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होने वाली पत्नी से मोबाइल पर बात कर युवक ने क्यों दे दी जान, मची सनसनी

Apr 16, 2026 09:58 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, संवाद सूत्र, भगवानपुर, वैशाली
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ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक का शादी अगामी 07 मई को होना तय था। करीब तीन महीने पूर्व शादी तय होने के बाद फलदान तिलक हुआ था। उसके बाद लड़का,लड़की मोबाइल पर बातचीत भी करते थे।

होने वाली पत्नी से मोबाइल पर बात कर युवक ने क्यों दे दी जान, मची सनसनी

बिहार में एक युवक की रहस्यमयी मौत ने सभी को चौंका दिया है। वैशाली जिले में एक युवक ने अपनी पत्नी से मोबाइल पर बात करने के बाद अपनी जान दे दी। युवक ने ऐसा क्यों किया, अभी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका है। युवक के जान देने के बाद इलाके में सनसनी मच गई है। जिले भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत प्रतापटांड पश्चिमी में मंगलवार देर रात एक युवक ने आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदरअस्पताल हाजीपुर भेज दिया।मृतक बिट्टु कुमार गांव के ही स्व.सतीश पटेल का पुत्र था। युवक ने अपने रुम के सिलिंग फैन से फंदा लगाकर जान दे दी।

ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक का शादी अगामी 07 मई को होना तय था। करीब तीन महीने पूर्व शादी तय होने के बाद फलदान तिलक हुआ था। उसके बाद लड़का,लड़की मोबाइल पर बातचीत भी करते थे। जोर-शोर से शादी की तैयारी चल रही थी। शादी का कार्ड भी छप गया था।

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अचानक मंगलवार की रात बिट्टु मोबाइल से अपने होने वाली पत्नी से बात कर रहा था। बात करने के दौरान ऐसी क्या बात हुई,जिसके बाद बिट्टु घर में लगे पंखा में फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। हालांकि पुलिस पहुंची तो शव घर के बिछावन पर पड़ा था। ग्रामीणों के अनुसार शव को फंदे से उतार कर बिछावन पर रखा गया था। मृतक भाई में अकेला था तथा एक बहन है।

युवक लोहा वेल्डिंग का दुकान चलाता था। इस संबंध में थानाध्यक्ष भगवानपुर सत्येन्द्र कुमार सत्यार्थी ने बताया की जानकारी के अनुसार युवक ने खुदकुशी की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना की जांच पड़ताल की जा रही। मृतक के परिजन द्वारा अबतक आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने बाद ही सच्चाई का पता चलेगा।

Nishant Nandan

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Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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