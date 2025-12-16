बक्सर में ताबड़तोड़ फायरिंग कर शख्स की हत्या, गोली लगने से दूसरे की हालत गंभीर
बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र में ताड़तोड़ फायरिंग कर अपराधियों ने एक शख्स की हत्या कर दी। गोली लगने से मृतक का रिश्तेदार भी गंभीर रूप से घयाल हो गया। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है।
बिहार के बक्सर जिले में अपराधियों ने कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग एक शख्स की हत्या कर दी। जबकि गोली लगने से दूसरा व्यक्ति घायल हो गया, उसकी हालत गंभीर है। वारदात राजपुर थाना क्षेत्र के रसेन गांव में सोमवार शाम को हुई। घटना की सूचना मिलते ही राजपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बक्सर सदर अस्पताल भेज दिया।
जानकारी के अनुसार, रसेन निवासी विजयशंकर चौबे (45 वर्ष) अपने रिश्तेदार धनसोईं थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी रामाकांत पाठक(60 वर्ष) के साथ सोमवार की शाम गांव की उत्तर दिशा की तरफ टहल रहे थे। इसी बीच दो बाइक पर आए अपराधियों ने दोनों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसमें विजय शंकर के रिश्तेदार रामाकांत पाठक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसके पैर में गोली लगी।
इधर, फायरिंग की आवाज सुन गांव के लोगों ने हल्ला मचाना शुरू किया। यह देख बाइक सवार अपराधी अहियापुर की तरफ भाग निकले। मौके पर पहुंचे लोगों ने विजय शंकर को अस्पताल पहुंचाया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। डीआईजी सत्यप्रकाश ने बताया कि हत्या की घटना में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। चार लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। दोषियों को किसी सूरत में नहीं बख्शा नहीं जाएगा। वारदात के कारणों का अभी खुलासा नहीं किया गया है।