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20 बार चाकू से गोद-गोद कर मारा, पटना में बेरहम कत्ल की क्या है वजह

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना
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परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है कि मुकेश को अपराधियों ने सिर, गर्दन और हाथ पर लगभग 20 बार चाकू से हमला किया है। मुकेश कुमार का एक बेटा और एक बेटी हैं। फुलवारीशरीफ एसडीएसपी- 2 दीपक कुमार ने बताया कि हत्या का कारण स्पष्ट नहीं है।

20 बार चाकू से गोद-गोद कर मारा, पटना में बेरहम कत्ल की क्या है वजह

पटना में बड़ी ही बेरहमी से एक कत्ल को अंजाम दिया गया है। पटना से सटे नौबतपुर थाना क्षेत्र के मोतीपुर बधार में अपराधियों ने चाकू गोदकर एक युवक की हत्या कर दी। घटना रविवार देर रात की है। मृतक मोतीपुर निवासी सुरेश शर्मा का 45 वर्षीय पुत्र मुकेश कुमार था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों के मुताबिक सिर, गर्दन और हाथ पर करीब 20 जगह चाकू के निशान हैं। फिलहाल घटना का कारण स्पष्ट नहीं है।

परिजनों ने बताया कि रविवार की शाम मुकेश कुमार अपने कुछ दोस्तों के साथ बगल के बधार में गया था। देर रात घर नहीं लौटने पर काफी खोजबीन की गई। पर कुछ पता नहीं चला। सोमवार की सुबह ग्रामीणों ने मुकेश कुमार को खून से लथपथ देखा। इसके बाद परिजनों ने उठाकर पटना लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया।

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किसी काम से बाहर गया था

मृतक की पत्नी निक्की देवी ने बताया कि मुकेश कुमार खेती-बाड़ी कर जीवन यापन करते थे। उन्होंने बताया कि रविवार की सुबह घर से लगभग 10 बजे किसी काम के लिए बोलकर निकले थे। रात में नहीं लौटे तो चिंता होने लगी। परिवार के लोग यह समझे कि किसी रिश्तेदार के यहां गए होंगे, वापस लौट आएंगे। सोमवार की सुबह बधार में खून से लथपथ हालत में मुकेश कुमार को लोगों ने देखा।

परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है कि मुकेश को अपराधियों ने सिर, गर्दन और हाथ पर लगभग 20 बार चाकू से हमला किया है। मुकेश कुमार का एक बेटा और एक बेटी हैं। फुलवारीशरीफ एसडीएसपी- 2 दीपक कुमार ने बताया कि हत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। परिवार वालों ने घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल के आसपास से एफएसएल टीम ने साक्ष्य संग्रह किया है।

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नौबतपुर थाना प्रभारी मंजीत कुमार ठाकुर ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल हमला किन कारणों से और किसके द्वारा किया गया यह स्पष्ट नहीं है। घटनास्थल से चाकू या दूसरा कोई समान नहीं मिला है।

पेड़ से लटका मिला बुजुर्ग का शव

इधर पटना से ही सटे बिहटा थाना क्षेत्र के कटेसर गांव में सोमवार की सुबह 64 वर्षीय शिव साह का शव पेड़ में लटकता देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों पड़ोसी पर मारपीट कर हत्या के बाद शव को पेड़ से लटकाने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बिहटा थाना क्षेत्र के कटेसर गांव निवास शिव साह का शव घर से कुछ दूर पर गागर नींबू के पेड़ से लटकता मिला। इसके बाद लोगों ने उनके परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया।

परिजनों ने पड़ोसी पर जमीन विवाद में मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हत्या के बाद शव को पेड़ से लटका आत्महत्या का रूप दिया गया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि हत्या व आत्महत्या मानकर मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद हत्या की वजह स्पष्ट पता चलेगा।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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