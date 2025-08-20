man who threat to kill chirag paswan party khagaria mp rajesh verma before bihar election caught by police बिहार चुनाव से पहले राजेश वर्मा की मौत मेरे हाथों होगी..., चिराग पासवान की पार्टी के सांसद को धमकी देने वाला अरेस्ट, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार चुनाव से पहले राजेश वर्मा की मौत मेरे हाथों होगी..., चिराग पासवान की पार्टी के सांसद को धमकी देने वाला अरेस्ट

पकड़े जाने के बाद उसने अपने भाई को बताया तो उसका भाई खगड़िया सांसद के पीए को साथ लेकर साइबर थाना पहुंचे। उन्होंने आरोपी कुंदन को छोड़ने का आग्रह किया पर जब उन्हें पता चला कि खगड़िया के सांसद को जान से मारने की धमकी वाला मैसेज कुंदन ने किया है तो उन लोगों ने भी आरोपी से किनारा कर लिया।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, भागलपुरWed, 20 Aug 2025 07:33 AM
बिहार चुनाव से पहले राजेश वर्मा की मौत मेरे हाथों होगी..., चिराग पासवान की पार्टी के सांसद को धमकी देने वाला अरेस्ट

एसएसपी के मोबाइल नंबर पर मैसेज कर खगड़िया सांसद और भागलपुर निवासी राजेश वर्मा की हत्या करने की धमकी देने वाले शख्स को साइबर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कुंदन समस्तीपुर जिले के मोरबा का रहने वाला है। उसे पुलिस ने समस्तीपुर से ही गिरफ्तार किया। घटना को लेकर साइबर थानेदार डीएसपी कनिष्क श्रीवास्तव ने अपने बयान पर केस दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि 11 अगस्त की रात एसएसपी के सरकारी नंबर पर एक अंजान नंबर से मैसेज आया था। मैसेज में लिखा था, ‘खगड़िया एमपी राजेश वर्मा की मौत मेरे हाथों से होगा, इलेक्शन 2025 से पहले’। मैसेज मिलते ही साइबर थाना में केस दर्ज किया गया। कांड का अनुसंधानकर्ता इंस्पेक्टर राकेश कुमार को बनाया गया था। आरोपी ने घटना को अंजाम देने और खुद को बचाने के लिए तकनीक का भी इस्तेमाल किया।

गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने बताया कि मोबाइल का सिम उसके साले दीपक के नाम से रजिस्टर्ड था। कुंदन का ससुराल वालों के साथ विवाद था। उनसे बदला लेने के लिए कुंदन ने साजिश रची। उसने अपने साले दीपक के नाम से निकाले गए सिम का इस्तेमाल एसएसपी के नंबर पर मैसेज करने के लिए किया। उसने बताया कि उसका भाई खगड़िया में एक राजनीतिक दल का जिलाध्यक्ष है।

उससे ही बातचीत में पता चला कि राजेश वर्मा खगड़िया के सांसद हैं और भागलपुर के रहने वाले हैं। इसी वजह से उसने इस तरह का मैसेज भागलपुर एसएसपी के नंबर पर किया। इतना ही नहीं, पकड़े जाने के बाद उसने अपने भाई को बताया तो उसका भाई खगड़िया सांसद के पीए को साथ लेकर साइबर थाना पहुंचे और आरोपी कुंदन को छोड़ने का आग्रह किया पर जब उन्हें पता चला कि खगड़िया के ही सांसद को जान से मारने की धमकी वाला मैसेज कुंदन ने किया है तो उन लोगों ने भी आरोपी से किनारा कर लिया। साइबर थानेदार डीएसपी कनिष्क श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी को सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।

बेगूसराय एसपी को भी किया था मैसेज, केस दर्ज

चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी (आर) के खगड़िया सांसद राजेश वर्मा की हत्या करने की धमकी वाला मैसेज आरोपी ने भागलपुर एसएसपी के साथ ही बेगूसराय एसपी को भी किया था। बेगूसराय पुलिस भी मामले को लेकर जांच में जुटी थी। बेगूसराय में भी उक्त मैसेज को लेकर केस दर्ज किया गया है। भागलपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में बेगूसराय पुलिस भी आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है।

