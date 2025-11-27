कूड़े के ढेर पर 2 नवजातों को फेंक लाइटर से लगा दी आग, CCTV में दिखी हैवानियत

संक्षेप: कैमरे के फुटेज में दिख रहा है कि अनजान शख्स ने दोनों नवजात को सड़क किनारे कूड़े की ढेर पर फेंक कर लाइटर से आग लगा रहा है। आशंका है कि आसपास संचालित छोटे-बड़े किसी नर्सिंग होम में अवैध तरीके से गर्भपात कराया गया हो और इसके बाद आग लगाने की घटना को अंजाम दिया हो।

बिहार में एक शख्स की हैवानियत ने लोगों को दहला कर रख दिया है। समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटोरी में अनुमंडलीय अस्पताल और प्रखंड कार्यालय पटोरी के बीच मुख्य सड़क के किनारे बुधवार सुबह दो नवजात शिशुओं के अधजले शव मिले। मानवता को शर्मसार करनेवाले घटना की सूचना फैलते ही शहर में हड़कंप मच गया। सीसीटीवी फुटेज में कूड़े के ढेर के पास फेंके दोनों नवजात पर लाइटर जलाकर फेंकते एक शख्स को देखा जा सकता है। ठंड व ओस के कारण नवजात पूरी तरह नहीं जले लेकिन दोनों की मौत हो गई।

बुधवार सुबह सड़क से आते-जाते लोगों की नजर नवजात शिशुओं पर पड़ी तो उनका कलेजा फट पड़़ा। देखते ही देखते लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। लोग आशंका जता रहे थे कि गर्भपात के बाद किसी ने साक्ष्य छुपाने की नीयत से कूड़े के ढेर से फेंककर जला दिया है। हालांकि, दो नवजातों को एक साथ जलाए जाने को लेकर लोग उलझन में थे।

सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में दिख रहा है कि अनजान शख्स ने दोनों नवजात को सड़क किनारे कूड़े की ढेर पर फेंक कर लाइटर से आग लगा रहा है। आशंका है कि आसपास संचालित छोटे-बड़े किसी नर्सिंग होम में अवैध तरीके से गर्भपात कराया गया हो और इसके बाद आग लगाने की घटना को अंजाम दिया हो।

घटना पर पुलिस के रवैये से लोगों में नाराजगी मानवता को शर्मसार करनेवाली घटना से लोग परेशान थे। वहीं, इस मामले में पुलिस के रवैये से भी लोगों में नाराजगी है। सूचना देने के बावजूद पुलिस का कोई प्रतिनिधि मौके पर जांच के लिए नहीं पहुंचा। पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होती देख घंटों प्रतीक्षा के बाद लोगों ने शवों को उसी कचरे से ढक दिया। बताया जा रहा है कि घटनास्थल से थाने की दूरी महज एक किमी है। हैरानी यह है कि घटना के बारे में डीएसपी बीके मेधावी का कहना था कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है।