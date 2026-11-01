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स्टेयरिंग पर खून और कार में ब्लेड, मेडिकल कंसल्टेंसी से जुड़े राहुल की लाश नहर में मिली; बिहार में सनसनीखेज हत्याकांड

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, हिन्दुस्तान टीम, मुजफ्फरपुर/मड़वन
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बताया जा रहा है कि कार में सीट और स्टेयरिंग पर खून के छींटे मिले हैं। खून लगा ब्लेड भी कार की सीट पर मिला है। कार से मेडिकल कॉलेज में नामांकन से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। राहुल के करीब 25 लाख रुपये गायब हैं।

Muzaffarpur Rahul Murder
मुजफ्फरपुर में राहुल कुमार की हत्या कर दी गई है।

मुजफ्फरपुर/मड़वन, हिन्दुस्तान टीम। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में करजा थाना क्षेत्र के पकड़ी में तिरहुत नहर में शनिवार सुबह मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के कंसल्टेंसी से जुड़े राहुल ठाकुर (50) का शव मिला। उसके बाएं हाथ की नस कटी थी। उसकी महाराष्ट्र नंबर की कार भी नहर के बांध पर खड़ी थी। कार में सीट और स्टेयरिंग पर खून के छींटे मिले हैं। खून लगा ब्लेड भी कार की सीट पर मिला है। कार से मेडिकल कॉलेज में नामांकन से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। राहुल के करीब 25 लाख रुपये गायब हैं। ये रुपये वह पटना से लेकर आया था। नामांकन के रुपये के लेनदेन के विवाद में राहुल की हत्या की गई है। पत्नी रुपम कुमारी ने इसकी एफआईआर दर्ज कराई है।

राहुल सदर थाना के विश्वनाथ पताही गांव का निवासी था। वह पटना में किराए पर के मकान में रहकर मेडिकल में नामांकन से जुड़े कार्य करता था। उसके माता-पिता शिक्षक थे। मां का पहले ही देहांत हो चुका है। पिता रामानंद ठाकुर रिटायर होने के बाद पताही स्थित घर पर रहते हैं। बताया जा रहा है कि वह कई राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के कंसल्टेंसी के कार्य से जुड़ा हुआ था। उनकी पत्नी रूपम ने पुलिस को बताया कि राहुल करीब 25 लाख रुपये लेकर किसी को देने के लिए मुजफ्फरपुर आए थे।

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बताया कि 30 अक्तूबर की सुबह करीब सात से आठ बजे राहुल घर से निकले थे। कहा था कि डॉ. लालबाबू को तीन लाख रुपये लौटाकर वापस आ जाएंगे। नहर में शव मिलने की सूचना पर ग्रामीण एसपी राजेश कुमार सिंह प्रभाकर मौके पर पहुंचकर छानबीन की। उन्होंने बताया कि करजा में मिला शव पताही निवासी राहुल ठाकुर का है। वह वर्तमान में पटना में किराए पर रह रहा था और एक दिनों पहले घर आया था। डेड बॉडी पानी में थी। उसकी कार नहर के बिल्कुल सटे रोड पर लॉक अवस्था में खड़ी थी। कार के अंदर ही उसके चप्पल और डॉक्यूमेंट्स लॉक थे।

कार को देखने पर स्टीयरिंग और आसपास काफी ब्लड मिला है। राहुल के बाईं कलाई पर कट का निशान है। इससे ब्लीडिंग होने की बात सामने आ रही है। कार की स्टीयरिंग सीट के बगल में एक ब्लेड भी पाया गया है, जिसपर भी खून के धब्बे हैं। कार में रुपये नहीं मिले हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। एफएसएल से घटना की जांच कराई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के कारण का खुलासा होगा।

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बताया कि मेडिकल में नामांकन के रुपये के लेनदेन को लेकर कई लोगों से विवाद की बातें भी सामने आ रही है। इसी विवाद में घटना की आशंका है। गाड़ी से मिले उसके मोबाइल को खंगाला जा रहा है। कहा कि परिजनों से पूछताछ की जाएगी और उनके आरोप के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई होगी। शव मिलने की सूचना पर सरैया एसडीपीओ अभिजीत कौर, करजा थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राम एकबाल प्रसाद और एसआई प्रह्लाद कुमार भी मौके पर पहुंच जांच की।

दोपहर में पत्नी से हुई थी अंतिम बात

पत्नी ने बताया कि राहुल ने दोपहर करीब 12 बजे फोन कर बताया था कि वह मैठी टोल प्लाजा के समीप हैं और शाम सात बजे तक अपने डेरे पर लौट आएंगे। हालांकि, दोपहर करीब तीन बजे से ही उनका मोबाइल बंद बताने लगा। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजन चिंतित थे। इसके बाद शनिवार की सुबह तिरहुत नहर में उनका शव मिलने और बांध पर कार खड़ी होने की सूचना मिली। स्थानीय लोगों ने बताया कि राहुल की कार नहर किनारे सड़क पर शुक्रवार दोपहर से ही खड़ी थी।

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इस दौरान कई बार गश्ती पुलिस कार के बगल से गुजरी, लेकिन इसकी जांच नहीं की। शनिवार सुबह जब नहर में शव उफनाया तो आसपास के लोग जुटे। पुलिस को सूचना दी गई। शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने लावारिस कार में झांका तो खून दिखा। इसके बाद पुलिस ने कार की जांच की। इस बीच पताही से आए लोगों ने शव की पहचान की। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने राहुल के परिजनों से घटना के संबंध में प्रारंभिक पूछताछ की।

सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की उठी मांग

घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। मुखिया पति अर्जुन राय, अजय चौधरी, पंछीलाल राय, भगवानलाल साह, जवाहर राय, मो. जीशान समेत ग्रामीणों ने कहा कि इस इलाके में अक्सर शव लाकर फेंकने की घटनाएं सामने आती हैं। उन्होंने पुलिस-प्रशासन से सड़क पर नियमित गश्ती बढ़ाने की मांग की। थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राम एकबाल प्रसाद ने बताया कि पत्नी के बयान पर अज्ञात के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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