Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsMan run away with married woman from Bihar to Punjab Husband killed lover father
शादीशुदा महिला को बिहार से भगाकर पंजाब ले गया युवक, प्रेमी के पिता की पति ने कर दी हत्या

शादीशुदा महिला को बिहार से भगाकर पंजाब ले गया युवक, प्रेमी के पिता की पति ने कर दी हत्या

संक्षेप: लखीसराय के सूर्यगढ़ा में एक युवक शादीशुदा महिला को बिहार से भगाकर पंजाब ले गया। इससे गुस्साए महिला के पति ने प्रेमी के पिता की सरेआम चाकू से गोदकर हत्या कर दी।

Wed, 29 Oct 2025 06:29 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, सूर्यगढ़ा (लखीसराय)
share Share
Follow Us on

बिहार के लखीसराय जिले से प्रेम प्रसंग में एक शख्स की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सूर्यगढ़ा के माणिकपुर थाना क्षेत्र के गरीब नगर में एक युवक अपने गांव की शादीशुदा महिला को भगाकर पंजाब ले गया। इससे गुस्सा होकर महिला के पति ने प्रेमी के पिता की चाकू से गोदकर निर्मम बेरहमी से हत्या कर दी। घटना को बुधवार सुबह उस वक्त अंजाम दिया गया जब शैलेंद्र महतो मुंडन संस्कार के लिए अपने घर से कूछ दूरी पर रह रहे नाई को बुलाने गया था। दिनदहाड़े हुई इस हत्या के बाद क्षेत्र में भय का माहौल है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मृतक की पहचान 58 वर्षीय शैलेंद्र महतो के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 6 बजे शैलेंद्र मुंडन संस्कार के लिए अपने घर से कूछ दूरी पर रह रहे नाई को बुलाने गए थे। परिजन ने बताया कि नाई का घर घटना के आरोपी लालधन महतो के घर के पास ही है। लोगों ने बताया कि जब वह नाई को लाने गए तभी आरोपी लालधन महतो ने कुछ लोगों के साथ मिलकर चाकू से हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया।

ताबड़तोड़ चाकू के प्रहार से शैलेंद्र महतों के पेट, छाती, गले सहित शरीर के कई स्थानों पर गहरा जख्म हुआ। सूचना मिलने पर पहुंचे घर वालों ने उन्हें गंभीर हालत में सीएचसी ले गए जहां जांच करने के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन प्राइवेट क्लीनिक ले गए लेकिन वहां भी डाक्टर ने उन्हें मृत बताया।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

आरोपी के घर पर शव रखकर हंगामा

हत्याकांड के बाद मृतक शैलेंद्र महतो के परिजन शव को आरोपी लालधन महतो के घर के पास रखकर हंगामा करने लगे। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तार करने की मांग की। लोगों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष रंधीर कुमार ने लोगों को समझाने का प्रयास किया लेकिन वे नहीं माने और वरीय पदाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग करने लगे।

ये भी पढ़ें:पति का सौतेली मां से अफेयर, बीवी की गोली मारकर हत्या; 10 साल के बेटे ने खोला राज

थानाध्यक्ष ने कहा कि शैलेंद्र महतो की हत्या चाकू के प्रहार से की गई है। हत्या की घटना की विस्तृत जानकारी ली गई। लालधन महतो और अन्य पर आरोप लगाया गया है। वैसे अभी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। शव को परिजनों ने लालधन महतो के घर के बरामदे पर रख दिया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। दिनदहाड़े हत्या की इस घटना से लोगों में भय व्याप्त है और भीड़ जमा हो गई है।

आरोपी की पत्नी का मृतक के बेटे से अफेयर, पंजाब भगा ले गया

परिजन का कहना है कि मृतक शैलेंद्र के बेटे सुमन का आरोपी लालधन महतो की पत्नी के साथ प्रेम संबंध है। सुमन पिछले दिनों लालधन की पत्नी को बिहार से भगाकर पंजाब ले गया था। वह अंबाला में रहकर मजदूरी करता है। महिला भी उसके साथ वहीं पर है। लालधन महतो ने पत्नी को भगाकर ले जाने के बाद आवेश में आकर पत्नी के प्रेमी के पिता शैलेंद्र महतो की हत्या कर दी। इधर, ग्रामीण घटना के बाद मृतक के पुत्र शैलेंद्र एवं आरोपी की पत्नी को अंबाला से बुलाने की मांग कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:पत्नी, बेटी को गोली मार ने पति ने अपने पेट में घोंप लिया चाकू; बीवी पर शक था

लखीसराय के एसपी अजय कुमार ने कहा कि हत्याकांड को लेकर अब तक किसी ने लिखित आवेदन नहीं दिया है। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है और शव को जब्त करने के साथ ही अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है। परिजन से आवेदन मिलते ही जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
love affair crime Lakhisarai Crime News Murder In Bihar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।