मंगल पांडेय के पिता ने दिलीप जायसवाल का कर्ज लौटा दिया था; प्रशांत किशोर को बीजेपी नेता का जवाब

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के दिलीप जायसवाल के बीच पैसों के लेन-देन के गंभीर आरोप लगाएं हैं। जिसका सिलसिलेवार जवाब बीजेपी नेता नीरज कुमार ने दिया है।

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और नीतीश सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता मंगल पांडेय पर एक -दूसरे को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। जिसमें उन्होने कहा कि 2020 में कोरोना के दौर में मंत्री मंगल पांडेय ने जायसवाल की मदद से दिल्ली में पत्नी उर्मिला पांडे के नाम पर 86 लाख का फ्लैट खरीदा था। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि 6 अगस्त 2019 को दिलीप जायसवाल ने अपने अकाउंट से 25 लाख रुपये मंगल पांडे के पिता को भेजा। इसके बाद यही रकम पिता अवधेश पांडे ने अपनी बहू के अकाउंट में भेजी थी। इसके एवज में मंत्री रहते मंगल पांडे ने किशनगंज के एक मेडिकल कॉलेज को ‘डीम्ड यूनिवर्सिटी’ का दर्जा देकर मदद की थी, जिसमें जायसवाल की बड़ी हिस्सेदारी है।

प्रशांत किशोर के इन आरोपों को भाजपा नेता नीरज कुमार ने बेबुनियाद और सनसनी फैलाने वाला बताया है। एक बयान जारी करते हुए उन्होने कहा कि मंगल पांडे के पिता ने पूरा कर्ज दिलीप जायसवाल को लौटा दिया था। नीरज कुमार ने कहा कि उनके सारे आरोप झूठे और तथ्य परे हैं। 25 लाख रुपए दिलीप जायसवाल से मंगल पांडे के पिता ने कर्ज लिया, जो कि उनके इनकम टैक्स रिटर्न में भी दिखाया गया है। पांच चेक के माध्यम से उसे कर्ज की वापसी भी की गई। समझिए जरा मंगल पांडे जी को मंत्री रहते हुए पिता से और मित्रों से कर्ज लेना पड़ा, ऐसे में उन पर भ्रष्टाचार का आरोप कितना शर्मनाक है।