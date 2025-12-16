Patna Crime: पटना के आलमगंज में सरेशाम युवक को गोली मारकर हत्या, मची सनसनी
Patna Crime: पटना में आलमगंज थाने से कुछ ही दूरी पर स्थित गुलजारबाग पोस्ट ऑफिस के पास घात लगाए अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सोमवार शाम की है। मृतक की पहचान आलमगगजं थाने के दुर्गाचरण लेन में रहने वाले मुकेश कुमार के बेटे वरुण कुमार के रूप में हुई है। वरुण का आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगा रही है।
घटना की सूचना मिलते ही मौके पर आलमगंज थानाध्यक्ष राहुल कुमार ठाकुर और डीएसपी राजकिशोर सिंह पहुंचे और मामले में छानबीन शुरू की। इसके बाद सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार भी पहुंचकर जांच की। उन्होंने बताया कि युवक की गोली मारकर हत्या की गयी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है।
मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से खोखा और गोली बरामद किया है। युवक के पास एक मोबाइल मिला है। उसकी जांच की जा रही है। मृतक के खिलाफ लूट,आर्म्स एक्ट समेत अन्य मामले दर्ज थे। सूत्रों के अनुसार, वह कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आया था। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए अपराधियों की पहचान करने में जुटी है।