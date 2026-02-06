Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsman stabbed to death after fight over Toddy in bihar bhagalpur
बिहार में ताड़ी पीने के विवाद में चाकू से गोद मर्डर, भीड़ ने आरोपी को भी खूब पीटा

बिहार में ताड़ी पीने के विवाद में चाकू से गोद मर्डर, भीड़ ने आरोपी को भी खूब पीटा

संक्षेप:

घटना की बाबत भतीजा अंकित ने बताया कि ताड़ी पीने के बाद बासुकी अपने को रंगदार बताकर पैसा देने में आनाकानी कर रहा था। उसके बाद उसने 500 का नोट दिया। फिर ताड़ी का पैसा काट कर उसे लौटा दिया गया। इसके बाद वह चाकू से हमला करने लगा।

Feb 06, 2026 07:35 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, सन्हौला, संवाद सूत्र, भागलपुर
share Share
Follow Us on

बिहार के भागलपुर जिले में ताड़ी पीने के विवाद में मर्डर हो गया है। जिले में सन्हौला बाजार के घोघा ऑटो स्टैंड में गुरुवार को दिनदहाड़े दोपहर बाद तीन बजे चाकू मारकर ताड़ी विक्रेता सन्हौला भीखनचक के 32 वर्षीय एतबारी चौधरी की हत्या कर दी गई। वारदात में मृतक का भतीजा 13 वर्षीय अंकित कुमार, मुन्ना चौधरी और जितेंद्र चौधरी जख्मी हो गये।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

घटना की बाबत भतीजा अंकित ने बताया कि ताड़ी पीने के बाद बासुकी अपने को रंगदार बताकर पैसा देने में आनाकानी कर रहा था। उसके बाद उसने 500 का नोट दिया। फिर ताड़ी का पैसा काट कर उसे लौटा दिया गया। इसके बाद वह चाकू से हमला करने लगा। चाकू लगने के बाद एतबारी चौधरी को सन्हौला अस्पताल ले जाया गया, जहां अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मौत हो गई।

ये भी पढ़ें:बिहार में इंजीनियर बालेश्वर राम के पास अकूत दौलत, निगरानी ने दबोचा

आरोपी श्रीचक निवासी बासुकी मंडल को आक्रोशित लोगों ने पकड़ लिया और मार पीटकर कर गंभीर जख्मी कर दिया। उसको बचाने आये उसके भाई को भी लोगों ने बिजली पोल में बांधकर पीटा। सूचना पर पहुंची सन्हौला ने जख्मी बासुकी मंडल को अभिरक्षा में सन्हौला अस्पताल में भर्ती कराया जहां से उसे भागलपुर रेफर कर दिया।

एक आरोपी को किया गिरफ्तार

मामले में प्रभारी थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वह लोगों की भीड़ की पिटाई के कारण गंभीर रूप से घायल है। उसे इलाज के लिए भागलपुर भेजा गया है। अभी किसी ने थाना में आवेदन नहीं दिया है। आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Crime News Bhagalpur News Murder अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।