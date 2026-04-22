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पटना के शादी समारोह में खूनी खेल, डीजे पर डांस करने को लेकर बारातियों ने युवक को चाकू गोद मार डाला

Apr 22, 2026 06:44 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
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बारातियों और स्थानीय युवकों के बीच डांस को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद मारपीट होने लगी। सूचना पर गश्ती पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। लेकिन, पुलिस के लौटने के बाद दोनों पक्षों फिर भिड़ गए। मारपीट से बचने के लिए कुछ लोग एक घर में घुस गए।

पटना के शादी समारोह में खूनी खेल, डीजे पर डांस करने को लेकर बारातियों ने युवक को चाकू गोद मार डाला

पटना में एक शादी समारोह में खूनी खेल खेला गया। दरअसल बुद्धा कॉलोनी के दुजरा में मंगलवार की सुबह शादी समारोह में डीजे पर डांस को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। इसमें एक युवक विकास कुमार (17 वर्ष) की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई जबकि उसके भाई नन्हकी कुमार को बुरी तरह से पीटकर घायल कर दिया गया। तड़के तीन बजे हुई इस घटना के बाद आरोपित फरार हो गए। पुलिस ने मौके से चाकू और दो बाइक बरामद की है।

दुजरा में ललित महतो के घर पटना सिटी के जमुनापुर से बारात आई थी। देर रात तक डीजे पर नाच-गाना चल रहा था। इसी दौरान बारातियों और स्थानीय युवकों के बीच डांस को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद मारपीट होने लगी। सूचना पर गश्ती पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। लेकिन, पुलिस के लौटने के बाद दोनों पक्षों फिर भिड़ गए। मारपीट से बचने के लिए कुछ लोग एक घर में घुस गए।

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आरोप है कि बारात में आए कुछ युवकों ने घर का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। घर से नन्हकी बाहर निकला जिसे पकड़कर बारातियों ने पिटाई शुरू कर दी जिससे उसका सिर फट गया। शोरगुल सुनकर भाई विकास वहां पहुंचा तो बारातियों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। रक्सस्राव से उसकी मौत हो गई।

Nishant Nandan

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Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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