बिहार में मुखिया पति को चप्पलों की माला पहनाने की कोशिश, सड़क नहीं बनने से नाराज था युवक

चर्चा है कि मुखिया पति को चप्पल की माला पहनाने वाले युवक के विरुद्ध कई मामले दर्ज हैं और वह जेल भी जा चुका है। कभी मुखिया का करीबी रहा राजबल्लभ यादव उर्फ बोदा आखिर मुखिया पति से इतना नाराज क्यों है? यह लोगों की समझ से परे है।

बिहार के एक गांव में मुखिया के पति को जबरन चप्पल की माला पहनाने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। नवादा जिले के रोह प्रखंड के एक पंचायत की मुखिया के पति को जबरदस्ती चप्पल की माला पहनाने की कोशिश करते एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर शनिवार को तेजी से वायरल हुआ। देखते ही देखते वह वीडियो रविवार को इतना ज्यादा वायरल हो गया कि यहां सभी लोग इस वीडियो की चर्चा करने लगे।

वीडियो डुमरी पंचायत की भलुआ गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि भलुआ गांव का राजबल्लभ यादव उर्फ बोदा मुखिया पति को अपशब्द कहते हुए चप्पल की माला पहनाने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि गांव की सड़क को क्यों नहीं बनाया? हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।