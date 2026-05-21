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पटना में तलााशुदा पत्नी के घर में घुस तांडव मचाने वाले पति की मौत, सास के भी छूटे प्राण; अब तक तीन मरे

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटना
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बता दें कि पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह एक सनकी युवक ने घर में घुसकर तलाकशुदा पत्नी, उसके सास-ससुर और दो बेटों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। आग से झुलसे महिला के ससुर की मौत हो गई थी जबकि महिला, उसके दो बच्चे और सास गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे।

पटना में तलााशुदा पत्नी के घर में घुस तांडव मचाने वाले पति की मौत, सास के भी छूटे प्राण; अब तक तीन मरे

पटना में एक सनकी पति की करतूत के बाद मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा है। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के राजा बाबू की गली में तलाकशुदा पत्नी के ससुराल में घुसकर आग लगने वाले आरोपित पतिकन्हैया की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। महिला के पति गोविंद की मां नीलम देवी की भी मौत हुई है। इससे पहले महिला के ससुर यानी नीलम देवी के पति की मौत बुधवार को हो गई थी।

आपको बता दें कि पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह एक सनकी युवक ने घर में घुसकर तलाकशुदा पत्नी, उसके सास-ससुर और दो बेटों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। आग से झुलसे महिला के ससुर की मौत हो गई थी जबकि महिला, उसके दो बच्चे और सास गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। वारदात राजाराम गली स्थित महिला के ससुराल में हुई थी। इस मामले में पुलिस ने सनकी युवक कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया था।

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आग लगाने के दौरान झुलसे कन्हैया का इलाज चल रहा था। सभी घायलों को एनएमसीएच में भर्ती कराया गया था। चौक थाना क्षेत्र के पुआ गली निवासी कन्हैया कुमार की 15 साल पहले नंदगोला निवासी प्रिया कुमारी से शादी हुई थी। कन्हैया और प्रिया के दो बच्चे भी हैं। दो माह पहले कन्हैया और प्रिया के बीच विवाद होने के कारण तलाक हो गया। इस बीच प्रिया ने पिछले महीने 13 अप्रैल को राजाराम गली निवासी गोविंद कुमार से शादी कर ली। कन्हैया इस शादी से नाराज था।

बुधवार की सुबह करीब 10.30 बजे कन्हैया ने राजाराम गली स्थित मकान में घुसकर गोविंद के पिता पुरुषोतम नारायण अग्रवाल, मां नीलम देवी, पत्नी प्रिया कुमारी, बच्चे आयुष कुमार और सूरज कुमार पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस घटना में पांच लोग झुलस गए। बाद में पुरुषोतम अग्रवाल की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। गोविंद का कहना है कि कन्हैया ने तलाक के आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए पहले ही 3.5 लाख रुपये लिये थे।

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उसके बाद भी पैसे के लिए बार-बार दबाव बना रहा था। सुबह कन्हैया ने फोन कर मिलने के लिए बुलाया था। मैंने उसे कहा कि शाम को मिलेंगे। इस बीच उसने हमारे घर आकर आग लगा दी। कन्हैया भी इसकी चपेट में आकर झुलस गया। उसने पास के गंगा घाट पर जाकर पानी से आग बुझा ली। हालाकि, स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गिरफ्तार कर लिया था।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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