मंगल पांडे ने किया नीतीश वाला काम; शेयरिंग हुई नहीं, इस सीट पर BJP कैंडिडेट फाइनल कर दिया

एनडीए में अभी तक सीट बंटवारे का फार्मूला सेट नहीं हुआ है लेकिन, मंगल पांडे ने खुले मंच से मोतिहारी सीट पर प्रत्याशी का नाम सामने रख दिया और उन्हें वोट देने की अपील की।

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हो पाया है। इंडिया गठबंधन में घटक दलों के डिमांड मीडिया में आने लगे हैं जबकि एनडीए में सबकुछ गुपचुप हो रहा है। इस बीच एनडीए में सीट शेयरिंग से पहले कैंडिडेट के नामों की घोषणा खुले मंच से होने लगी है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बाद बीजेपी के नेता और मंत्री मंगल पांडे ने मोतिहारी से प्रत्याशी का नाम सार्वजनिक कर दिया है। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में भाषण करते हुए उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट का नाम लेकर जीत दिलाने की अपील की।

विधानसभा चुनाव को मद्देनजर सभी विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। इसी दौरान मोतिहारी में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शहरी विधानसभा सीट पर बीजेपी का दावा ठोक दिया। एनडीए में अभी तक सीट बंटवारे का फार्मूला सेट नहीं हुआ है। कौन सीट किस दल को मिलेगा यह तय नहीं हो पाया है लेकिन, मंगल पांडे ने खुले मंच से प्रत्याशी का नाम भी सबके सामने रख दिया और उन्हें वोट देने की अपील कर दी। भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि इस बार आप लोग प्रमोद कुमार जी को जिताइएगा ना। फिर से कमल फूल खिलाइएगा ना।

प्रमोद कुमार वर्तमान में मोतिहारी के विधायक हैं और नीतीश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। मंगल पांडे ने उनके लिए वोट करने और जिताने की अपील मोतिहारी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह की मौजूदगी में किया।