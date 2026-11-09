मनीश कश्यप ने शादी से पहले अनुष्का संग मनाई दीवाली, यूट्यूबर ने GF का पोस्ट शेयर किया

अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो शेयर किया है जिसमें दोनों एक साथ दीपावली मनाते हुए देखे जा रहा है। मनीष कश्यप ने उनके पोस्ट को अपने हैंडल से भी शेयर किया है।

Mnish Kashyap Anushka Sharma First Diwali: बिहार के चर्चित यूट्यूबर और सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर मनीष कश्यप(त्रिपुरारी कुमार तिवारी) इन दिनों काफी चर्चा में हैं। चर्चा की वजह है उनकी लव स्टोरी जिसे उन्हें कुछ दिन पहले ही जाहिर किया। अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो शेयर किया है जिसमें दोनों एक साथ दीपावली मनाते हुए देखे जा रहा है। मनीष कश्यप ने उनके पोस्ट को अपने हैंडल से भी शेयर किया है। चर्चा है कि दोनों अगले साल शादी करने वाले हैं लेकिन, शादी से पहले ही सार्वजनिक तौर दिवाली मनाई।

वीडियो में अनुष्का शर्मा और मनीष कश्यप पारंपरिक और त्योहारी परिधान में नजर आ रहे हैं और एक साथ फुलझड़ी चलाने के बाद दीया जला रहे हैं। अनुष्का हल्के रंग की साड़ी में बहुत खूबसूरत दिख रही है तो मनीष भी पीला कुर्ता और पायजामा में हैंडसम लग रहे हैं। एक साथ पर्व मनाते हुए दोनों बहुत खुश लग रहे हैं। उनके वीडियो को काफी लाइक्स और कमेंट्स भी मिल रहे हैं। मनीष के चाहने वालों ने अभी से अनुष्का को भाभी कहना भी शुरू कर दिया है।

यूट्यूबर मनीष कश्यप की यह प्रेम कहानी तब सामने आई जब उन्होंने 5 नवंबर को अनुष्का शर्मा के साथ तस्वीरें सार्वजनिक किया। उसके पहले इसकी चर्चा भी नहीं थी। राइज एंड फॉल के एपीसोड में उन्होंने किसी अफेयर या रिलेशन से इनकार भी किया था। जब दोनों को रोमांटिक तस्वीरें सामने आई तो रोमांचक सनसनी फैल गयी। उनके चाहने वाले अफेयर को लेकर तरह तरह के सवाल पूछने लगे।

बिना बताए मनीष से मिलने मुंबई चली गई थीं अनुष्का मनीष कश्यप की गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा उन्हें सरप्राइज देने के लिए अकेली मुंबई चली गई थीं। मनीष तब राइज एंड फॉल के सिलसिले में वहीं पर थे। जब उनका अनुष्का से सामना हुआ तो हैरान रह गए। दोनों ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था।

2020 से फॉलो कर रही थीं अनुष्का दीपवाली के मौके मनीष कश्यप का अनुष्का के साथ वीडियो सामने आया जिसमें दोनों ने अपनी लव स्टोरी की एक एक कड़ियां बताई। अनुष्का ने बताया कि वह साल 2020 से ही मनीष कश्यप को फॉलो कर रही थीं। उस समय वह नाबालिग थीं और बारहवीं की छात्रा थीं। वह रोज उन्हें सुबह और रात में मैसेज भेजती थीं लेकिन, मनीष की ओर से कोई जवाब नहीं आता था। फेक वीडियो मामले में मनीष जब जेल गए तब अनुष्का शर्मा अक्सर भीड़ के बीच उनके पीछे मौजूद रहती थीं। 2023 में मनीष कश्यप ने इस पर ध्यान दिया और उन दोनों की पहली बार मुलाकात हुई। आज अनुष्का की उम्र 22 साल है तो मनीष 34 के हो चुके हैं। दोनों इस फासले पर खुलकर बात करते हैं।