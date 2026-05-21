पटना में तलााशुदा पत्नी के घर में घुस तांडव मचाने वाले पति की मौत, सास के भी छूटे प्राण; अब तक तीन मरे

बता दें कि पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह एक सनकी युवक ने घर में घुसकर तलाकशुदा पत्नी, उसके सास-ससुर और दो बेटों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। आग से झुलसे महिला के ससुर की मौत हो गई थी जबकि महिला, उसके दो बच्चे और सास गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे।

पटना में एक सनकी पति की करतूत के बाद मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा है। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के राजा बाबू की गली में तलाकशुदा पत्नी के ससुराल में घुसकर आग लगने वाले आरोपित पतिकन्हैया की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। महिला के पति गोविंद की मां नीलम देवी की भी मौत हुई है। इससे पहले महिला के ससुर यानी नीलम देवी के पति की मौत बुधवार को हो गई थी।

आपको बता दें कि पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह एक सनकी युवक ने घर में घुसकर तलाकशुदा पत्नी, उसके सास-ससुर और दो बेटों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। आग से झुलसे महिला के ससुर की मौत हो गई थी जबकि महिला, उसके दो बच्चे और सास गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। वारदात राजाराम गली स्थित महिला के ससुराल में हुई थी। इस मामले में पुलिस ने सनकी युवक कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया था।

आग लगाने के दौरान झुलसे कन्हैया का इलाज चल रहा था। सभी घायलों को एनएमसीएच में भर्ती कराया गया था। चौक थाना क्षेत्र के पुआ गली निवासी कन्हैया कुमार की 15 साल पहले नंदगोला निवासी प्रिया कुमारी से शादी हुई थी। कन्हैया और प्रिया के दो बच्चे भी हैं। दो माह पहले कन्हैया और प्रिया के बीच विवाद होने के कारण तलाक हो गया। इस बीच प्रिया ने पिछले महीने 13 अप्रैल को राजाराम गली निवासी गोविंद कुमार से शादी कर ली। कन्हैया इस शादी से नाराज था।

बुधवार की सुबह करीब 10.30 बजे कन्हैया ने राजाराम गली स्थित मकान में घुसकर गोविंद के पिता पुरुषोतम नारायण अग्रवाल, मां नीलम देवी, पत्नी प्रिया कुमारी, बच्चे आयुष कुमार और सूरज कुमार पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस घटना में पांच लोग झुलस गए। बाद में पुरुषोतम अग्रवाल की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। गोविंद का कहना है कि कन्हैया ने तलाक के आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए पहले ही 3.5 लाख रुपये लिये थे।