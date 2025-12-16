Hindustan Hindi News
Patna Crime: पटना के आलमगंज में सरेशाम युवक को गोली मारकर हत्या, मची सनसनी

संक्षेप:

Dec 16, 2025 06:06 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
Patna Crime: पटना में आलमगंज थाने से कुछ ही दूरी पर स्थित गुलजारबाग पोस्ट ऑफिस के पास घात लगाए अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सोमवार शाम की है। मृतक की पहचान आलमगगजं थाने के दुर्गाचरण लेन में रहने वाले मुकेश कुमार के बेटे वरुण कुमार के रूप में हुई है। वरुण का आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगा रही है।

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर आलमगंज थानाध्यक्ष राहुल कुमार ठाकुर और डीएसपी राजकिशोर सिंह पहुंचे और मामले में छानबीन शुरू की। इसके बाद सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार भी पहुंचकर जांच की। उन्होंने बताया कि युवक की गोली मारकर हत्या की गयी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है।

मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से खोखा और गोली बरामद किया है। युवक के पास एक मोबाइल मिला है। उसकी जांच की जा रही है। मृतक के खिलाफ लूट,आर्म्स एक्ट समेत अन्य मामले दर्ज थे। सूत्रों के अनुसार, वह कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आया था। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए अपराधियों की पहचान करने में जुटी है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
