुनाव में प्रेसिडेंट पद विद्यार्थी परिषद ने जीता था। दोनों ने चुनावी सफलता भले ना हासिल की हो, लेकिन राजनीति का संघर्ष देख रखा है और अपने हिस्से का सबक भी सीख रखा है।
कभी भाजपा से जुड़े रहे मनीष कश्यप ने पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर 2020 में पहला विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा। तब बीजेपी के उमाशंकर सिंह जीते और कांग्रेस के अभिषेक रंजन हारे। थर्ड नंबर पर रहे मनीष कश्यप को 9239 वोट ही मिले। 2025 के चुनाव से पहले मनीष कश्यप प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी से जुड़ गए और टिकट लेने में कामयाब रहे। जन सुराज पार्टी के बैनर से लड़ने पर उनका वोट तो काफी बढ़ा, लेकिन वो तीसरे नंबर से ऊपर नहीं जा सके। इस चुनाव में कांग्रेस के अभिषेक रंजन ने भाजपा के उमाकांत सिंह को हराया। मनीष कश्यप मात्र 37172 वोट ही जुटा सके।व
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी अनुष्का शर्मा ने पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का इसी साल फरवरी में चुनाव लड़ा था। एबीवीपी ने उनको अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो एनएसयूआई के शांतनु से बड़े मार्जिन से पीछे तीसरे पायदान पर रह गईं। दूसरे नंबर पर जेडीयू के प्रिंस कुमार रहे। 2025 में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी की मैथिली मृणालिनी 3524 वोट लाकर अध्यक्ष बनी थीं। मैथिली ने एनएसयूआई के ही मनोरंजन कुमार राजा को हराया था। एबीवीपी को भरोसा था कि अनुष्का शर्मा अध्यक्ष पद पर भगवा कब्जा कायम रखेंगी, लेकिन एनएसयूआई के शांतनु कुमार ने 2896 वोट लाकर कुर्सी छीन ली। जेडीयू के प्रिंस को 1400 और एबीवीपी की अनुष्का शर्मा को 924 वोट मिला। नीचे देखिए दोनों की कुछ चुनिंदा फोटो, उनके ही फेसबुक पेज से।