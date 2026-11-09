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बिहार के आरा में स्कॉर्पियो से 10 लोगों को रौंदा, 2 की मौत; छठ गीत बजाने को लेकर हुआ था विवाद

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बताया जा रहा है कि दिवाली की रात मंदिर में छठ गीत बाने को लेकर विवाद हुआ था। जिसके बाद यह वारदात हुई है। इस घटना में एक मृतक की पहचान 55 साल के दिनेश यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि घटना में आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हैं।

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घटना में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बिहार के भोजपुर जिले में बड़ी घटना हुआ है। यहां करीब 10 लोगों को स्कॉर्पियो से कुचल दिया गया है। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए हैं। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि छठ गीत बजाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद स्कॉर्पियो सवार ने 10 लोगों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, घटना बिहिया थाना क्षेत्र के रामडिहरा गांव की है। बताया जा रहा है कि दिवाली की रात मंदिर में छठ गीत बाने को लेकर विवाद हुआ था। जिसके बाद यह वारदात हुई है। इस घटना में एक मृतक की पहचान 55 साल के दिनेश यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि घटना में आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक की पहचान 55 साल के दिनेश यादव के तौर पर हुई है। एक अन्य मृतक की पहचान 45 साल के कमलेश यादव के तौर पर हुई है। यह भी कहा जा रहा है कि स्कॉर्पियो सवार ने कई लोगों को कुचलने के बाद उन्हें कुछ देर तक घसीटा भी था। इस वारदात के बाद वहां कोहराम मच गया। घायलों को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि गांव के दीपावली की रात गांव के सूर्य मंदिर पर छठ का गाना बजाया जा रहा था। इसके बाद स्कॉर्पियो से वहां पहुंचे एक शख्स ने गीत बजाने का विरोध किया। विवाद बढ़ने पर पहले आरोपी वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वो अपनी स्कॉर्पियो लेकर दोबारा वहां पहुंचा था। इसके बाद उसने वहां मौजूद लोगों पर ही स्कॉर्पियो चढ़ा दिया।

घटना में घायल लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। फिलहाल पुलिस मामले की छाबनीन में जुटी है। पुलिसिया जांच-पड़ताल में ही घटना की वजह को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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