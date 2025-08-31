बिहार के नालंदा में युवक की गोली मारकर हत्या, खून का बदला खून से लेने की आशंका

ग्रामीणों की माने तो यह हत्या आपसी रंजिश और पुरानी दुश्मनी का नतीजा हो सकती है। बताया जा रहा है कि बीते 12 और 13 जुलाई की रात चुहरचक गांव में किशोरी यादव की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उस मामले में शिशुपाल का नाम सामने आया था।

नालंदा जिले में अपराधियों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। सरमेरा थाना क्षेत्र के चुहरचक गांव मोड़, जो एसएच-78 मार्ग पर स्थित है, वहां बीती रात बदमाशों ने एक 18 वर्षीय युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान चुहरचक गांव निवासी बृज यादव के पुत्र शिशुपाल कुमार उर्फ़ कारु के रूप में हुई है।

ग्रामीणों की माने तो यह हत्या आपसी रंजिश और पुरानी दुश्मनी का नतीजा हो सकती है। बताया जा रहा है कि बीते 12 और 13 जुलाई की रात चुहरचक गांव में किशोरी यादव की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उस मामले में शिशुपाल का नाम सामने आया था। आशंका जताई जा रही है कि उसी घटना का प्रतिशोध लेने के लिए अपराधियों ने मौका पाकर शिशुपाल को गोली मार दी और फरार हो गए।