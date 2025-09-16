man sex with woman took money and forced for religious conversion in patna शादी का नाटक कर सेक्स, पैसे लिए और धर्मपरिवर्तन का दबाव; अभिजीत विलियम्स पर महिला के आरोप, Bihar Hindi News - Hindustan
शादी का नाटक कर सेक्स, पैसे लिए और धर्मपरिवर्तन का दबाव; अभिजीत विलियम्स पर महिला के आरोप

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना Tue, 16 Sep 2025 06:59 AM
राजधानी पटना में एक महिला ने कानपुर निवासी अभिजीत विलियम्स नामक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि विलियम्स ने विवाह का झूठा बहाना बनाकर उसका शारीरिक शोषण किया, करीब 10 लाख ठग लिए और कई बार धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। इस संबंध में पीड़िता ने शास्त्री नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। जिसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पुलिस ने बताया कि 2017 में महिला की पहचान अभिजीत से हुई थी। उसने स्वयं को अविवाहित बताया और 2020 को कानपुर न्यायालय परिसर में विवाह का नाटक किया। हालांकि विवाह का कोई विधिक पंजीकरण नहीं कराया गया। इसी छल से उसने पीड़िता से संबंध बनाए और धीरे-धीरे दस लाख हड़प लिए।

महिला का आरोप है कि शराब के नशे में मारपीट करता था और जान से मारने की धमकी देता था। कई बार उसने धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव बनाया और विरोध करने पर और उत्पीड़न करता था। पीड़िता ने शिकायत में यह भी कहा कि वर्ष 2022 में पटना आने के बाद भी उसका पीछा करता रहा और यहां भी शारीरिक, मानसिक व आर्थिक शोषण करता रहा। महिला का आरोप है कि अभियुक्त के परिवारजन भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं।

हाल ही में उसने नाबालिग पुत्री को अगवा कर हत्या की धमकी दी। 6 सितम्बर को महिला को सूचना मिली कि अभियुक्त बच्ची के अपहरण की कोशिश करने वाला है। इसके बाद उसने महिला सहायता केंद्र और फिर शास्त्री नगर थाना में शिकायत की। महिला ने आरोप लगाया कि हाल में अभियुक्त संदिग्ध अवस्था में उसके घर पहुंचा, दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया, गाली-गलौज की और हत्या की धमकी दी।

शोर मचाने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल शास्त्री नगर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। शास्त्री नगर थानेदार ने कहा कि आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दोनों से एक बच्ची भी है।

