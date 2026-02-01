दो महीने पहले चाकू घोंप पेट फाड़ दिया, बच गया तो अब सिर में मार दी गोली; बिहार में सनसनीखेज मर्डर

संक्षेप: एसडीपीओ जयपक्राश सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया पुरानी रंजिश में विजय की हत्या की गई है। इससे पूर्व भी युवक को चाकू से गोदकर रेलवे ट्रैक के किनारे ही फेंक दिया गया था। हालांकि, उसकी जान बच गई थी। मामले में तीन युवकों को जेल भेजा गया था, लेकिन घटना में शामिल एक युवक फरार चल रहा है।

बिहार में एक युवक के सिर में गोली मारकर उसे मौत के घाट उतारने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि करीब 2 महीने पहले बदमाशों ने युवक के पेट में चाकू घोंप उनका पेट फाड़ दिया था। लेकिन इस हमले में उनकी जान बच गई थी। अब सिर में गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। पश्चिम चंपारण जिले में बेतिया के नरकटियागंज के वार्ड-7 निवासी अंडा व्यवसायी विजय साह (37) को शुक्रवार की रात अपराधियों ने नंदपुर ढाला के रेलवे ट्रैक के समीप सिर में गोली मार दी। शनिवार सुबह उसका शव मिला। घटना से आक्रोशित लोगों ने नरकटियागंज-बलथर पथ को नंदपुर ढाला के समीप जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम खत्म कराया।

सूचना पर वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. शौर्य सुमन, एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह, थानाध्यक्ष ज्वाला कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। एसएसपी ने बताया कि मैंने खुद घटनास्थल की जांच की है। विजय साह की हत्या में शामिल अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तकनीकी शाखा की टीम व विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम भी मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने बताया कि विजय साह शुक्रवार की शाम सात बजे घर से पान खाने निकला था।

उसके बाद से वह घर नहीं लौटा। शनिवार की सुबह नंदपुर गांव के समीप गांव के लोगों ने शव देख पुलिस को सूचना दी। शव मिलने की खबर पूरे शहर में फैल गयी। जानकारी मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंचे और शव की पहचान की। शव के पास ही एक कट्टा पड़ा था, जिसमें एक खोखा लगा हुआ था। वहीं दूसरा खोखा बगल में गिरा हुआ था। एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह के साथ शिकारपुर थानाध्यक्ष ज्वाला कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच बेतिया भेज दिया।

जीएमसीएच में एसडीपीओ-1 विवेकदीप भी पोस्टमार्टम के दौरान पहुंचे। उन्होंने भी मामले की जांच की। एसडीपीओ जयपक्राश सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया पुरानी रंजिश में विजय की हत्या की गई है। इससे पूर्व भी युवक को चाकू से गोदकर रेलवे ट्रैक के किनारे ही फेंक दिया गया था। हालांकि, उसकी जान बच गई थी। मामले में तीन युवकों को जेल भेजा गया था, लेकिन घटना में शामिल एक युवक फरार चल रहा है।