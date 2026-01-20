पटना के फुलवारीशरीफ में युवक के सिर में 3 गोलियां मारकर हत्या, तीन दिन पहले बेटे के हुआ था जन्म

संक्षेप: महताब के तीन बच्चे हैं, जिनमें एक पुत्री और दो पुत्र हैं। तीन दिन पहले ही उसके छोटे बेटे का जन्म हुआ था। एक ओर परिवार में बेटे के जन्म की खुशी थी। वहीं दूसरी ओर महताब की मौत से खुशियां मातम में बदल गई।

पटना के फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के मिन्हाज नगर में अपराधियों ने घर के पास बाइक मिस्त्री मोहम्मद महताब (28) की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सोमवार की शाम चार से पांच बजे के बीच की है। हैरानी कि बात है कि घटना की भनक आसपास के लोगों तक को नहीं लगी। घर के सामने स्थित एक जर्जर मकान के पहले तल्ले के कमरे में खून से लथपथ उसका शव बरामद हुआ। उसके सिर में तीन गोलियां मारी गई थीं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

फुलवारी डीएसपी सुशील कुमार व थानेदार गुलाम शाहबाज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर छानबीन की। इसके बाद डॉग स्क्वॉयड व एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन कराया गया। घटनास्थल से तीन खोखे बरामद हुए हैं। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी है।

काम पर जाने की बात घर से निकला था महताब के भाई ने बताया कि सोमवार सुबह करीब दस बजे काम पर जाने की बात कहकर घर से निकले थे। शाम को तीन बार कुछ आवाज घर के सामने से आई। हमलोग को लगा कि कोई पटाखा छोड़ा होगा। जर्जर मकान के कमरे में एक युवक गया, जहां उसने खून से लथपथ महताब मृत अवस्था में देखा। इसके बाद आसपास के लोगों को बताया। तब परिवार वाले को जानकारी मिली। परिजनों ने बताया,तीन बार गोली चलने की आवाज जरूर आई थी, पर किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बाद में लोगों के बताने पर सभी घटनास्थल पर पहुंचे।

नशा करने का आदी था महताब परिजनों ने बताया कि महताब नशे का आदी था। वह घर से काम पर जाने की बात कहकर निकलता था, लेकिन नशे के कारण अक्सर बाहर ही रहता था।

तीन दिन पहले पुत्र का हुआ था जन्म महताब के तीन बच्चे हैं, जिनमें एक पुत्री और दो पुत्र हैं। तीन दिन पहले ही उसके छोटे बेटे का जन्म हुआ था। एक ओर परिवार में बेटे के जन्म की खुशी थी। वहीं दूसरी ओर महताब की मौत से खुशियां मातम में बदल गई। महताब की मौत पर पत्नी नेहा प्रवीण और घर वालों का रो-रो कर बुरा हाल था। महताब तीन भाइयों में मंझला था।

पिता सचिवालय में कार्यरत उसके पिता मो. सलीम सचिवालय में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के पद पर कार्यरत हैं। परिजनों ने बताया कि महताब स्मैक का आदी होने के कारण पूर्व में कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है और कई बार जेल भी जा चुका है।

दोस्त पर हत्या करने की आशंका परिवार के एक सदस्य ने आशंका जताई कि महताब के साथ रहने वाला युवक हाल ही में जेल गया है। उस युवक के बड़े भाई को शक था कि महताब ने ही पुलिस को सूचना देकर उसे पकड़वाया है। इसी रंजिश में महताब की हत्या की गई होगी।

जर्जर मकान में नशेड़ियों का जमावड़ा पुलिस ने बताया कि जिस जर्जर मकान में हत्या हुई है, उसमें वर्ष 2019 में भी एक युवक की हत्या हो चुकी है। यह मकान खलीलपुरा निवासी मोहम्मद गुड्डू का है। मकान जर्जर होने के कारण उसमें कोई नहीं रहता। ग्राउंड फ्लोर में नाली का पानी, गंदगी और कचरा भरा रहता है, जबकि पहले तल्ले के कमरे में दरवाजा नहीं होने के कारण वहां नशेडियों का जमावड़ा रहता है। कमरे से माचिस, कागज और नशे से संबंधित इस्तेमाल किये गये सामग्री भी पुलिस को मिली है।