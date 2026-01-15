Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsman watched when woman take bath in bathroom accused beat her brother in patna gardanibagh
बाथरूम में नहा रही युवती को चोरी-छिपे देख रहा था, विरोध करने पर भाई की पिटाई

बाथरूम में नहा रही युवती को चोरी-छिपे देख रहा था, विरोध करने पर भाई की पिटाई

संक्षेप:

जब वह बाथरूम में नहा रही थी, तभी आरोपित ने झांकने की कोशिश की। उसने ने इसका विरोध किया। आरोप है कि इसके बाद आरोपित के परिजन उसके (युवती) घर पहुंच गए और भाई की पिटाई कर दी। घटना के बाद पीड़िता शिकायत लेकर गर्दनीबाग थाना पहुंची।

Jan 15, 2026 07:05 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

पटना के गर्दनीबाग थाना इलाके में किराये के मकान में रहने वाली युवती से छेड़छाड़ और उसके परिजनों को पीटने का मामला दर्ज कराया है। इस संबंध में युवती ने बुधवार को गर्दनीबाग थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल, गर्दनीबाग में किराये पर रहने वाली युवती ने आरोप लगाया कि पड़ोस में रहने वाला युवक तीन महीने से उसे लगातार परेशान कर रहा है। आरोपित युवक घर से बाहर आते-जाते समय भी उस पर फब्तियां कसता है और बाथरूम में नहाते समय भी अक्सर ताक-झांक करता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मंगलवार की शाम जब वह बाथरूम में नहा रही थी, तभी आरोपित ने झांकने की कोशिश की। उसने ने इसका विरोध किया। आरोप है कि इसके बाद आरोपित के परिजन उसके (युवती) घर पहुंच गए और भाई की पिटाई कर दी। घटना के बाद पीड़िता शिकायत लेकर गर्दनीबाग थाना पहुंची।

पीड़िता का कहना है कि उसे बताया गया कि आरोपित युवक प्रिंस ने भी उसके भाई के खिलाफ थाने में आवेदन दिया है, जिसमें 30 लाख रुपये की लूट का आरोप लगाया गया है। इसी आधार पर दोनों पक्षों के केस एक साथ दर्ज करने की बात कही गई। पीड़िता अपने परिजनों के साथ एससी-एसटी थाना भी पहुंची थी। बुधवार शाम उसके आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर की गई। गर्दनीबाग थानेदार ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों से आवेदन मिले हैं। पीड़िता के आवेदन पर केस दर्ज कर लिया गया है। दूसरे पक्ष की शिकायत पर भी एफआईआर दर्ज की गई है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Crime
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।