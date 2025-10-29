Hindustan Hindi News
बिहार में गुंडई! मुखिया की कार के सामने से नहीं हटे तो चली गोलियां, युवक की मौत; एक की हालत गंभीर

संक्षेप: मुखिया ने एक युवक की पिटाई कर दी। इससे दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद मुखिया और उसके समर्थक वहां से निकल गए। स्थानीय लोगों ने मुखिया समर्थक एक युवक को पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद मुखिया समर्थकों के साथ युवक को मुक्त कराने पहुंचा।

Wed, 29 Oct 2025 AM
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में खुलेआम गुंडई की गई है। यहां रामपुरहरि थाना के धनुषी चौक पर तेज गति से कार से आ रहे सहिलाबल्ली पंचायत के मुखिया अंजनी कुमार साह को देखकर सड़क से नहीं हटने पर सोमवार की रात हिंसक विवाद हो गया। मुखिया और उसके समर्थकों ने गोलीबारी व चाकूबाजी कर दी। इसमें दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। चाकू लगने से घायल विवेक कुमार उर्फ राजा की एसकेएमसीएच में मंगलवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं, गोली लगने से जख्मी सोहन कुमार की हालत गंभीर है।

पुलिस ने घटना में नामजद मुखिया सहित दोआरोपितों को गिरफ्तार किया है। घटनास्थल से एक गोली और एक खोखा भी जब्त किया गया है। गांव में पुलिस टीम तैनात की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि मुखिया अंजनी साह व अन्य लोग कार से आ रहे थे। धनुषी में पर्व को लेकर कुछ युवक सड़क पर खड़े थे। मुखिया की कार आई तब तक वे लोग सड़क से नहीं हटे। इस पर मुखिया ने कार रोककर युवकों से सख्त लहजे में बात की। युवकों ने मुखिया का विरोध किया।

मुखिया ने एक युवक की पिटाई कर दी। इससे दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद मुखिया और उसके समर्थक वहां से निकल गए। स्थानीय लोगों ने मुखिया समर्थक एक युवक को पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद मुखिया समर्थकों के साथ युवक को मुक्त कराने पहुंचा। इस दौरान मुखिया व समर्थकों पर तीन राउंड फायरिंग और चाकूबाजी करने का आरोप है। स्थानीय युवक सोहन शर्मा को पेट में गोली लगी, जबकि विवेक उर्फ राजा के पेट व सीने पर चाकू का गहरा जख्म आया। सोहन के भाई के बयान पर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। थानाध्यक्ष शिवेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि एफआईआर के बाद दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।

