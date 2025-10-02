man shot by miscreants while returning from see durga puja mela in samastipur bihar बिहार में दुर्गा पूजा का मेला देख लौट रहे युवक को मारी गोली, मचा हड़कंप, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsman shot by miscreants while returning from see durga puja mela in samastipur bihar

बिहार में दुर्गा पूजा का मेला देख लौट रहे युवक को मारी गोली, मचा हड़कंप

गोली लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों के द्वारा आनन-फानन में घायल युवक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहिउद्दीननगर पहुंचाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल समस्तीपुर रेफर कर दिया।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, निज संवाददाता, मोहिउद्दीननगर, समस्तीपुरThu, 2 Oct 2025 01:55 PM
share Share
Follow Us on
बिहार में दुर्गा पूजा का मेला देख लौट रहे युवक को मारी गोली, मचा हड़कंप

बिहार में दुर्गा पूजा का मेला देखकर लौट रहे एक युवक को गोली मार दी गई। घटना समस्तीपुर जिले की है। मोहिउद्दीननगर थाना क्षेत्र के बाकरपुर चौक से दक्षिण हसनपुर रजैसी मोड़ के समीप बुधवार की देर रात दुर्गा पूजा का मेला देखकर लौट रहे हसनपुर के एक युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। घायल युवक की पहचान रजैसी हसनपुर गांव निवासी चंदेश्वर राय के 15 साल के बेटे सतीश कुमार के रूप में की गई है।

गोली लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों के द्वारा आनन-फानन में घायल युवक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहिउद्दीननगर पहुंचाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल समस्तीपुर रेफर कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मोहिउद्दीननगर पुलिस घटना स्थल पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। अभी तक गोलीकांड के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। थानाध्यक्ष ने बताया की पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। हालांकि परिजनों की ओर से प्राथमिकी दर्ज नही कराई गई है।

ये भी पढ़ें:बिहार में लड़की की मांग में जबरन भरा सिंदूर, 'शादी की है' बोल ले जाने लगा लड़का