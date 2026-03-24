बिहार में छठ पर्व पर साफ-सफाई को लेकर मर्डर, विवाद के बाद युवक को पीट-पीट कर मार डाला

जब तक धर्मेन्द्र व उसके साथ रहे ग्रामीण कुछ समझ पाते कि तब तक लाठी-डंडे व ईंट-पत्थर से उस पर हमला बोल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी होकर जमीन पर बेहोश कर गिर गया। कोंच अस्पताल में डॉक्टर के उसे मृत घोषित कर दिया।

बिहार में छठ पर्व को लेकर नाली की सफाई की जा रही थी।लेकिन इस दौरान गयाजी जिले में हुए विवाद में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। धर्मेंद्र गिरी (42) कोंच थाने के गौहरपुर गांव का रहने वाला था। धर्मेन्द्र पर गांव के ही एक परिवार ने उस पर लाठी-डंडे से हमला बोल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी होकर घटनास्थल पर ही अचेत होकर गिर गया। परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोंच ले गए। वहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिजनों के बीच चीत्कार मच गया। इस घटना में मृतक की बेटी को भी हल्की चोटें आई है।

जानकारी के अनुसार, गौहरपुर गांव में छठ पर्व को लेकर धर्मेन्द्र ने गांव के कुछ ग्रामीणों के साथ मिलकर नाली की सफाई कर रहा था। इसी बीच सूर्य मंदिर व छठ घाट जाने वाले रास्ते में एक स्थान पर नाली का ढक्कन टूटा हुआ था, जिसे धर्मेन्द्र ने छठव्रतियों के लिए सुगम रास्ता बनाने को लेकर ग्रामीणों के साथ मिलकर नाली पर टूटे हुए ढक्कन की जगह दूसरा ढक्कन रखने लगा। तभी गांव में रहने वाले एक घर के परिवार के लोगों ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए धर्मेन्द्र से उलझ गए।

जब तक धर्मेन्द्र व उसके साथ रहे ग्रामीण कुछ समझ पाते कि तब तक लाठी-डंडे व ईंट-पत्थर से उस पर हमला बोल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी होकर जमीन पर बेहोश कर गिर गया। कोंच अस्पताल में डॉक्टर के उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही कोंच थानाध्यक्ष सुदेह कुमार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोंच पहुंचे और शव को पोस्मार्टम के लिए मगध मेडिकल भेज दिया। घटना में शामिल सभी लोग घर छोड़कर फरार हैं।