बिहार के आरा में स्कॉर्पियो से 10 लोगों को रौंदा, 2 की मौत; छठ गीत बजाने को लेकर हुआ था विवाद
बताया जा रहा है कि दिवाली की रात मंदिर में छठ गीत बाने को लेकर विवाद हुआ था। जिसके बाद यह वारदात हुई है। इस घटना में एक मृतक की पहचान 55 साल के दिनेश यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि घटना में आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हैं।
बिहार के भोजपुर जिले में बड़ी घटना हुआ है। यहां करीब 10 लोगों को स्कॉर्पियो से कुचल दिया गया है। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए हैं। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि छठ गीत बजाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद स्कॉर्पियो सवार ने 10 लोगों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, घटना बिहिया थाना क्षेत्र के रामडिहरा गांव की है। बताया जा रहा है कि दिवाली की रात मंदिर में छठ गीत बाने को लेकर विवाद हुआ था। जिसके बाद यह वारदात हुई है। इस घटना में एक मृतक की पहचान 55 साल के दिनेश यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि घटना में आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हैं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक की पहचान 55 साल के दिनेश यादव के तौर पर हुई है। एक अन्य मृतक की पहचान 45 साल के कमलेश यादव के तौर पर हुई है। यह भी कहा जा रहा है कि स्कॉर्पियो सवार ने कई लोगों को कुचलने के बाद उन्हें कुछ देर तक घसीटा भी था। इस वारदात के बाद वहां कोहराम मच गया। घायलों को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि गांव के दीपावली की रात गांव के सूर्य मंदिर पर छठ का गाना बजाया जा रहा था। इसके बाद स्कॉर्पियो से वहां पहुंचे एक शख्स ने गीत बजाने का विरोध किया। विवाद बढ़ने पर पहले आरोपी वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वो अपनी स्कॉर्पियो लेकर दोबारा वहां पहुंचा था। इसके बाद उसने वहां मौजूद लोगों पर ही स्कॉर्पियो चढ़ा दिया।
घटना में घायल लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। फिलहाल पुलिस मामले की छाबनीन में जुटी है। पुलिसिया जांच-पड़ताल में ही घटना की वजह को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।