दूसरी चक्कर में बीवी की हत्या, 4 माह पहले हुआ था लव मैरिज; गिरफ्तार पति ने कबूल किया गुनाह
विकास कुमार और झंझारपुर किरण कुमारी ने करीब चार महीने पहले मुंबई में कोर्ट मैरिज की थी। शादी के बाद दोनों घर लौट आए लेकिन, उनका आपसी संबंध बेहतर नहीं था। 8 नवंबर को किरण की हत्या कर शव को जला दिया गया। पुलिस ने पिकास को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है।
बिहार के मधुबनी में एक युवक ने लव मैरिज के मात्र चार महीने बाद ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को जला दिया। घटना जिले के अंधराठाढ़ी गांव की है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। दावा किया है कि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मामले में पति-पत्नी और 'वो' का ऐंगल सामने आया है। मृतका के पिता वैद्यनाथ महतो के आवेदन पर मामले में 15 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक विकास कुमार और झंझारपुर किरण कुमारी ने करीब चार महीने पहले मुंबई में कोर्ट मैरिज की थी। शादी के बाद दोनों घर लौट आए लेकिन, उनका आपसी संबंध बेहतर नहीं था। दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। आरोप लगाया गया है कि 8 नवंबर को दीपावली के दिन विकास ने अपने परिजनों के साथ मिलकर किरण की हत्या कर दी। घटना को दबाने और साक्ष्य मिटाने के लिए किरण का शव कमला नदी के पार बिठौनी गांव में ले जाकर जला दिया। मृतका के मायके वालों को जब जानकारी मिली तो बेटी को खोजने का काफी प्रयास किया पर कोई सुराग नहीं मिला। 13 नवंबर को पिता ने पुलिस को आवेदन देकर केस दर्ज कराया। इसमें दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया गया है।
पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि विकास कुमार किसी लड़की के संपर्क में था और दोनों के बीच रुपए का लेन-देन था। पत्नी से छिपकर वह लड़की से बात करता था जिसका किरण विरोध करती थी। इसे हत्या का कारण मानकर छानबीन की जा रही है। कांड दर्ज होने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू किया। पता चला कि उसका पिता लालबाबू महतो गुजरात के सूरत में रहता है और वहीं से बेटे को बचाने में लगा था। पुलिस ने पिता को भी अभियुक्त बनाया है। सब के खिलाफ जांच की जा रही है।
जानकारी के अनुसार किरण को उसके ससुराल वाले स्वीकार नहीं कर रहे थे। पिता ने बताया कि उन्हें पहले से ही बेटी के साथ किसी अप्रिय घटना की आशंका थी। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि छानबीन में जो भी आरोपी पाए जाएंगे उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार विकास ने पूछताछ में कई अहम जानकारी दी है जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें