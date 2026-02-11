बिहार में मंत्री की ही हेल्थ चेकअप में हेराफेरी, बीपी गलत जांचने वाले डॉक्टर पर ऐक्शन

संक्षेप: मंत्री ने मौजूद वहां एएनएम हेमा कुमारी से अपना ब्लड प्रेशर जांचने को कहा। जांच के दौरान मंत्री का रक्तचाप 190/150 पाया गया, जो अत्यधिक चिंताजनक स्थिति मानी जाती है। इसके बाद मंत्री कुछ देर तक सीएचसी परिसर में ही रुकी रहीं।

बिहार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह को सोमवार की देर रात 11 बजे अचानक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हुई। इसके बाद वह भागलपुर जिले के बिहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचीं। मंत्री उस समय एनएच 31 के रास्ते पूर्णिया से पटना की ओर अपने वाहन से यात्रा कर रही थीं। यात्रा के दौरान तबीयत बिगड़ने पर वे बिहपुर सीएचसी पहुंचीं। मंत्री ने मौजूद वहां एएनएम हेमा कुमारी से अपना ब्लड प्रेशर जांचने को कहा। जांच के दौरान मंत्री का रक्तचाप 190/150 पाया गया, जो अत्यधिक चिंताजनक स्थिति मानी जाती है। इसके बाद मंत्री कुछ देर तक सीएचसी परिसर में ही रुकी रहीं।

इस बीच सीएचसी में तैनात चिकित्सक डॉ. सैफूल्ला ने मंत्री का दोबारा स्वास्थ्य परीक्षण किया। जिसमें उनका ब्लड प्रेशर 150/80 बताया गया। ब्लड प्रेशर की दोनों रिपोर्ट में भारी अंतर देख मंत्री असमंजस में पड़ गईं। इसके बाद उन्होंने पुनः एएनएम से ब्लड प्रेशर की जांच कराई, जिसमें एक बार फिर 190/150 रीडिंग आई। लगातार अलग-अलग रिपोर्ट आने पर मंत्री को संदेह हुआ और उन्होंने चिकित्सक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। इसी दौरान मंत्री को लगा कि चिकित्सक नशे की हालत में हो सकते हैं। इस घटना से मंत्री काफी असंतुष्ट नजर आईं और कुछ देर बाद सीएचसी से रवाना हो गईं।

जानकारी के अनुसार, इस पूरे मामले की शिकायत मंत्री लेशी सिंह ने वरीय अधिकारियों से की। शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया। रात करीब पौने दो बजे बिहपुर थानाध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा सीएचसी पहुंचे और संबंधित चिकित्सक की तलाश की, लेकिन डॉ. सैफूल्ला वहां नहीं मिले। मंगलवार को मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए एक विशेष टीम बिहपुर सीएचसी पहुंची। जांच टीम में नवगछिया के कार्यपालक दंडाधिकारी सुधीर कुमार, अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया के उपाधीक्षक डॉ. पिंकेश कुमार तथा उत्पाद विभाग के पुलिस पदाधिकारी शामिल थे।