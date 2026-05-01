साली की बेटी से मौसा ने किया रेप, आरोपी गिरफ्तार; सरकारी टीचर पीड़िता मौसी के घर से करती थी जॉब
लड़की ने शिकारपुर थाने में अपने मौसा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी मौसा बृजेश कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है।
Bihar Crime News: बिहार के पश्चिम चंपारण में रिश्तों को कलंकित किए जाने की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना नरकटियागंज नगर इलाके के एक मुहल्ले की है। खास मौसा ने अपनी साली बेटी को हवस का शिकार बनाया। पीड़िता एक सरकारी स्कूल में टीचर है और मौसी के घर पर रहकर नौकरी करती थी। पीड़िता के बयान पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने आरोपी मौसा को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रही है।
घटना दो माह पहले की बताई जा रही है। लड़की ने शिकारपुर थाने में अपने मौसा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी मौसा बृजेश कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि तीन साल पहले उसका सरकारी स्कूल में नौकरी हुई। नौकरी करने के लिए वह मौसी के घर पर रहती थी। वहीं से स्कूल जाती थी। दो माह पहले होली पर्व पर उसकी मौसी मायके चली गयी। इसी दौरान घर में अकेली थी। इसका फायदा उठाकर मौसा ने उसके साथ अश्लील हरकत शुरू कर दिया। शिक्षिका ने विरोध किया तो आरोपी ने पूर्व से रिकॉर्ड कुछ तस्वीरें और ऑडियो रिकॉर्डिंग दिखाकर ब्लैकमेल किया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।
घटना के बाद मौसा की बुरी नजर से बचने के लिए पीड़िता ने मौसी का घर छोड़ दिया और दूसरी जगह कमरा लेकर रहने लगी। मौसा वहां भी उसे परेशान करने लगा। स्कूल जाते आते रास्ते में टॉर्चर करने लगा कि फिर से वह मौसा के आगे समर्पण करे। मजबूर होकर पीड़िता ने पुलिस की शरण ले ली।
शिकारपुर थाने में उसके बयान पर केस दर्ज किया गया। थानाध्यक्ष ज्वाला कुमार सिंह ने बताया कि मामले में एफआइआर दर्ज कर लड़की के आरोपी मौसा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी उसे धमकी दे रहा है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता को आवश्यक सुरक्षा दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें