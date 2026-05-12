20 बार चाकू से गोद-गोद कर मारा, पटना में बेरहम कत्ल की क्या है वजह

परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है कि मुकेश को अपराधियों ने सिर, गर्दन और हाथ पर लगभग 20 बार चाकू से हमला किया है। मुकेश कुमार का एक बेटा और एक बेटी हैं। फुलवारीशरीफ एसडीएसपी- 2 दीपक कुमार ने बताया कि हत्या का कारण स्पष्ट नहीं है।

पटना में बड़ी ही बेरहमी से एक कत्ल को अंजाम दिया गया है। पटना से सटे नौबतपुर थाना क्षेत्र के मोतीपुर बधार में अपराधियों ने चाकू गोदकर एक युवक की हत्या कर दी। घटना रविवार देर रात की है। मृतक मोतीपुर निवासी सुरेश शर्मा का 45 वर्षीय पुत्र मुकेश कुमार था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों के मुताबिक सिर, गर्दन और हाथ पर करीब 20 जगह चाकू के निशान हैं। फिलहाल घटना का कारण स्पष्ट नहीं है।

परिजनों ने बताया कि रविवार की शाम मुकेश कुमार अपने कुछ दोस्तों के साथ बगल के बधार में गया था। देर रात घर नहीं लौटने पर काफी खोजबीन की गई। पर कुछ पता नहीं चला। सोमवार की सुबह ग्रामीणों ने मुकेश कुमार को खून से लथपथ देखा। इसके बाद परिजनों ने उठाकर पटना लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया।

किसी काम से बाहर गया था मृतक की पत्नी निक्की देवी ने बताया कि मुकेश कुमार खेती-बाड़ी कर जीवन यापन करते थे। उन्होंने बताया कि रविवार की सुबह घर से लगभग 10 बजे किसी काम के लिए बोलकर निकले थे। रात में नहीं लौटे तो चिंता होने लगी। परिवार के लोग यह समझे कि किसी रिश्तेदार के यहां गए होंगे, वापस लौट आएंगे। सोमवार की सुबह बधार में खून से लथपथ हालत में मुकेश कुमार को लोगों ने देखा।

परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है कि मुकेश को अपराधियों ने सिर, गर्दन और हाथ पर लगभग 20 बार चाकू से हमला किया है। मुकेश कुमार का एक बेटा और एक बेटी हैं। फुलवारीशरीफ एसडीएसपी- 2 दीपक कुमार ने बताया कि हत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। परिवार वालों ने घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल के आसपास से एफएसएल टीम ने साक्ष्य संग्रह किया है।

नौबतपुर थाना प्रभारी मंजीत कुमार ठाकुर ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल हमला किन कारणों से और किसके द्वारा किया गया यह स्पष्ट नहीं है। घटनास्थल से चाकू या दूसरा कोई समान नहीं मिला है।

पेड़ से लटका मिला बुजुर्ग का शव इधर पटना से ही सटे बिहटा थाना क्षेत्र के कटेसर गांव में सोमवार की सुबह 64 वर्षीय शिव साह का शव पेड़ में लटकता देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों पड़ोसी पर मारपीट कर हत्या के बाद शव को पेड़ से लटकाने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बिहटा थाना क्षेत्र के कटेसर गांव निवास शिव साह का शव घर से कुछ दूर पर गागर नींबू के पेड़ से लटकता मिला। इसके बाद लोगों ने उनके परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया।