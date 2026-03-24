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बिहार में छठ पर्व पर साफ-सफाई को लेकर मर्डर, विवाद के बाद युवक को पीट-पीट कर मार डाला

Mar 24, 2026 08:00 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, कोंच, गया
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जब तक धर्मेन्द्र व उसके साथ रहे ग्रामीण कुछ समझ पाते कि तब तक लाठी-डंडे व ईंट-पत्थर से उस पर हमला बोल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी होकर जमीन पर बेहोश कर गिर गया। कोंच अस्पताल में डॉक्टर के उसे मृत घोषित कर दिया।

बिहार में छठ पर्व पर साफ-सफाई को लेकर मर्डर, विवाद के बाद युवक को पीट-पीट कर मार डाला

बिहार में छठ पर्व को लेकर नाली की सफाई की जा रही थी।लेकिन इस दौरान गयाजी जिले में हुए विवाद में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। धर्मेंद्र गिरी (42) कोंच थाने के गौहरपुर गांव का रहने वाला था। धर्मेन्द्र पर गांव के ही एक परिवार ने उस पर लाठी-डंडे से हमला बोल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी होकर घटनास्थल पर ही अचेत होकर गिर गया। परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोंच ले गए। वहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिजनों के बीच चीत्कार मच गया। इस घटना में मृतक की बेटी को भी हल्की चोटें आई है।

जानकारी के अनुसार, गौहरपुर गांव में छठ पर्व को लेकर धर्मेन्द्र ने गांव के कुछ ग्रामीणों के साथ मिलकर नाली की सफाई कर रहा था। इसी बीच सूर्य मंदिर व छठ घाट जाने वाले रास्ते में एक स्थान पर नाली का ढक्कन टूटा हुआ था, जिसे धर्मेन्द्र ने छठव्रतियों के लिए सुगम रास्ता बनाने को लेकर ग्रामीणों के साथ मिलकर नाली पर टूटे हुए ढक्कन की जगह दूसरा ढक्कन रखने लगा। तभी गांव में रहने वाले एक घर के परिवार के लोगों ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए धर्मेन्द्र से उलझ गए।

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जब तक धर्मेन्द्र व उसके साथ रहे ग्रामीण कुछ समझ पाते कि तब तक लाठी-डंडे व ईंट-पत्थर से उस पर हमला बोल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी होकर जमीन पर बेहोश कर गिर गया। कोंच अस्पताल में डॉक्टर के उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही कोंच थानाध्यक्ष सुदेह कुमार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोंच पहुंचे और शव को पोस्मार्टम के लिए मगध मेडिकल भेज दिया। घटना में शामिल सभी लोग घर छोड़कर फरार हैं।

उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों ने थाने में आवेदन दिया है। इस घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धर्मेन्द्र, स्व. गणेश गिरी का पुत्र था। इसका एक बड़ा भाई दूसरे प्रदेश में रहता है। गांव के ग्रामीण बताते है कि वह काफी मिलनसार स्वभाव का था। गांव के सामाजिक कार्य में हमेशा हाथ बंटाता था। गांव में छठ पर्व के साथ 11 अप्रैल को देवी मंडप में मां देवी की प्राण प्रतिष्ठा की जानी थी। लोगों को मंदिर तक आने-जाने में कोई परेशानी नहीं हो। इसलिए टूटे हुए नाली के ढक्कन को बदला रहा था कि सीए जीवन से हाथ धोना पड़ा।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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