बिहार की नाबालिग लड़की को 2 लाख में खरीद कर ली शादी, राजस्थान से आरोपी को पकड़ लाई पुलिस

Feb 25, 2026 10:11 am IST
एसडीपीओ ने चैनपुर थानाध्यक्ष विजय प्रसाद, सब इंस्पेक्टर चंदन कुमार व चैनपुर थाना की महिला पुलिसकर्मियों की एक विशेष टीम गठित कर बालिका की बरामदगी के लिए राजस्थान भेजा। इस टीम द्वारा जिला चुरू (राजस्थान) के खरियाबाद बस्ती से लड़की को बरामद कर रामलाल के पुत्र सुभाष भामू को गिरफ्तार किया गया।

बिहार की एक नाबालिग लड़की को 2 लाख रुपये में खरीदे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इतना ही नहीं लड़की को खरीदने वाले ने उससे शादी भी रचा ली। बिहार पुलिस अब आरोपी को राजस्थान से पकड़कर बिहार लाई है। पूरा मामला कैमूर जिले का है। यहां चैनपुर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग को दो लाख रुपये में खरीदकर शादी रचानेवाले आरोपित को कैमूर पुलिस ने सोमवार को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया पुलिस पीड़िता को भी उसके घर से बरामद कर कैमूर ले आई।

गिरफ्तार आरोपित सुभाष भामू राजस्थान के चुरू जिले के शालासार थाना क्षेत्र स्थित खरियाबाद का है। लड़की को नौकरी दिलाने का झांसा देकर राजस्थान का सीकर निवासी महेश कुमार अपने साथ ले गया और उसे सुभाष के हाथों दो लाख रुपये में बेच दिया था। एसडीपीओ मनोरंजन भारती ने अपने कार्यालय कक्ष में मंगलवार को प्रेसवार्ता कर इस मामले का खुलासा किया।

उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ला के पास चैनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के कुछ लोग पहुंचे और उन्हें जानकारी दी कि उनके परिवार की एक नाबालिग बच्ची को राजस्थान का सीकर निवासी महेश कुमार नौकरी देने के नाम पर 27 दिसम्बर 2025 को राजस्थान ले गया और वहीं किसी व्यक्ति से जबदन शादी करा दी। एसपी ने एसडीपीओ को मामले में त्वरित कार्रवाई कर पीड़िता को बरामद कर आरोपितों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया।



न्यायालय में पीड़िता का होगा बयान

बरामद लड़की का सदर अस्पताल में चिकित्सीय परीक्षण और न्यायालय में उसका बयान दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार आरोपित की मेडिकल जांच कराकर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। एसडीपीओ ने बताया कि इस कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम के पुलिस अफसर व पुलिसकर्मी को पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं इसकी सराहना की जा रही है।

पहले भी पैसा लेकर शादी कराने की हो चुकी है घटना

कैमूर जिले में पहले भी राजस्थान के लोगों से पैसा लेकर लड़की से शादी कराने की घटना हो चुकी है। कुछ मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया और कुछ मामले पुलिस तक नहीं पहुंच सके। भभुआ थाने की पुलिस ने दो साल पहले शहर के एक होटल से राजस्थान के दो लोगों को गिरफ्तार किया था। दलाल महिला व पुरुष राजस्थान के लोगों को भगवानपुर थाना क्षेत्र के मकरीखोह जंगल में ले जाकर शादी कराई। बाजार से जेवर व कपड़ों की खरीदारी कराई।

पुलिस को भनक लगते ही कार्रवाई की। चैनपुर में शादी कराने के बाद लड़की को विदाई दी गई। दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर ऑटो से बनारस जा रहा था। पैसा लेकर शादी करानेवाले गिरोह के लोग बाइक से गेहुअनवा नदी के पास पहुंचे और दूल्हे के साथ मारपीट कर उसके पैसे छिन लिए और लड़की को लेकर भाग गए।

चैनपुर थाना क्षेत्र में ही राजस्थान के एक व्यक्ति से लड़की की शादी कराकर वाहन से भेज दिए और पीछे से मुकवा पहाड़ी के पास गिरोह के लोगों ने मारपीट कर छिनतई कर लड़की को लेकर भाग निकले। दूल्हे को गलत रास्ता से भेज दिया गया था।

