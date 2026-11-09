मनीश कश्यप ने शादी से पहले अनुष्का संग मनाई दीवाली, यूट्यूबर ने GF का पोस्ट शेयर किया
अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो शेयर किया है जिसमें दोनों एक साथ दीपावली मनाते हुए देखे जा रहा है। मनीष कश्यप ने उनके पोस्ट को अपने हैंडल से भी शेयर किया है।
Mnish Kashyap Anushka Sharma First Diwali: बिहार के चर्चित यूट्यूबर और सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर मनीष कश्यप(त्रिपुरारी कुमार तिवारी) इन दिनों काफी चर्चा में हैं। चर्चा की वजह है उनकी लव स्टोरी जिसे उन्हें कुछ दिन पहले ही जाहिर किया। अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो शेयर किया है जिसमें दोनों एक साथ दीपावली मनाते हुए देखे जा रहा है। मनीष कश्यप ने उनके पोस्ट को अपने हैंडल से भी शेयर किया है। चर्चा है कि दोनों अगले साल शादी करने वाले हैं लेकिन, शादी से पहले ही सार्वजनिक तौर दिवाली मनाई।
वीडियो में अनुष्का शर्मा और मनीष कश्यप पारंपरिक और त्योहारी परिधान में नजर आ रहे हैं और एक साथ फुलझड़ी चलाने के बाद दीया जला रहे हैं। अनुष्का हल्के रंग की साड़ी में बहुत खूबसूरत दिख रही है तो मनीष भी पीला कुर्ता और पायजामा में हैंडसम लग रहे हैं। एक साथ पर्व मनाते हुए दोनों बहुत खुश लग रहे हैं। उनके वीडियो को काफी लाइक्स और कमेंट्स भी मिल रहे हैं। मनीष के चाहने वालों ने अभी से अनुष्का को भाभी कहना भी शुरू कर दिया है।
यूट्यूबर मनीष कश्यप की यह प्रेम कहानी तब सामने आई जब उन्होंने 5 नवंबर को अनुष्का शर्मा के साथ तस्वीरें सार्वजनिक किया। उसके पहले इसकी चर्चा भी नहीं थी। राइज एंड फॉल के एपीसोड में उन्होंने किसी अफेयर या रिलेशन से इनकार भी किया था। जब दोनों को रोमांटिक तस्वीरें सामने आई तो रोमांचक सनसनी फैल गयी। उनके चाहने वाले अफेयर को लेकर तरह तरह के सवाल पूछने लगे।
बिना बताए मनीष से मिलने मुंबई चली गई थीं अनुष्का
मनीष कश्यप की गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा उन्हें सरप्राइज देने के लिए अकेली मुंबई चली गई थीं। मनीष तब राइज एंड फॉल के सिलसिले में वहीं पर थे। जब उनका अनुष्का से सामना हुआ तो हैरान रह गए। दोनों ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था।
2020 से फॉलो कर रही थीं अनुष्का
दीपवाली के मौके मनीष कश्यप का अनुष्का के साथ वीडियो सामने आया जिसमें दोनों ने अपनी लव स्टोरी की एक एक कड़ियां बताई। अनुष्का ने बताया कि वह साल 2020 से ही मनीष कश्यप को फॉलो कर रही थीं। उस समय वह नाबालिग थीं और बारहवीं की छात्रा थीं। वह रोज उन्हें सुबह और रात में मैसेज भेजती थीं लेकिन, मनीष की ओर से कोई जवाब नहीं आता था। फेक वीडियो मामले में मनीष जब जेल गए तब अनुष्का शर्मा अक्सर भीड़ के बीच उनके पीछे मौजूद रहती थीं। 2023 में मनीष कश्यप ने इस पर ध्यान दिया और उन दोनों की पहली बार मुलाकात हुई। आज अनुष्का की उम्र 22 साल है तो मनीष 34 के हो चुके हैं। दोनों इस फासले पर खुलकर बात करते हैं।
मनीष के लिए काफी पजेशिव हैं अनुष्का
अनुष्का शर्मा मनीष कश्यप को लेकर काफी पजेशिव हैं। कहती हैं कि उन्हें एक केयर करने वाला साथी चाहिए जो मिल गया। उन्हें ऐसा आदमी नहीं चाहिए जिसका ख्याल उन्हें ही रखना पड़े। मनीष इस कसौटी पर खड़े हैं और उनका बहुत ख्याल रखते हैं। मनीष ने बताया कि अनुष्का जेन जी हैं और वे मीडियम। लेकिन, जेन जी से बहुत प्यार करते हैं। दोनों के रिश्ते को दोनों परिवारों की मंजूरी मिल चुकी है लेकिन, शादी में अभी वक्त लगेगा।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें