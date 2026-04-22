पटना के शादी समारोह में खूनी खेल, डीजे पर डांस करने को लेकर बारातियों ने युवक को चाकू गोद मार डाला
बारातियों और स्थानीय युवकों के बीच डांस को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद मारपीट होने लगी। सूचना पर गश्ती पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। लेकिन, पुलिस के लौटने के बाद दोनों पक्षों फिर भिड़ गए। मारपीट से बचने के लिए कुछ लोग एक घर में घुस गए।
पटना में एक शादी समारोह में खूनी खेल खेला गया। दरअसल बुद्धा कॉलोनी के दुजरा में मंगलवार की सुबह शादी समारोह में डीजे पर डांस को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। इसमें एक युवक विकास कुमार (17 वर्ष) की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई जबकि उसके भाई नन्हकी कुमार को बुरी तरह से पीटकर घायल कर दिया गया। तड़के तीन बजे हुई इस घटना के बाद आरोपित फरार हो गए। पुलिस ने मौके से चाकू और दो बाइक बरामद की है।
दुजरा में ललित महतो के घर पटना सिटी के जमुनापुर से बारात आई थी। देर रात तक डीजे पर नाच-गाना चल रहा था। इसी दौरान बारातियों और स्थानीय युवकों के बीच डांस को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद मारपीट होने लगी। सूचना पर गश्ती पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। लेकिन, पुलिस के लौटने के बाद दोनों पक्षों फिर भिड़ गए। मारपीट से बचने के लिए कुछ लोग एक घर में घुस गए।
आरोप है कि बारात में आए कुछ युवकों ने घर का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। घर से नन्हकी बाहर निकला जिसे पकड़कर बारातियों ने पिटाई शुरू कर दी जिससे उसका सिर फट गया। शोरगुल सुनकर भाई विकास वहां पहुंचा तो बारातियों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। रक्सस्राव से उसकी मौत हो गई।