Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

बिहार में सिगरेट पीने से मना कर पर युवक को दौड़ाकर मारी गोली, भीड़ ने एक आरोपी को खूब पीटा

Feb 16, 2026 10:27 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददता, मखदुमपुर, जहानाबाद
share Share
Follow Us on

विमलेश और पुटूश यादव के बीच सिगरेट पीने को लेकर विवाद हुआ था। विमलेश शाम में पुटुस यादव के घर के समीप सिगरेट पी रहा था इसको लेकर पुटूस यादव मना किया, इसी बात को लेकर विवाद हुआ था और सुबह में उसी बात को लेकर पुटूस यादव को गोली मारी गई।

बिहार में सिगरेट पीने से मना कर पर युवक को दौड़ाकर मारी गोली, भीड़ ने एक आरोपी को खूब पीटा

बिहार में सिगरेट पीने के विवाद में बड़ा बवाल खड़ा हो गया। जहानाबाद जिले में मखदुमपुर थाना क्षेत्र के तुलसीपुर में सिगरेट पीने के विवाद में गोली चली और गोली लगने से युवक पुटूश यादव (22) घायल हो गया। घटना रविवार दोपहर बाद की बताई जाती है। बताया गया है कि पुटूश यादव अपने घर के पास खड़ा था। तभी गांव के ही एक युवक विमलेश यादव अपने एक अन्य साथी के साथ पहुंचा और उसके साथ गाली गलौज करने लगा। दोनों के हाथ में पिस्टल था, जिसे देखकर पुटूश गांव से दक्षिण की ओर भागा। लेकिन, दोनों ने पीछा कर श्रीपुर के निकट पुटूश को गोली मार दी।

दोनों के द्वारा एक-एक गोली चलाई गई, जिससे एक गोली हाथ में और एक गोली पैर में लगी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण लोग दौड़। गोली चलाने वाले दोनों युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी और इसकी सूचना मखदुमपुर थाने को दी। सूचना मिलते ही मखदुमपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। ग्रामीणों के सहयोग से सभी घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल मखदुमपुर लाया गया।

ये भी पढ़ें:एक पुतला सातवीं मंजिल से गिरेगा, पटना में छात्रा की मौत का सीन होगा रिक्रिएट

गोली लगे युवक पुटूश को प्राथमिक इलाज के बाद विशेष इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज गया रेफर कर दिया गया। उसे एक गोली बाया हाथ और एक गोली दाया पैर में लगी है। गोली मारने वाला एक युवक मंटू उर्फ विक्की यादव ओकरी का रहने वाला है। जबकि दूसरा युवक विमलेश यादव तुलसीपुर का रहने वाला है। इन दोनों को प्राथमिक इलाज के बाद सदर अस्पताल जहानाबाद रेफर किया गया है। दोनों के पास से एक एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया गया है। मंटू यादव विमलेश का फूफेर भाई बताया जा रहा है।

तीन लोगों का अस्पताल में चल रहा इलाज

घटना के बारे में बताया जाता है कि शनिवार की रात विमलेश और पुटूश यादव के बीच सिगरेट पीने को लेकर विवाद हुआ था। विमलेश शाम में पुटुस यादव के घर के समीप सिगरेट पी रहा था इसको लेकर पुटूस यादव मना किया, इसी बात को लेकर विवाद हुआ था और सुबह में उसी बात को लेकर पुटूस यादव को गोली मार घायल किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि देर रात को पुटूश यादव के घर के निकट विवाद हुआ था। इस विवाद को लेकर रविवार को दोपहर यह घटना हुई। इस संबंध मे फिलहाल तीनों घायलों का इलाज कराया जा रहा है। घटना का कारण का पता अभी नहीं चल पाया है। आवेदन के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:बिहार में कल से अग्निवीर बहाली, मुजफ्फरपुर में 15 जिलों के अभ्यर्थी होंगे शामिल
ये भी पढ़ें:LIVE: बिहार विधानमंडल का बजट सत्र, आज भी हंगामे के आसार
ये भी पढ़ें:बिहार के शिवहर में 2 लीटर दूध के लिए खून, समस्तीपुर में बच्चों के विवाद में कत्ल
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Crime News Bihar News Today Bihar News In Hindi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;