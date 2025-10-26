Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newsman raped woman in patna who meet through instagram
इंस्टाग्राम से दोस्ती के बाद पटना में युवती से रेप, नौकरी का झांसा देकर कमरे में हैवानियत

इंस्टाग्राम से दोस्ती के बाद पटना में युवती से रेप, नौकरी का झांसा देकर कमरे में हैवानियत

संक्षेप: बातचीत के दौरान पीड़िता ने नौकरी की बात आरोपित को बताई। राजवीर ने भरोसा दिया कि वह उसकी नौकरी लगवा देगा। नौकरी का झांसा देकर आरोपित ने 21 अक्तूबर को युवती को काजीपुर नया टोला स्थित अपने किराए के कमरे में बुलाया।

Sun, 26 Oct 2025 07:06 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटना
पटना में कदमकुआं के काजीपुर इलाके में नौकरी का झांसा देकर 23 वर्षीय युवती से दुष्कर्म का शनिवार को मामला सामने आया है। आरोपित युवक की इंस्टाग्राम के जरिए पीड़िता से पहचान हुई थी। बाद में उसने झांसा में लेकर पीड़िता को कमरे में बुलाया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत के बाद कदमकुआं पुलिस ने आरोपित राजवीर उर्फ कुंदन को गिरफ्तार कर लिया। थानेदार अजय कुमार ने बताया कि आरोपित युवक मूल रूप से खगड़िया का रहने वाला है।

सुल्तानगंज थाना क्षेत्र निवासी युवती नौकरी की तलाश में थी। इसी बीच इंस्ट्राग्राम के जरिए उसका संपर्क काजीपुर निवासी राजवीर से हुई थी। बातचीत के दौरान पीड़िता ने नौकरी की बात आरोपित को बताई। राजवीर ने भरोसा दिया कि वह उसकी नौकरी लगवा देगा। नौकरी का झांसा देकर आरोपित ने 21 अक्तूबर को युवती को काजीपुर नया टोला स्थित अपने किराए के कमरे में बुलाया।

वहां उसने जबरन युवती के साथ दुष्कर्म किया। इस संबंध में पीड़िता ने शुक्रवार को कदमकुआं थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित को इलाके से धर दबोचा। पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या आरोपित नौकरी के नाम पर अन्य के साथ भी तो गलत काम नहीं किया है?

