मंदार हिल, विक्रमशिला खंडहर, मुंगेर का किला; बिहार में फिल्म शूटिंग के 111 लोकेशन ऑनलाइन

बीएसएफडीएफसी ने फिल्मों की शूटिंग के लिए 111 स्पॉट निर्धारित किए हैं। इन स्पॉट को ऑनलाइन किया गया है ताकि इच्छुक फिल्म निर्माता स्पॉट का चयन कर बीएसएफडीएफसी से संपर्क करें और स्पॉट का शुल्क जमाकर शूटिंग शुरू करें।

बिहार में फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेट फिल्म डेवलपमेंट एंड फिल्म कॉरपोरेशन (मइससे स्थानीय कलाकारों को मौका मिलेगा तो रोजगार और कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। कॉर्पोरेशन के इस निर्णय का स्वागत किया जा रहा है। निर्माताओं को कम लागत पर अन्य संसाधन भी मिलेंगे।

इस सूची में भागलपुर का विक्रमशिला खंडहर, मुंगेर का किला और बांका का मंदार पहाड़ शामिल हैं। जहां भविष्य में फिल्मों की शूटिंग हो सकेगी। बिहार के सात जिलों से होकर बह रही गंगा के दो घाटों को भी शूटिंग के लिए अप्रूव किया गया है। पटना का गांधी घाट और बक्सर का रामरेखा घाट को भी शामिल किया गया है। हालांकि सुल्तानगंज का पवित्र अजगैवीनाथ घाट को सूची में जगह नहीं मिली है। सूची में सर्वाधिक 25 स्थल धर्म-आस्था वाले, 24 पहाड़ और गुफा क्षेत्र के हैं।

लिस्ट में बेगूसराय का कावड़ झील और शेरशाह का मकबरा एवं किला भी शूटिंग योग्य पाया गया है। महाबोधि मंदिर बोधगया, विश्व शांति स्तूप राजगीर, भीमबांध वाइल्डलाइफ सेंचुरी मुंगेर, योगा स्कूल मुंगेर सहित कई स्थलों को इसमें शामिल किया गया है। बिहार के कई कलाकार बॉलीवुड में धूम मचा रहे हैं। यहां भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का भी बड़ा स्कोप हैं। इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इससे कलाकारों को मौका मिलेगा और व्यापार का भी बढ़ावा हो सकेगा। काफी दिनों के इसकी मांग की जा रही थी।

● पटना घाट व बक्सर के रामरेखा घाट भी शामिल, अजगैवीनाथ नहीं

● सर्वाधिक 25 स्थल धर्म-आस्था वाले, 24 पहाड़ और गुफा क्षेत्र