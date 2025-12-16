बक्सर में ताबड़तोड़ फायरिंग कर शख्स की हत्या, गोली लगने से दूसरे की हालत गंभीर

संक्षेप: बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र में ताड़तोड़ फायरिंग कर अपराधियों ने एक शख्स की हत्या कर दी। गोली लगने से मृतक का रिश्तेदार भी गंभीर रूप से घयाल हो गया। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है।

बिहार के बक्सर जिले में अपराधियों ने कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग एक शख्स की हत्या कर दी। जबकि गोली लगने से दूसरा व्यक्ति घायल हो गया, उसकी हालत गंभीर है। वारदात राजपुर थाना क्षेत्र के रसेन गांव में सोमवार शाम को हुई। घटना की सूचना मिलते ही राजपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बक्सर सदर अस्पताल भेज दिया।

जानकारी के अनुसार, रसेन निवासी विजयशंकर चौबे (45 वर्ष) अपने रिश्तेदार धनसोईं थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी रामाकांत पाठक(60 वर्ष) के साथ सोमवार की शाम गांव की उत्तर दिशा की तरफ टहल रहे थे। इसी बीच दो बाइक पर आए अपराधियों ने दोनों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसमें विजय शंकर के रिश्तेदार रामाकांत पाठक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसके पैर में गोली लगी।