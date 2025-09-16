man viral obscene photos of girl took 6 lakh ruppes in bihar कॉल गर्ल बता युवती की अश्लील तस्वीर कर दी वायरल, युवक ने 6 लाख रुपये भी वसूले; बिहार में कांड, Bihar Hindi News - Hindustan
कॉल गर्ल बता युवती की अश्लील तस्वीर कर दी वायरल, युवक ने 6 लाख रुपये भी वसूले; बिहार में कांड

महिला ने पुलिस को बताया है कि छह माह पहले उसके नंबर पर दो अलग-अलग नंबरों से कॉल आ रही थी। जब उसने रिसीव नहीं किया तो उसने मैसेज किया कि पहली बार बात करना चाहता हूं। उसने मना किया तो कुछ महिलाओं से बात करा बताया कि उसकी मां व बहन थी।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुरTue, 16 Sep 2025 10:14 AM
बिहार में एक युवती की अश्लील तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गईं। आरोप है कि युवक ने युवती से छह लाख रुपये भी ऐंठ लिए। मुजफ्फरपुर जिले में सकरा इलाके की एक महिला अश्लील तस्वीर और वीडियो वायरल होने से परेशान है। ब्लैकमेलर ने छह लाख रुपये वसूलने के बाद भी उसकी तस्वीर और वीडियो वायरल कर दिया। महिला ने इसको लेकर सकरा थाने में एफआईआर कराई है। बताया है कि आरोपित युवक मीनापुर थाना इलाके का है।

महिला ने पुलिस को बताया है कि छह माह पहले उसके नंबर पर दो अलग-अलग नंबरों से कॉल आ रही थी। जब उसने रिसीव नहीं किया तो उसने मैसेज किया कि पहली बार बात करना चाहता हूं। उसने मना किया तो कुछ महिलाओं से बात करा बताया कि उसकी मां व बहन थी। उक्त महिलाएं भी कहने लगी कि हमलोग परिवार वाले हैं, बात करने में क्या है। इसके बाद युवक ने वीडियो कॉल कर बातें की।

फिर वीडियो कॉल का स्क्रीन शॉट बना लिया और उसे एडिट कर अश्लील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने लगा। इस तरह उसने कई बार वीडियो कॉल की। महिला ने कहा है कहा है कि उसके डर से अब तक छह लाख रुपये दे चुकी हूं, लेकिन वह बाज नहीं आया। उसने अश्लील तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल उस पर कॉल गर्ल बताया और नंबर सार्वजनिक कर दिया है। महिला ने पुलिस को बताया है कि उसके पति गुडगांव में कार्यरत हैं। वह खुद बहन के यहां दिल्ली में रहती है। वह दिल्ली से वापस लौटकर एफआईआर दर्ज करा रही है।

