Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जिसे मरा समझ अंतिम संस्कार किया, वो 50 दिन बाद जिंदा लौटा; परिवार और पुलिस भी दंग

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, चांद (कैमूर)
Follow us on Google News
share

कैमूर जिले के चांद थाना क्षेत्र में जिस व्यक्ति को मरा हुआ समझकर घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया, वो 50 दिन बाद जिंदा लौट गया। इस वाकये से परिवार वाले हैरान रह गए। वहीं, जिसका अंतिम संस्कार किया गया, वो कौन था यह अब पहेली बन गई है। पुलिस जांच में जुटी है।

Man dead returned alive after 50 days family stunned
कैमूर के कुढ़नू निवासी शहाबु मियां, जिन्हें मरा हुआ समझकर परिवार वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया था

जिस व्यक्ति को मृत मानकर परिवार वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया, वह 50 दिन बाद अचानक जीवित लौट गया। उसे जिंदा देखकर परिजन एकबारगी दंग रह गए, हालांकि फिर खुशी भी जताने लगे। शख्स का नाम शहाबु मियां है। उनकी उम्र 71 साल है। वह बिहार के कैमूर जिले के चांद थाना क्षेत्र स्थित कुढ़नू गांव के रहने वाले हैं। पिछले महीने वह लापता हो गए थे। पुलिस को एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी पहचान परिजन ने शहाबु के रूप में की थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर परिजन को शव सौंप दिया था, उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। अब बुजुर्ग के जिंदा लौटने के बाद सवाल उठ रहा है कि जिस शव की अंत्येष्टि की गई, वो किसका था?

इस संबंध में चांद थाना के एसआई सीबी सिंह ने मंगलवार को बताया कि बीते 16 जून को चंदोश के रास्ते में एक शव मिला था। ताने के एसआई रोहित कुमार पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजने की तैयारी कर रहे थे। इसके पहले शव की शिनाख्त के लिए उसका फोटो पंचायत के ग्रुप में डाला गया।

फोटो पर सिरहिरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि गुड्डू सिंह की नजर पड़ी। उन्होंने पुलिस को जानकारी दी कि शव कुढ़नू निवासी शहाबु मियां उर्फ भीम का है। इसके बाद परिजन को पहचान के लिए बुलवाया गया। शहाबु मियां की पहचान उनके बेटे शमशु मियां ने अपने पिता के रूप में की।

ये भी पढ़ें:रूस में बैठे युवक पर छात्र आंदोलन में FIR, बिहार पुलिस का गजब कारनामा!

उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम भभुआ सदर अस्पताल में कराकर उसे परिजन को सौंप दिया गया। एसआई के अनुसार, 4 अगस्त 2026 यानी मंगलवार को पता चला कि शहाबु मियां उर्फ भीम जीवित है। इसका सत्यापन कुढ़नू गांव पहुंचकर एसआई सीबी सिंह एवं रोहित कुमार ने किया तो वह जिंदा पाया गया। थाने के पुलिस कर्मियों ने इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी है। स्थानीय पुलिस आगे की कार्रवाई के निर्देश का इंतजार कर रही है।

आखिर किसके शव का कराया पोस्टमार्टम?

शमशु के जीवित लौटने के बाद आमलोंगो में यह चर्चा हो रही है कि आखिर वह शव किसका था, जिसका पोस्टमार्टम चांद थाने की पुलिस ने कराया और शमशु के परिजनों ने दाह-संस्कार किया। पुलिस ने भी इस बिंदु पर जांच करनी शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें:बाप-बेटे के बैंक खाते में 1500 करोड़ आए, फिर गायब भी हो गए; बिहार में गजब वाकया
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Kaimur Bihar News Bihar Latest News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।