विकास कुमार और झंझारपुर किरण कुमारी ने करीब चार महीने पहले मुंबई में कोर्ट मैरिज की थी। शादी के बाद दोनों घर लौट आए लेकिन, उनका आपसी संबंध बेहतर नहीं था। 8 नवंबर को किरण की हत्या कर शव को जला दिया गया। पुलिस ने पिकास को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है।

बिहार के मधुबनी में एक युवक ने लव मैरिज के मात्र चार महीने बाद ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को जला दिया। घटना जिले के अंधराठाढ़ी गांव की है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। दावा किया है कि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मामले में पति-पत्नी और 'वो' का ऐंगल सामने आया है। मृतका के पिता वैद्यनाथ महतो के आवेदन पर मामले में 15 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक विकास कुमार और झंझारपुर किरण कुमारी ने करीब चार महीने पहले मुंबई में कोर्ट मैरिज की थी। शादी के बाद दोनों घर लौट आए लेकिन, उनका आपसी संबंध बेहतर नहीं था। दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। आरोप लगाया गया है कि 8 नवंबर को दीपावली के दिन विकास ने अपने परिजनों के साथ मिलकर किरण की हत्या कर दी। घटना को दबाने और साक्ष्य मिटाने के लिए किरण का शव कमला नदी के पार बिठौनी गांव में ले जाकर जला दिया। मृतका के मायके वालों को जब जानकारी मिली तो बेटी को खोजने का काफी प्रयास किया पर कोई सुराग नहीं मिला। 13 नवंबर को पिता ने पुलिस को आवेदन देकर केस दर्ज कराया। इसमें दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया गया है।

पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि विकास कुमार किसी लड़की के संपर्क में था और दोनों के बीच रुपए का लेन-देन था। पत्नी से छिपकर वह लड़की से बात करता था जिसका किरण विरोध करती थी। इसे हत्या का कारण मानकर छानबीन की जा रही है। कांड दर्ज होने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू किया। पता चला कि उसका पिता लालबाबू महतो गुजरात के सूरत में रहता है और वहीं से बेटे को बचाने में लगा था। पुलिस ने पिता को भी अभियुक्त बनाया है। सब के खिलाफ जांच की जा रही है।