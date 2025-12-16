Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsMan shot dead in rapid firing in Buxar another person in critical condition being shot
बक्सर में ताबड़तोड़ फायरिंग कर शख्स की हत्या, गोली लगने से दूसरे की हालत गंभीर

बक्सर में ताबड़तोड़ फायरिंग कर शख्स की हत्या, गोली लगने से दूसरे की हालत गंभीर

संक्षेप:

बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र में ताड़तोड़ फायरिंग कर अपराधियों ने एक शख्स की हत्या कर दी। गोली लगने से मृतक का रिश्तेदार भी गंभीर रूप से घयाल हो गया। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है।

Dec 16, 2025 10:47 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान संवाददाता, बक्सर
share Share
Follow Us on

बिहार के बक्सर जिले में अपराधियों ने कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग एक शख्स की हत्या कर दी। जबकि गोली लगने से दूसरा व्यक्ति घायल हो गया, उसकी हालत गंभीर है। वारदात राजपुर थाना क्षेत्र के रसेन गांव में सोमवार शाम को हुई। घटना की सूचना मिलते ही राजपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बक्सर सदर अस्पताल भेज दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के अनुसार, रसेन निवासी विजयशंकर चौबे (45 वर्ष) अपने रिश्तेदार धनसोईं थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी रामाकांत पाठक(60 वर्ष) के साथ सोमवार की शाम गांव की उत्तर दिशा की तरफ टहल रहे थे। इसी बीच दो बाइक पर आए अपराधियों ने दोनों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसमें विजय शंकर के रिश्तेदार रामाकांत पाठक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसके पैर में गोली लगी।

ये भी पढ़ें:पटना के आलमगंज में सरेशाम युवक को गोली मारकर हत्या, मची सनसनी

इधर, फायरिंग की आवाज सुन गांव के लोगों ने हल्ला मचाना शुरू किया। यह देख बाइक सवार अपराधी अहियापुर की तरफ भाग निकले। मौके पर पहुंचे लोगों ने विजय शंकर को अस्पताल पहुंचाया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। डीआईजी सत्यप्रकाश ने बताया कि हत्या की घटना में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। चार लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। दोषियों को किसी सूरत में नहीं बख्शा नहीं जाएगा। वारदात के कारणों का अभी खुलासा नहीं किया गया है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Buxar News murder in buxar Buxar Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।