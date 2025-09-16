कॉल गर्ल बता युवती की अश्लील तस्वीर कर दी वायरल, युवक ने 6 लाख रुपये भी वसूले; बिहार में कांड

महिला ने पुलिस को बताया है कि छह माह पहले उसके नंबर पर दो अलग-अलग नंबरों से कॉल आ रही थी। जब उसने रिसीव नहीं किया तो उसने मैसेज किया कि पहली बार बात करना चाहता हूं। उसने मना किया तो कुछ महिलाओं से बात करा बताया कि उसकी मां व बहन थी।

बिहार में एक युवती की अश्लील तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गईं। आरोप है कि युवक ने युवती से छह लाख रुपये भी ऐंठ लिए। मुजफ्फरपुर जिले में सकरा इलाके की एक महिला अश्लील तस्वीर और वीडियो वायरल होने से परेशान है। ब्लैकमेलर ने छह लाख रुपये वसूलने के बाद भी उसकी तस्वीर और वीडियो वायरल कर दिया। महिला ने इसको लेकर सकरा थाने में एफआईआर कराई है। बताया है कि आरोपित युवक मीनापुर थाना इलाके का है।

महिला ने पुलिस को बताया है कि छह माह पहले उसके नंबर पर दो अलग-अलग नंबरों से कॉल आ रही थी। जब उसने रिसीव नहीं किया तो उसने मैसेज किया कि पहली बार बात करना चाहता हूं। उसने मना किया तो कुछ महिलाओं से बात करा बताया कि उसकी मां व बहन थी। उक्त महिलाएं भी कहने लगी कि हमलोग परिवार वाले हैं, बात करने में क्या है। इसके बाद युवक ने वीडियो कॉल कर बातें की।