man shot dead in nalanda murder for revenge बिहार के नालंदा में युवक की गोली मारकर हत्या, खून का बदला खून से लेने की आशंका, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsman shot dead in nalanda murder for revenge

बिहार के नालंदा में युवक की गोली मारकर हत्या, खून का बदला खून से लेने की आशंका

ग्रामीणों की माने तो यह हत्या आपसी रंजिश और पुरानी दुश्मनी का नतीजा हो सकती है। बताया जा रहा है कि बीते 12 और 13 जुलाई की रात चुहरचक गांव में किशोरी यादव की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उस मामले में शिशुपाल का नाम सामने आया था।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, नालंदाSun, 31 Aug 2025 10:46 AM
share Share
Follow Us on
बिहार के नालंदा में युवक की गोली मारकर हत्या, खून का बदला खून से लेने की आशंका

नालंदा जिले में अपराधियों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। सरमेरा थाना क्षेत्र के चुहरचक गांव मोड़, जो एसएच-78 मार्ग पर स्थित है, वहां बीती रात बदमाशों ने एक 18 वर्षीय युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान चुहरचक गांव निवासी बृज यादव के पुत्र शिशुपाल कुमार उर्फ़ कारु के रूप में हुई है।

ग्रामीणों की माने तो यह हत्या आपसी रंजिश और पुरानी दुश्मनी का नतीजा हो सकती है। बताया जा रहा है कि बीते 12 और 13 जुलाई की रात चुहरचक गांव में किशोरी यादव की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उस मामले में शिशुपाल का नाम सामने आया था। आशंका जताई जा रही है कि उसी घटना का प्रतिशोध लेने के लिए अपराधियों ने मौका पाकर शिशुपाल को गोली मार दी और फरार हो गए।

ये भी पढ़ें:बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था, पटना के स्कूल में कैसे जलकर मरी छात्रा

घटना की सूचना मिलते ही सरमेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सरमेरा थानाध्यक्ष साकेंद्र कुमार बिंद ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि चुहरचक मोड़ पर एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। अभी हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है और अपराधियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। वारदात के बाद एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस कैंप कर रही है ।

ये भी पढ़ें:बिहार में SIR: डिलीट किए गए 29 हजार ने नाम जुड़वाने का दिया आवेदन, EC ने बताया