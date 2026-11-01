स्टेयरिंग पर खून और कार में ब्लेड, मेडिकल कंसल्टेंसी से जुड़े राहुल की लाश नहर में मिली; बिहार में सनसनीखेज हत्याकांड

बताया जा रहा है कि कार में सीट और स्टेयरिंग पर खून के छींटे मिले हैं। खून लगा ब्लेड भी कार की सीट पर मिला है। कार से मेडिकल कॉलेज में नामांकन से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। राहुल के करीब 25 लाख रुपये गायब हैं।

मुजफ्फरपुर/मड़वन, हिन्दुस्तान टीम। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में करजा थाना क्षेत्र के पकड़ी में तिरहुत नहर में शनिवार सुबह मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के कंसल्टेंसी से जुड़े राहुल ठाकुर (50) का शव मिला। उसके बाएं हाथ की नस कटी थी। उसकी महाराष्ट्र नंबर की कार भी नहर के बांध पर खड़ी थी। कार में सीट और स्टेयरिंग पर खून के छींटे मिले हैं। खून लगा ब्लेड भी कार की सीट पर मिला है। कार से मेडिकल कॉलेज में नामांकन से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। राहुल के करीब 25 लाख रुपये गायब हैं। ये रुपये वह पटना से लेकर आया था। नामांकन के रुपये के लेनदेन के विवाद में राहुल की हत्या की गई है। पत्नी रुपम कुमारी ने इसकी एफआईआर दर्ज कराई है।

राहुल सदर थाना के विश्वनाथ पताही गांव का निवासी था। वह पटना में किराए पर के मकान में रहकर मेडिकल में नामांकन से जुड़े कार्य करता था। उसके माता-पिता शिक्षक थे। मां का पहले ही देहांत हो चुका है। पिता रामानंद ठाकुर रिटायर होने के बाद पताही स्थित घर पर रहते हैं। बताया जा रहा है कि वह कई राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के कंसल्टेंसी के कार्य से जुड़ा हुआ था। उनकी पत्नी रूपम ने पुलिस को बताया कि राहुल करीब 25 लाख रुपये लेकर किसी को देने के लिए मुजफ्फरपुर आए थे।

बताया कि 30 अक्तूबर की सुबह करीब सात से आठ बजे राहुल घर से निकले थे। कहा था कि डॉ. लालबाबू को तीन लाख रुपये लौटाकर वापस आ जाएंगे। नहर में शव मिलने की सूचना पर ग्रामीण एसपी राजेश कुमार सिंह प्रभाकर मौके पर पहुंचकर छानबीन की। उन्होंने बताया कि करजा में मिला शव पताही निवासी राहुल ठाकुर का है। वह वर्तमान में पटना में किराए पर रह रहा था और एक दिनों पहले घर आया था। डेड बॉडी पानी में थी। उसकी कार नहर के बिल्कुल सटे रोड पर लॉक अवस्था में खड़ी थी। कार के अंदर ही उसके चप्पल और डॉक्यूमेंट्स लॉक थे।

कार को देखने पर स्टीयरिंग और आसपास काफी ब्लड मिला है। राहुल के बाईं कलाई पर कट का निशान है। इससे ब्लीडिंग होने की बात सामने आ रही है। कार की स्टीयरिंग सीट के बगल में एक ब्लेड भी पाया गया है, जिसपर भी खून के धब्बे हैं। कार में रुपये नहीं मिले हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। एफएसएल से घटना की जांच कराई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के कारण का खुलासा होगा।

बताया कि मेडिकल में नामांकन के रुपये के लेनदेन को लेकर कई लोगों से विवाद की बातें भी सामने आ रही है। इसी विवाद में घटना की आशंका है। गाड़ी से मिले उसके मोबाइल को खंगाला जा रहा है। कहा कि परिजनों से पूछताछ की जाएगी और उनके आरोप के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई होगी। शव मिलने की सूचना पर सरैया एसडीपीओ अभिजीत कौर, करजा थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राम एकबाल प्रसाद और एसआई प्रह्लाद कुमार भी मौके पर पहुंच जांच की।

दोपहर में पत्नी से हुई थी अंतिम बात पत्नी ने बताया कि राहुल ने दोपहर करीब 12 बजे फोन कर बताया था कि वह मैठी टोल प्लाजा के समीप हैं और शाम सात बजे तक अपने डेरे पर लौट आएंगे। हालांकि, दोपहर करीब तीन बजे से ही उनका मोबाइल बंद बताने लगा। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजन चिंतित थे। इसके बाद शनिवार की सुबह तिरहुत नहर में उनका शव मिलने और बांध पर कार खड़ी होने की सूचना मिली। स्थानीय लोगों ने बताया कि राहुल की कार नहर किनारे सड़क पर शुक्रवार दोपहर से ही खड़ी थी।

इस दौरान कई बार गश्ती पुलिस कार के बगल से गुजरी, लेकिन इसकी जांच नहीं की। शनिवार सुबह जब नहर में शव उफनाया तो आसपास के लोग जुटे। पुलिस को सूचना दी गई। शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने लावारिस कार में झांका तो खून दिखा। इसके बाद पुलिस ने कार की जांच की। इस बीच पताही से आए लोगों ने शव की पहचान की। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने राहुल के परिजनों से घटना के संबंध में प्रारंभिक पूछताछ की।