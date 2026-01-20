Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsman shot dead in patna phulwarisharif police investigating
पटना के फुलवारीशरीफ में युवक के सिर में 3 गोलियां मारकर हत्या, तीन दिन पहले बेटे के हुआ था जन्म

पटना के फुलवारीशरीफ में युवक के सिर में 3 गोलियां मारकर हत्या, तीन दिन पहले बेटे के हुआ था जन्म

संक्षेप:

महताब के तीन बच्चे हैं, जिनमें एक पुत्री और दो पुत्र हैं। तीन दिन पहले ही उसके छोटे बेटे का जन्म हुआ था। एक ओर परिवार में बेटे के जन्म की खुशी थी। वहीं दूसरी ओर महताब की मौत से खुशियां मातम में बदल गई।

Jan 20, 2026 07:37 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
share Share
Follow Us on

पटना के फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के मिन्हाज नगर में अपराधियों ने घर के पास बाइक मिस्त्री मोहम्मद महताब (28) की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सोमवार की शाम चार से पांच बजे के बीच की है। हैरानी कि बात है कि घटना की भनक आसपास के लोगों तक को नहीं लगी। घर के सामने स्थित एक जर्जर मकान के पहले तल्ले के कमरे में खून से लथपथ उसका शव बरामद हुआ। उसके सिर में तीन गोलियां मारी गई थीं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

फुलवारी डीएसपी सुशील कुमार व थानेदार गुलाम शाहबाज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर छानबीन की। इसके बाद डॉग स्क्वॉयड व एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन कराया गया। घटनास्थल से तीन खोखे बरामद हुए हैं। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी है।

ये भी पढ़ें:बनारस-सियालदह अमृत भारत पटना जंक्शन पर रुकेगी, 3 ट्रेनों की टाइमिंग जान लीजिए

काम पर जाने की बात घर से निकला था

महताब के भाई ने बताया कि सोमवार सुबह करीब दस बजे काम पर जाने की बात कहकर घर से निकले थे। शाम को तीन बार कुछ आवाज घर के सामने से आई। हमलोग को लगा कि कोई पटाखा छोड़ा होगा। जर्जर मकान के कमरे में एक युवक गया, जहां उसने खून से लथपथ महताब मृत अवस्था में देखा। इसके बाद आसपास के लोगों को बताया। तब परिवार वाले को जानकारी मिली। परिजनों ने बताया,तीन बार गोली चलने की आवाज जरूर आई थी, पर किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बाद में लोगों के बताने पर सभी घटनास्थल पर पहुंचे।

नशा करने का आदी था महताब

परिजनों ने बताया कि महताब नशे का आदी था। वह घर से काम पर जाने की बात कहकर निकलता था, लेकिन नशे के कारण अक्सर बाहर ही रहता था।

तीन दिन पहले पुत्र का हुआ था जन्म

महताब के तीन बच्चे हैं, जिनमें एक पुत्री और दो पुत्र हैं। तीन दिन पहले ही उसके छोटे बेटे का जन्म हुआ था। एक ओर परिवार में बेटे के जन्म की खुशी थी। वहीं दूसरी ओर महताब की मौत से खुशियां मातम में बदल गई। महताब की मौत पर पत्नी नेहा प्रवीण और घर वालों का रो-रो कर बुरा हाल था। महताब तीन भाइयों में मंझला था।

पिता सचिवालय में कार्यरत

उसके पिता मो. सलीम सचिवालय में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के पद पर कार्यरत हैं। परिजनों ने बताया कि महताब स्मैक का आदी होने के कारण पूर्व में कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है और कई बार जेल भी जा चुका है।

दोस्त पर हत्या करने की आशंका

परिवार के एक सदस्य ने आशंका जताई कि महताब के साथ रहने वाला युवक हाल ही में जेल गया है। उस युवक के बड़े भाई को शक था कि महताब ने ही पुलिस को सूचना देकर उसे पकड़वाया है। इसी रंजिश में महताब की हत्या की गई होगी।

जर्जर मकान में नशेड़ियों का जमावड़ा

पुलिस ने बताया कि जिस जर्जर मकान में हत्या हुई है, उसमें वर्ष 2019 में भी एक युवक की हत्या हो चुकी है। यह मकान खलीलपुरा निवासी मोहम्मद गुड्डू का है। मकान जर्जर होने के कारण उसमें कोई नहीं रहता। ग्राउंड फ्लोर में नाली का पानी, गंदगी और कचरा भरा रहता है, जबकि पहले तल्ले के कमरे में दरवाजा नहीं होने के कारण वहां नशेडियों का जमावड़ा रहता है। कमरे से माचिस, कागज और नशे से संबंधित इस्तेमाल किये गये सामग्री भी पुलिस को मिली है।

जेल जा चुका है महताब

फुलवारीशरीफ डीएसपी सुशील कुमार ने बताया कि मृतक के सिर में गोली मारी गई है। घटनास्थल से तीन खोखे बरामद हुए हैं। परिजनों के आवेदन के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। महताब पूर्व में चाकूबाजी सहित अन्य मामलों में जेल जा चुका है।

ये भी पढ़ें:पटना में बीच सड़क कारोबारी से 22 लाख के गहने लूटे, बेटे को किया जख्मी;फायरिंग भी
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Crime Bihar Crime News Patna News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।