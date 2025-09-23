स्कूल में फर्नीचर सप्लाई करने आए शख्स को फावड़े से काटा, जहानाबाद में हत्या से सनसनी

जहानाबाद जिले के घोसी में एक शख्स की फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई। गयाजी का रहने वाला देवेंद्र स्कूल में फर्नीचर का सामान सप्लाई करता था। स्थानीय एक विक्षिप्त युवक पर हत्या का आरोप लगा है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

बिहार के जहानाबाद जिले में मंगलवार दोपहर को दिल दहला देने वाली वारदात से सनसनी मच गई। घोसी थाना क्षेत्र के अलालपुर गांव में दोपहर करीब एक बजे स्कूल में फर्नीचर सप्लाई करने वाले एक व्यक्ति की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। मृतक व्यक्ति देवेंद्र कुमार उर्फ भोवी यादव 55 वर्ष है जो गया शहर के डेल्हा पर का रहने वाला बताया गया है।

घटना की जानकारी पाकर घोसी थानाध्यक्ष परमानंद लाल कर्ण ने अलालपुर गांव पहुंचकर मृतक के शव को पानी भरे धान के खेत से बरामद किया है। बाद में पुलिस ने आसपास के लोगों के द्वारा शव की पहचान कराई। मृतक के गले, सिर, मुंह सहित कई जगहों पर जख्म के निशान थे।

मृतक के परिजन ने बताया कि देवेंद्र सुबह 10 बजे गयाजी से पिकअप वैन से अलमारी समेत कई सामान लेकर अलालपुर स्कूल में गया था। इसी बीच उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि स्कूल के शिक्षक एवं आसपास के लोग फिलहाल कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। परिजन का कहना है कि सुनियोजित साजिश के तहत हत्या की गई है और इसमें कई लोग शामिल हैं।

मृतक के बेटे ने कहा कि कोई एक व्यक्ति उनके पिता की हत्या कर शव को स्कूल से दूर धान के खेतों तक कैसे ले गया? यह पुलिस को शव के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं मिला। पिकअप वैन चालक भी वाहन लेकर फरार बताया जा रहा है। हालांकि अलालपुर गांव के एक युवक पर फावड़े से मार कर हत्या किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन यह बात परिवार वालों को पच नहीं रही है।

पुलिस ने अलालपुर गांव निवासी आरोपी युवक सुचित कुमार गिरफ्तार कर लिया है। मृतक का शव थाने पर पहुंचते ही परिजन आक्रोशित हो गए और थाने पर जमकर हंगामा किया। बाद में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती और सक्रियता के बाद स्थिति संभाली गई।

इस दौरान स्थानीय विधायक रामबली सिंह यादव भी घोसी थाना पहुंचे और मृतक के परिजन को समझाया। इसके बाद परिजन माने और फिर पोस्टमार्टम को तैयार हुए। परिजन के साथ काफी संख्या में ग्रामीण भी काफी आक्रोशित थे और आरोपी को अपने हवाले लेने का प्रयास कर रहे थे।

बाद में शव को जहानाबाद भेजे जाने पर पोस्टमार्टम के समीप लोगों ने पटना गया मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। करीब दो घंटे तक मुख्य सड़क जाम रहा जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई।

आरोपी युवक को विक्षिप्त बता रहे ग्रामीण हत्या में शामिल युवक के बारे में लोगों का बताना है कि वह पिछले कई दिनों से विक्षिप्त था और हाथ में कुदाल लेकर घूम रहा था। उसके द्वारा स्कूल के शिक्षक पर भी हमला किया गया था जिसमें एक टीचर के घायल होने की भी बात सामने आ रही है। युवक आलालपुर गांव के रामजतन महतो का पुत्र सुचित कुमार बताया गया है।

घर का इकलौता कमाऊ सदस्य था देवेंद्र मृतक देवेंद्र कुमार अपने घर का इकलौता कमाऊ सदस्य था और स्कूल में सामान सप्लाई का कार्य करता था। देवेंद्र अपने पीछे दो बेटी एवं एक बेटे को छोड़ गया है। सभी बच्चे अविवाहित हैं। मृतक का ससुराल भी अलालपुर गांव के समीप मठिया पर गांव बताया जा रहा है। पिता की हत्या की खबर सुनकर बच्चे काफी गुस्से में थे और आरोपी को अपने हवाले करने की मांग कर रहे थे।