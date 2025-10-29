शादीशुदा महिला को बिहार से भगाकर पंजाब ले गया युवक, प्रेमी के पिता की पति ने कर दी हत्या

संक्षेप: लखीसराय के सूर्यगढ़ा में एक युवक शादीशुदा महिला को बिहार से भगाकर पंजाब ले गया। इससे गुस्साए महिला के पति ने प्रेमी के पिता की सरेआम चाकू से गोदकर हत्या कर दी।

बिहार के लखीसराय जिले से प्रेम प्रसंग में एक शख्स की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सूर्यगढ़ा के माणिकपुर थाना क्षेत्र के गरीब नगर में एक युवक अपने गांव की शादीशुदा महिला को भगाकर पंजाब ले गया। इससे गुस्सा होकर महिला के पति ने प्रेमी के पिता की चाकू से गोदकर निर्मम बेरहमी से हत्या कर दी। घटना को बुधवार सुबह उस वक्त अंजाम दिया गया जब शैलेंद्र महतो मुंडन संस्कार के लिए अपने घर से कूछ दूरी पर रह रहे नाई को बुलाने गया था। दिनदहाड़े हुई इस हत्या के बाद क्षेत्र में भय का माहौल है।

मृतक की पहचान 58 वर्षीय शैलेंद्र महतो के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 6 बजे शैलेंद्र मुंडन संस्कार के लिए अपने घर से कूछ दूरी पर रह रहे नाई को बुलाने गए थे। परिजन ने बताया कि नाई का घर घटना के आरोपी लालधन महतो के घर के पास ही है। लोगों ने बताया कि जब वह नाई को लाने गए तभी आरोपी लालधन महतो ने कुछ लोगों के साथ मिलकर चाकू से हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया।

ताबड़तोड़ चाकू के प्रहार से शैलेंद्र महतों के पेट, छाती, गले सहित शरीर के कई स्थानों पर गहरा जख्म हुआ। सूचना मिलने पर पहुंचे घर वालों ने उन्हें गंभीर हालत में सीएचसी ले गए जहां जांच करने के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन प्राइवेट क्लीनिक ले गए लेकिन वहां भी डाक्टर ने उन्हें मृत बताया।

आरोपी के घर पर शव रखकर हंगामा हत्याकांड के बाद मृतक शैलेंद्र महतो के परिजन शव को आरोपी लालधन महतो के घर के पास रखकर हंगामा करने लगे। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तार करने की मांग की। लोगों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष रंधीर कुमार ने लोगों को समझाने का प्रयास किया लेकिन वे नहीं माने और वरीय पदाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग करने लगे।

थानाध्यक्ष ने कहा कि शैलेंद्र महतो की हत्या चाकू के प्रहार से की गई है। हत्या की घटना की विस्तृत जानकारी ली गई। लालधन महतो और अन्य पर आरोप लगाया गया है। वैसे अभी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। शव को परिजनों ने लालधन महतो के घर के बरामदे पर रख दिया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। दिनदहाड़े हत्या की इस घटना से लोगों में भय व्याप्त है और भीड़ जमा हो गई है।

आरोपी की पत्नी का मृतक के बेटे से अफेयर, पंजाब भगा ले गया परिजन का कहना है कि मृतक शैलेंद्र के बेटे सुमन का आरोपी लालधन महतो की पत्नी के साथ प्रेम संबंध है। सुमन पिछले दिनों लालधन की पत्नी को बिहार से भगाकर पंजाब ले गया था। वह अंबाला में रहकर मजदूरी करता है। महिला भी उसके साथ वहीं पर है। लालधन महतो ने पत्नी को भगाकर ले जाने के बाद आवेश में आकर पत्नी के प्रेमी के पिता शैलेंद्र महतो की हत्या कर दी। इधर, ग्रामीण घटना के बाद मृतक के पुत्र शैलेंद्र एवं आरोपी की पत्नी को अंबाला से बुलाने की मांग कर रहे हैं।