हैवानियत! पांच साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न का प्रयास, मारपीट में मां का गर्भपात

हैवानियत! पांच साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न का प्रयास, मारपीट में मां का गर्भपात

संक्षेप:

आरोपित के घर बच्ची के परिजन गए तो उसके साथ जमकर मारपीट की गई, जिससे पीड़िता बच्ची की मां का गर्भपात हो गया। इसकी शिकायत मिलने के बाद प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मंगलवार को छापेमारी कर पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

Jan 14, 2026 07:53 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान संवाददाता, सकरा, मुजफ्फरपुर
बिहार में पांच साल की एक बच्ची से यौन उत्पीड़न का प्रयास किया गया। इतना ही नहीं इस बात का विरोध करने पर लड़की के परजिनों संग मारपीट की गई और इस मारपीट में पीड़ित बच्ची की मां का गर्भपात हो गया। घटना मुजफ्फरपुर जिले की है। यहां थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच साल की बच्ची से पड़ोस के ही एक युवक ने यौन उत्पीड़न का प्रयास किया है। बच्ची के चिल्लाने पर आसपास के लोग दौड़े। तब युवक बच्ची को छोड़कर भाग गया।

इस मामले को लेकर आरोपित के घर बच्ची के परिजन गए तो उसके साथ जमकर मारपीट की गई, जिससे पीड़िता बच्ची की मां का गर्भपात हो गया। इसकी शिकायत मिलने के बाद प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मंगलवार को छापेमारी कर पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। बताया कि मामले में आरोपित राजेश दास, मिथिलेश दास, रिंकू देवी, सरिता देवी व रिंकू देवी को गिरफ्तार किया है।

पीड़ित बच्ची के पिता ने गांव के आधे दर्जन महिला पुरुष के खिलाफ मंगलवार को सकरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बच्ची और उसकी मां ने पुलिस को बताया कि पड़ोसी युवक बहला फुसला कर सुनसान जगह पर बच्ची को ले गया। जहां उसने बच्ची के साथ यौन उतपीड़न की कोशिश की। बच्ची के चिल्लाने पर लोग दौड़ तो उसे छोड़कर भाग गया।

आरोपित युवक के घर शिकायत करने पर उसके परिवार के लोग मारपीट करने लगे। इसके कारण बच्ची की मां का गर्भपात घर पर ही हो गया। प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष शिवानी श्रेष्ठा ने बताया कि मामले में पांच लोगों को कांड दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी फरार है। बच्ची व उसकी मां का इलाज सकरा रेफरल अस्पताल में हुआ़।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
