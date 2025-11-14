Maner Result LIVE : मनेर में चौथी बार बाजी मारेंगे RJD के भाई वीरेंद्र या जीतेंगे LJP R के जितेंद्र यादव
संक्षेप: Maner Assembly Seat Result LIVE 2025: मनरे पटना जिले की महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। देखना होगा आरजेडी के भाई वीरेंद्र इस सीट से चौथी बार जीत दर्ज कर पाते हैं या रामविलास के जितेंद्र यादव बाजी मारते हैं।
Maner Assembly Seat Result LIVE 2025: पटना जिले की मनेर विधानसभा सीट पर नतीजे आज आने वाले हैं। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इस बार इस सीट पर मुख्य मुकाबला एनडीए की तरफ से एलजेपी (आर) के जितेंद्र यादव और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की तरफ से भाई वीरेंद्र के बीच है। भाई वीरेंद्र इस सीट से लगातार चौथी बार जीत का दावा पेश कर रहे हैं। वह लालू यादव के करीबी माने जाते हैं। मनेर विधानसभा सीट बिहार की एक काफी महत्वपूर्ण सीट है, जो पटना जिले में आती है। यह राष्ट्रीय जनता दल (RJD) का एक मजबूत गढ़ मानी जाती है और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है।
मनेर विधानसभा सीट पर दशकों तक कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन बाद में यह पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) का गढ़ बन गई। RJD के भाई वीरेंद्र इस सीट से लगातार तीन बार (2010, 2015, 2020) जीत दर्ज कर चुके हैं और तीन चार बार विधायक चुने गए हैं। RJD ने इस सीट पर कुल 5 बार जीत हासिल की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) और जनता दल यूनाइटेड (JDU) यहां से कभी जीत नहीं पाई हैं। साल 2020 के चुनावों में आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने बीजेपी के निखिल आनंद को 32 हजार वोटों से हराया था।
थी। मनेर विधानसभा सीट पर यादव अहम भूमिका में रहते हैं। इसके अलावा राजपूत और पासवान जाति के मतदाता भी अच्छी संख्या में हैं। मनेर क्षेत्र का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी है। यहां मनेर शरीफ (या बड़ी दरगाह) स्थित है, जो एक प्रसिद्ध सूफी संत हज़रत मख़दूम यह्या मनेरी का मकबरा है। यह दरगाह हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के बीच एक पूजनीय स्थान है।