साली की बेटी से मौसा ने किया रेप, आरोपी गिरफ्तार; सरकारी टीचर पीड़िता मौसी के घर से करती थी जॉब

लड़की ने शिकारपुर थाने में अपने मौसा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी मौसा बृजेश कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है।

Bihar Crime News: बिहार के पश्चिम चंपारण में रिश्तों को कलंकित किए जाने की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना नरकटियागंज नगर इलाके के एक मुहल्ले की है। खास मौसा ने अपनी साली बेटी को हवस का शिकार बनाया। पीड़िता एक सरकारी स्कूल में टीचर है और मौसी के घर पर रहकर नौकरी करती थी। पीड़िता के बयान पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने आरोपी मौसा को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रही है।

घटना दो माह पहले की बताई जा रही है। लड़की ने शिकारपुर थाने में अपने मौसा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी मौसा बृजेश कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि तीन साल पहले उसका सरकारी स्कूल में नौकरी हुई। नौकरी करने के लिए वह मौसी के घर पर रहती थी। वहीं से स्कूल जाती थी। दो माह पहले होली पर्व पर उसकी मौसी मायके चली गयी। इसी दौरान घर में अकेली थी। इसका फायदा उठाकर मौसा ने उसके साथ अश्लील हरकत शुरू कर दिया। शिक्षिका ने विरोध किया तो आरोपी ने पूर्व से रिकॉर्ड कुछ तस्वीरें और ऑडियो रिकॉर्डिंग दिखाकर ब्लैकमेल किया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।

घटना के बाद मौसा की बुरी नजर से बचने के लिए पीड़िता ने मौसी का घर छोड़ दिया और दूसरी जगह कमरा लेकर रहने लगी। मौसा वहां भी उसे परेशान करने लगा। स्कूल जाते आते रास्ते में टॉर्चर करने लगा कि फिर से वह मौसा के आगे समर्पण करे। मजबूर होकर पीड़िता ने पुलिस की शरण ले ली।